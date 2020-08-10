Глава Самарской области поручил оказать помощь троим детям, чьи родители погибли в ДТП

ТАСС, 10 августа. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил оказать необходимую помощь троим детям, пострадавшим 7 августа в ДТП, в котором погибли их родители, сообщается в понедельник в Twitter Департамента информационной политики Самарской области.

"Губернатор поручил взять на особый контроль вопрос оказания помощи детям, пострадавшим в результате автомобильной аварии в Волжском районе. В результате ДТП трое малолетних детей лишились обоих родителей. Сейчас они находятся в больнице", - говорится в сообщении.

Вечером 7 августа на автодороге Самара - Большая Черниговка в Волжском районе Самарской области водитель автомобиля Datsun столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, который после этого выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель Hyundai, позднее в больнице умерла его пассажирка - женщина 1986 года рождения. Трое детей, находившихся в автомобиле (две девочки 2018 и 2020 годов рождения и мальчик 2018 года рождения) были госпитализированы, водителя и пассажира Datsun после осмотра медиками отпустили домой.

8 августа было возбуждено уголовное дело по факту ДТП, по подозрению в преступлении задержан сотрудник полиции, находившийся за рулем Datsun. По данным следствия, на момент ДТП сотрудник полиции находился в отпуске и не исполнял служебные обязанности.