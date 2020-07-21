Песков прокомментировал фото Кадырова с оружием

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Законодательство РФ строго регламентирует владение огнестрельным оружием, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя фото главы Чечни Рамзана Кадырова с пулеметами в руках.

В понедельник США объявили о введении визовых санкций против Кадырова, которые распространяются также на его супругу и дочерей. Глава Чечни в ответ написал в Telegram, что "принимает бой", и выложил свое фото с оружием.

"В РФ есть законодательство, которое строго регламентирует владение огнестрельным оружием", - сказал в беседе с журналистами Песков, отвечая на вопрос, имеют ли право главы регионов России на пулеметы. "Здесь не важно, кто ты - рядовой гражданин, губернатор или президент, если ты владеешь оружием в соответствии с законом и если оно зарегистрировано, и ты имеешь право на хранение или ношение этого оружия, то никаких проблем с этим нет", - подчеркнул представитель Кремля.