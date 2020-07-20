Без права на осечку: как стал непогрешимым Папа Римский

18 июля 1870 года Папа Римский поднялся еще на ступеньку выше: за главой Католической церкви признали власть в одиночку утверждать догматы веры. С этих пор, не советуясь с другими епископами или мирянами (а тех в самой большой Церкви мира свыше миллиарда), понтифик вправе своей волей уточнять ее вероучение. Но просто ли это сделать? Вместе с властью над душами людей приходит и соразмерная ответственность. Ни нынешний папа Франциск, ни его предшественник Бенедикт XVI не отваживались предписывать верующим новые догмы, в которые те должны верить. Последний раз папы меняли католическую доктрину своим волеизъявлением 70 лет назад — в 1950 году. Грех гордыни и Папа Римский Особое и священное право пап — утверждать новые догматы — закреплено в церковном праве каноном №749 пункт 1. Его полная формулировка звучит так: "В силу достоинства, присущего его сану, верховный понтифик наделен непогрешимостью, когда как верховный пастырь и учитель всех верующих христиан, укрепляющий своих братьев и сестер в вере, он окончательно провозглашает учение, касающееся веры либо дел нравственности, — учение, которому необходимо следовать". Звучащая сухо формулировка на деле не расширяет возможности пап, а сдерживает их. Непогрешимость понтифика введена в строгие рамки: ограничена выработкой вероучения и обставлена особым условием, спрятанным в самой середине текста. Непогрешимым папа считается только тогда, когда "окончательно провозглашает" новую доктрину. Если же понтифик всего лишь делится своими мыслями с журналистами, то безошибочным содержание этих интервью признать нельзя.

В противном случае за душевное спокойствие верующих трудно было бы поручиться. В 2006 году папа Бенедикт XVI процитировал средневековое изречение об исламе, вызвав массовые протесты на Ближнем Востоке. А сменивший его понтифик левых взглядов Франциск замечал, что верующие не обязаны стремиться к многодетности, и отказался осудить некоторых из геев. Католическое вероучение от этих слов не изменилось. Это значит: верующий, консерватор он или либерал, вправе и не соглашаться с тем, что говорит папа. Непогрешимость к этому вопросу не имеет никакого отношения. Наглядно разницу между частным мнением главы Церкви и его же непогрешимым суждением высветила публикация книги Бенедикта XVI "Иисус из Назарета". По крайней мере, одному критерию канона 749.1 это сочинение соответствует: папа в нем рассуждает исключительно на богословские темы. Однако уведомления о введении общеобязательной доктрины в тексте нет, а без него новые мысли Папы Римского остаются лишь его частным мнением: вполне возможно, не столь уж безупречным. Того же мнения религиоведы: изучив сочинение папы, они обнаружили в нем фактическую ошибку, касавшуюся биографии одного из упомянутых лиц. Что же, папа человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Ни проблемы с памятью, ни (по крайней мере теоретически) более серьезные заблуждения. Ватикан возносит на небо

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Если случайно взятое высказывание папы не имеет ничего общего с непогрешимостью, то при каких обстоятельствах католик не вправе сомневаться в том, что торжественно говорит ему глава Церкви? Для этих (крайне редких) случаев понтифики особенно тщательно выбирают слова, так, чтобы ни у кого из их паствы не могло оставаться сомнений. Вот в каких выражениях папа Пий XII в 1950 году провозгласил городу и миру догмат о вознесении Девы Марии во плоти на небо: "Властью Господа нашего Иисуса Христа, блаженных апостолов Петра и Павла, нашей собственной властью мы утверждаем, провозглашаем и определяем как догмат, открытый Богом: непорочная Матерь Божия, Приснодева Мария, завершив ход своей земной жизни, была введена и духовно, и телесно в божественную славу. Поэтому всякий (да не допустит этого Господь), кто станет с упорством отрицать то, что нами были сказано, или ставить это под сомнение, то пусть такому будет известно: он отпал от божественной и католической веры". Столетием раньше другой папа, Пий IX, использовал схожую формулировку, чтобы установить догмат, на который ссылались в 1950-м: о непорочном зачатии Девы Марии. Выбор слов практически не отличался: "Мы утверждаем, провозглашаем и определяем, что доктрина, согласно которой блаженнейшая Дева Мария в силу непорочного своего зачатия по особой благодати Божией и по причине подвига Иисуса Христа, спасителя человечества, была сохранена от первородного греха, — это доктрина, открытая Богом, и ее следует придерживаться твердо и неуклонно всем верующим". За исключением этих двух случаев главы Римской католической церкви к своему праву в одиночку менять учение Церкви не прибегали. Это и объяснимо: понтифик может быть непогрешимым де-юре, но стоит ли обращаться к последнему (и неопровержимому) аргументу без крайней необходимости? На деле папы пользуются им с большой осторожностью, ведь не только верующие зависят от них, но и они — от мнения паствы. И это значит — поиск взаимопонимания неизбежен, а диктатура неуместна. Церковь выдерживает осаду

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