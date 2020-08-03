В РФ 15 дней подряд не более 6 тыс. заражений в сутки. Главное о коронавирусе за 3 августа

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 856 264 случая заражения, из них новых — 5394. За сутки умерли 79 человек, за весь период — 14 207.
- В стране 15 дней подряд выявляют не более 6000 случаев заражения коронавирусом в сутки.
- Роспотребнадзор предупредил о возможности роста заболеваний от облучения из-за массовых КТ.
- Итоговое обследование добровольцев, которые тестировали российскую вакцину, показало наличие иммунитета и отсутствие побочных реакций, сообщили в Минобороны.
- Российский фонд прямых инвестиций ожидает, что российская вакцина будет зарегистрирована в течение десяти дней.
Москва
- Всего зафиксировано 243 406 случаев заражения, из них новых — 693.
- Полиция вновь начала массово штрафовать пассажиров без масок на всех станциях метро, сообщил источник в правоохранительных органах.
Мир
- Всего зафиксировано более 18 млн случаев заражения, умерли более 689 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).