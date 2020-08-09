Собравшиеся около посольства Белоруссии в Москве начали расходиться

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Граждане Белоруссии, собравшиеся у посольства страны в Москве после закрытия избирательного участка, начали расходиться. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, большая часть уже покинула территорию возле здания посольства, однако небольшие группы людей продолжают еще там оставаться.

Ранее несколько сотен человек устроили стихийную акцию в прилегающих к посольству переулках, поскольку не успели проголосовать до закрытия участка. Они выкрикивали политические лозунги, полиция пресекла незаконные действия.

В квартале вокруг здания дежурят усиленные наряды Росгвардии. Движение по Маросейке затруднено: одна из полос зарезервирована для автобусов и спецтехники. Помимо сотрудников правоохранительных органов, у здания дежурят журналисты. За происходящим наблюдают порядка 40 человек. На крик прохожего "Да здравствует Беларусь" они отреагировали аплодисментами.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, задержанных на данный момент нет. Также он отметил, что площадь в районе посольства свободна, там находятся около сорока человек, оцепление в настоящее время снято.

Большинство избирательных участков на выборах президента Белоруссии закрылись в 20:00 по местному времени (время совпадает с мск). Несколько участков в Минске продолжили работу из-за больших очередей. По данным экзитпола, проведенного по заказу телекомпании "МИР", действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов избирателей, на втором месте домохозяйка Светлана Тихановская с 6,8% голосов. Как сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии Лукашенко набирает 82,08% голосов, а Тихановская - 6,98%.