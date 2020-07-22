Миссия РФ при ОБСЕ осудила нападение на российских журналистов в Портленде

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Постоянное представительство РФ при ОБСЕ в среду осудило нападение на журналистов Первого канала в Портленде.

Отвечаем на главные вопросы о расизме в США

Black Lives Matter и системная дискриминация. Отвечаем на главные вопросы о расизме в США

"Решительно осуждаем нападение полицейских на журналистов Первого канала, освещавших протесты в Портленде. Призываем американских коллег выполнять положения решения СМИД ОБСЕ [Совета министров иностранных дел ОБСЕ] о безопасности журналистов", - указано в сообщении на странице миссии в Twitter.

Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что съемочная группа телеканала пострадала в результате нападения "людей в камуфляже" в Портленде, где продолжаются акции протеста после смерти Джорджа Флойда в конце мая в Миннеаполисе.