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Пандемия COVID-19

В РФ 15 дней подряд не более 6 тыс. заражений в сутки. Главное о коронавирусе за 3 августа

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 856 264 случая заражения, из них новых — 5394. За сутки умерли 79 человек, за весь период — 14 207.
  • В стране 15 дней подряд выявляют не более 6000 случаев заражения коронавирусом в сутки.
  • Роспотребнадзор предупредил о возможности роста заболеваний от облучения из-за массовых КТ.
  • Итоговое обследование добровольцев, которые тестировали российскую вакцину, показало наличие иммунитета и отсутствие побочных реакций, сообщили в Минобороны.
  • Российский фонд прямых инвестиций ожидает, что российская вакцина будет зарегистрирована в течение десяти дней.

Москва

  • Всего зафиксировано 243 406 случаев заражения, из них новых — 693.
  • Полиция вновь начала массово штрафовать пассажиров без масок на всех станциях метро, сообщил источник в правоохранительных органах.

Мир

  • Всего зафиксировано более 18 млн случаев заражения, умерли более 689 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
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