В ВОЗ заявили, что сроки рассмотрения заявки по российской вакцине не установлены

ЖЕНЕВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Сроки рассмотрения во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявки на включение российской вакцины "Спутник V" в перечень препаратов, рекомендованных для применения в экстренном порядке, не носят фиксированного характера. Они будут зависеть в том числе от соответствия предоставленных производителем вакцины сведений критериям ВОЗ, заявил в пятницу ТАСС официальный представитель этой организации Тарик Язаревич.

"Длительность процедуры, касающейся включения в список для использования в чрезвычайных ситуациях, зависит от качества сведений, предоставленных производителем вакцины, и от того, соответствуют ли эти данные критериям ВОЗ", - отметил Язаревич.

Официальный представитель подтвердил, что у ВОЗ "состоялись контакты с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, который выразил заинтересованность в подаче заявки на включение ["Спутник V"] в список вакцин, рекомендованных для применения в чрезвычайных ситуациях". "Мы ожидаем данные об их вакцине-кандидате "Спутник V". Если будет установлено, что представленный на рассмотрение продукт соответствует критериям для включения в список, то ВОЗ широко опубликует эти результаты", - сказал Язаревич.

Он пояснил, что подача в ВОЗ заявок на преквалификацию лекарств или включение в перечень препаратов, рекомендованных для применения в чрезвычайной ситуации, "является конфиденциальной". По его словам, на настоящий момент ВОЗ не провела еще ни одной преквалификации какой-либо вакцины от COVID-19 и не публиковала перечень вакцин, рекомендованных к применению в чрезвычайной ситуации.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее сообщил, что эффективность "Спутника V" по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%. Также отмечалось, что наблюдение за 10 тыс. вакцинированных среди дополнительных волонтеров вне клинических испытаний (из медиков и других групп риска) подтвердило эффективность вакцины на уровне более 90%.