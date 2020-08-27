"Вакцинный национализм": почему из-за него пандемия может затянуться

Специалисты напоминают, что отдельно взятые страны не справятся с пандемией в одиночку

Чем ближе мир подходит к началу вакцинации от коронавируса, тем больше эксперты и мировое сообщество обеспокоены угрозой "вакцинного национализма". Коллективный ответ В своем недавнем выступлении глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что спрос на вакцину от COVID-19 будет явно опережать предложение.

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"Повышенный спрос и соревнование за поставки уже приводят к "вакцинному национализму", и это вызывает риск сильного роста цен", — сказал он. Эксперты опасаются повторения ситуации, которая случилась в самом начале пандемии, когда страны закрывали границы и запрещали поставки за рубеж медицинских товаров, пытаясь в первую очередь сберечь их для себя. Мировому сообществу понадобилось время для кооперации и налаживания взаимопомощи. В условиях пандемии это время оказалось решающим для некоторых стран, переживших особо острые вспышки коронавируса. "Департаменты здравоохранения каждой страны несут основную ответственность перед гражданами своей страны, — заявил телеканалу ABC профессор Гарвардской медицинской школы доктор Дэн Баруш. — Каждая страна должна иметь две цели: защитить своих граждан, а также ... победить глобальную пандемию". Специалисты напоминают, что вирусу национальные границы не помеха, его не остановить вакцинацией лишь отдельно взятых государств и народов. Пандемия продолжит уносить жизни в менее благополучных странах и оказывать негативное влияние на всю мировую экономику. "Попадание некоторых богатых стран на вершину [вакцинной] пирамиды послужит лишь продлению пандемии", — считает эпидемиолог, доктор Джон Браунштейн. По оценкам Международного валютного фонда, пандемия COVID-19 обходится глобальной экономике в $375 млрд ежемесячно, а ее общие потери в течение двух лет превысят $12 трлн. "Хотя лидеры и стремятся защитить в первую очередь свой народ, ответ на эту пандемию должен быть коллективным", — указал глава ВОЗ в своем обращении. Предварительные закупки Примеры национализма не раз наблюдались за все время борьбы с пандемией. Показательным стала попытка американского президента Дональда Трампа еще в марте 2020 года предложить "крупную сумму" немецкой компании CureVac за эксклюзивный доступ США к потенциальной вакцине от коронавируса. В самой компании тогда заявили, что разрабатывают препарат для всего мира, а не только для американцев. Однако на этом попытки получить эксклюзивный доступ к лекарствам не закончились, причем со стороны не только США, но и других государств.

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В июле власти США подписали или начали переговоры о сделках с Pfizer (на $2 млрд), GlaxoSmithKline (на $2,1 млрд), Moderna (на $1,5 млрд) и AstraZeneca (на $1 млрд) на поставку потенциальных вакцин. В стране действует программа Operation Warp Speed (операция "Сверхъестественная скорость"), которая призвана обеспечить для страны хотя бы один из препаратов от коронавируса уже к концу 2020 года. В общей сложности Конгресс выделил около $10 млрд на сотни миллионов доз вакцины для американских граждан. Великобритания подписала шесть сделок с такими фармгигантами, как Sanofi, GlaxoSmithKline, BioNtech/Pfizer, AstraZeneca и другими. К сентябрю Королевство уже распределит порядка 30 млн доз потенциальной вакцины, к концу года этот показатель должен достичь 100 млн. Еврокомиссия также ведет переговоры с AstraZeneca, Sanofi, Johnson & Johnson, BioNTech/Pfeizer, CureVac и Moderna. Предполагается, что жители стран сообщества будут вакцинироваться бесплатно, первыми ее получат люди, относящиеся к группе риска. Для этого на континенте действует альянс (Vaccine Alliance), который уже согласовал покупку 400 млн доз потенциального препарата. Свои собственные вакцины разрабатывает и Китай, но пока неясно, как быстро Пекин будет готов ими поделиться. Глобальные приоритеты Точные цены на препараты от основных производителей вакцины пока неизвестны. В России обещают, что разработанная в стране вакцина "Спутник V" на экспортных рынках будет стоить не менее $10 за две дозы. Во всяком случае, такая цена сохранится на первоначальном этапе, а когда производство достигнет нужных объемов, то вакцина должна подешеветь. К российской вакцине уже проявили интерес в Азербайджане, Белоруссии, Венесуэле, Индии, Казахстане, Мексике, Молдавии, Сербии и других странах.

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Как удалось выяснить журналисту газеты The Guardian, стоимость лекарства, которое разрабатывает американская компания Moderna, в конечном итоге может составить более $70. В свою очередь газета Financial Times пишет, что речь идет о курсе вакцины, где одна доза обойдется в $25–30. В среднем по миру цена на вакцину от коронавируса будет держаться в районе $25. "Если бы вы попытались вакцинировать всю территорию США [и] весь ЕС, например, двумя дозами, тогда бы потребовалось около 1,7 млрд доз. А если это все, что есть на рынке, то для других стран остается не так уж много. Если в нескольких, даже 30–40 странах, есть вакцины, а более чем в 150 других — нет, то эпидемия там будет бушевать", — цитирует Reuters Сета Беркли, главного исполнительного директора Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). Похожая ситуация наблюдалась в 2009 году во время пандемии гриппа H1N1. Австралия — первая страна, получившая вакцину, — заблокировала ее экспорт и заключила соглашения о предварительных закупках с несколькими фармацевтическими компаниями. Только США получили право купить 600 тыс. доз. И только когда пандемия H1N1 начала отступать, развитые страны решили предоставить вакцину более бедным государствам. Есть и другой пример. В 1996 году мощные противовирусные препараты произвели революцию в борьбе с ВИЧ на Западе. Они спасли множество жизней, но миру потребовалось семь лет, чтобы эти лекарства достигли Африки — наиболее пострадавшего от вируса континента. "Было бы нелепо, если бы простые люди в богатых странах получали вакцину, в то время как медицинские работники в Южной Африке продолжали бы работу без нее", — говорит Кристофер Элиас, возглавляющий отдел глобального развития Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Равный доступ Чтобы избежать "вакцинного национализма", Тедрос Гебрейесус направил государствам — членам ВОЗ письмо, призывая их присоединиться к глобальному фонду COVAX. Речь идет о специальном механизме для обеспечения равного доступа к иммунизации для всех стран, богатых или бедных. Проектом управляют GAVI, Vaccine Alliance, Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI), ВОЗ, а также транснациональные производители вакцин.

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