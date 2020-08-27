"Вакцинный национализм": почему из-за него пандемия может затянуться

Чем ближе мир подходит к началу вакцинации от коронавируса, тем больше эксперты и мировое сообщество обеспокоены угрозой "вакцинного национализма".
Коллективный ответ
В своем недавнем выступлении глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что спрос на вакцину от COVID-19 будет явно опережать предложение.
"Повышенный спрос и соревнование за поставки уже приводят к "вакцинному национализму", и это вызывает риск сильного роста цен", — сказал он.
Эксперты опасаются повторения ситуации, которая случилась в самом начале пандемии, когда страны закрывали границы и запрещали поставки за рубеж медицинских товаров, пытаясь в первую очередь сберечь их для себя. Мировому сообществу понадобилось время для кооперации и налаживания взаимопомощи. В условиях пандемии это время оказалось решающим для некоторых стран, переживших особо острые вспышки коронавируса.
"Департаменты здравоохранения каждой страны несут основную ответственность перед гражданами своей страны, — заявил телеканалу ABC профессор Гарвардской медицинской школы доктор Дэн Баруш. — Каждая страна должна иметь две цели: защитить своих граждан, а также ... победить глобальную пандемию".
Специалисты напоминают, что вирусу национальные границы не помеха, его не остановить вакцинацией лишь отдельно взятых государств и народов. Пандемия продолжит уносить жизни в менее благополучных странах и оказывать негативное влияние на всю мировую экономику.
"Попадание некоторых богатых стран на вершину [вакцинной] пирамиды послужит лишь продлению пандемии", — считает эпидемиолог, доктор Джон Браунштейн.
По оценкам Международного валютного фонда, пандемия COVID-19 обходится глобальной экономике в $375 млрд ежемесячно, а ее общие потери в течение двух лет превысят $12 трлн.
"Хотя лидеры и стремятся защитить в первую очередь свой народ, ответ на эту пандемию должен быть коллективным", — указал глава ВОЗ в своем обращении.
Предварительные закупки
Примеры национализма не раз наблюдались за все время борьбы с пандемией. Показательным стала попытка американского президента Дональда Трампа еще в марте 2020 года предложить "крупную сумму" немецкой компании CureVac за эксклюзивный доступ США к потенциальной вакцине от коронавируса. В самой компании тогда заявили, что разрабатывают препарат для всего мира, а не только для американцев. Однако на этом попытки получить эксклюзивный доступ к лекарствам не закончились, причем со стороны не только США, но и других государств.
В июле власти США подписали или начали переговоры о сделках с Pfizer (на $2 млрд), GlaxoSmithKline (на $2,1 млрд), Moderna (на $1,5 млрд) и AstraZeneca (на $1 млрд) на поставку потенциальных вакцин. В стране действует программа Operation Warp Speed (операция "Сверхъестественная скорость"), которая призвана обеспечить для страны хотя бы один из препаратов от коронавируса уже к концу 2020 года. В общей сложности Конгресс выделил около $10 млрд на сотни миллионов доз вакцины для американских граждан.
Великобритания подписала шесть сделок с такими фармгигантами, как Sanofi, GlaxoSmithKline, BioNtech/Pfizer, AstraZeneca и другими. К сентябрю Королевство уже распределит порядка 30 млн доз потенциальной вакцины, к концу года этот показатель должен достичь 100 млн.
Еврокомиссия также ведет переговоры с AstraZeneca, Sanofi, Johnson & Johnson, BioNTech/Pfeizer, CureVac и Moderna. Предполагается, что жители стран сообщества будут вакцинироваться бесплатно, первыми ее получат люди, относящиеся к группе риска. Для этого на континенте действует альянс (Vaccine Alliance), который уже согласовал покупку 400 млн доз потенциального препарата.
Свои собственные вакцины разрабатывает и Китай, но пока неясно, как быстро Пекин будет готов ими поделиться.
Глобальные приоритеты
Точные цены на препараты от основных производителей вакцины пока неизвестны. В России обещают, что разработанная в стране вакцина "Спутник V" на экспортных рынках будет стоить не менее $10 за две дозы. Во всяком случае, такая цена сохранится на первоначальном этапе, а когда производство достигнет нужных объемов, то вакцина должна подешеветь. К российской вакцине уже проявили интерес в Азербайджане, Белоруссии, Венесуэле, Индии, Казахстане, Мексике, Молдавии, Сербии и других странах.
Как удалось выяснить журналисту газеты The Guardian, стоимость лекарства, которое разрабатывает американская компания Moderna, в конечном итоге может составить более $70. В свою очередь газета Financial Times пишет, что речь идет о курсе вакцины, где одна доза обойдется в $25–30. В среднем по миру цена на вакцину от коронавируса будет держаться в районе $25.
"Если бы вы попытались вакцинировать всю территорию США [и] весь ЕС, например, двумя дозами, тогда бы потребовалось около 1,7 млрд доз. А если это все, что есть на рынке, то для других стран остается не так уж много. Если в нескольких, даже 30–40 странах, есть вакцины, а более чем в 150 других — нет, то эпидемия там будет бушевать", — цитирует Reuters Сета Беркли, главного исполнительного директора Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).
Похожая ситуация наблюдалась в 2009 году во время пандемии гриппа H1N1. Австралия — первая страна, получившая вакцину, — заблокировала ее экспорт и заключила соглашения о предварительных закупках с несколькими фармацевтическими компаниями. Только США получили право купить 600 тыс. доз.
И только когда пандемия H1N1 начала отступать, развитые страны решили предоставить вакцину более бедным государствам. Есть и другой пример. В 1996 году мощные противовирусные препараты произвели революцию в борьбе с ВИЧ на Западе. Они спасли множество жизней, но миру потребовалось семь лет, чтобы эти лекарства достигли Африки — наиболее пострадавшего от вируса континента.
"Было бы нелепо, если бы простые люди в богатых странах получали вакцину, в то время как медицинские работники в Южной Африке продолжали бы работу без нее", — говорит Кристофер Элиас, возглавляющий отдел глобального развития Фонда Билла и Мелинды Гейтс.
Равный доступ
Чтобы избежать "вакцинного национализма", Тедрос Гебрейесус направил государствам — членам ВОЗ письмо, призывая их присоединиться к глобальному фонду COVAX. Речь идет о специальном механизме для обеспечения равного доступа к иммунизации для всех стран, богатых или бедных. Проектом управляют GAVI, Vaccine Alliance, Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI), ВОЗ, а также транснациональные производители вакцин.
Цель COVAX — инвестировать средства в примерно 12 различных вакцин и обеспечить к ним ранний доступ, когда они появятся на рынке.
"Разработка вакцин — это долгое, сложное, рискованное и дорогостоящее дело. Подавляющее большинство вакцин находится сейчас на ранней стадии разработки, — сказал Гебрейесус. — Мир нуждается в многочисленных вакцинах-кандидатах различных типов, чтобы иметь максимальные шансы на достижение решения".
Цель COVAX — к концу 2021 года поставить 2 млрд доз вакцины всем странам — участницам фонда пропорционально численности их населения. Приоритет отдадут медицинским работникам, а затем привьют до 20% жителей каждой страны. Затем в зависимости от потребностей страны, ее уязвимости и угрозы COVID-19 будут выдаваться дополнительные дозы. Проект уже получил финансовую поддержку в размере $8 млрд от стран ЕС, Фонда Билла и Мелинды Гейтс и британского благотворительного фонда Wellcome Trust.
"Глобальное сотрудничество по распределению вакцин было бы наиболее эффективным способом остановить распространение вируса. Это также подстегнуло бы экономику, предотвратило бы перебои в цепочке поставок", — говорится в статье экономистов Томаса Боллики и Чада Бауна для Foreign Affairs.
К настоящему времени более 170 стран проявили интерес к работе COVAX. Из них около 90 стран с низким и средним уровнем дохода и 80 стран с самостоятельной экономикой. Гебрейесус подчеркнул, что участие в глобальном механизме COVAX позволит удерживать цены на вакцины на максимально низком уровне, добавив, что "национализм в сфере вакцин только помогает вирусу".
Условия соглашения между странами и COVAX находятся в стадии завершения и должны быть окончательно сформулированы к 31 августа. По оценкам экспертов, мировая потребность в вакцинах от коронавируса превышает 3–5 млрд доз.
Дмитрий Беляев