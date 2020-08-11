В США заявили, что не стремились первыми разработать вакцину от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. США в разработке вакцины от нового коронавируса ставят в приоритет ее эффективность и безопасность, а не скорость разработки. С таким заявлением выступил во вторник в эфире телеканала ABC министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

"Цель не в том, чтобы первыми получить вакцину", - ответил он на просьбу ведущей прокомментировать регистрацию Минздравом РФ первой в мире вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. "Наша цель - в том, чтобы вакцина была безопасной и эффективной для американцев и людей по всему миру", - подчеркнул Азар.

Ранее старший советник президента США Келлиэнн Конуэй выступила с утверждением, что Соединенные Штаты придерживаются "намного более строгих" стандартов в разработке вакцин, чем Россия. "Эти стандарты устанавливает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, и, как я поняла из российского заявления, у них дела обстоят совсем не так", - утверждала она.

Президент РФ Владимир Путин во вторник сообщил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Речь идет о разработке Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, которая прошла клинические испытания в июне-июле. Он также сказал, что одна из его дочерей сделала прививку и чувствует себя хорошо.

В конце июля директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи на слушаниях в специальном подкомитете по преодолению вызванного новым коронавирусом кризиса в Палате представителей Конгресса США заявил, что Соединенные Штаты не будут зависеть от других стран в плане вакцинации населения от нового коронавируса. При этом он фактически попытался поставить под сомнение достижения своих российских и китайских коллег.