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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Миссия РФ при ОБСЕ осудила нападение на российских журналистов в Портленде

В Портленде продолжаются акции протеста после смерти Джорджа Флойда

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Постоянное представительство РФ при ОБСЕ в среду осудило нападение на журналистов Первого канала в Портленде.

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"Решительно осуждаем нападение полицейских на журналистов Первого канала, освещавших протесты в Портленде. Призываем американских коллег выполнять положения решения СМИД ОБСЕ [Совета министров иностранных дел ОБСЕ] о безопасности журналистов", - указано в сообщении на странице миссии в Twitter.

Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что съемочная группа телеканала пострадала в результате нападения "людей в камуфляже" в Портленде, где продолжаются акции протеста после смерти Джорджа Флойда в конце мая в Миннеаполисе.

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СШАРоссияБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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