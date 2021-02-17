Галстук как "колониальная петля". Коренной народ Новой Зеландии борется за самобытность

Обвинения в дискриминации по этническому признаку, прозвучавшие на прошлой неделе в самом инклюзивном парламенте мира, вновь привлекли внимание к Новой Зеландии. Громкий скандал, разразившийся из-за обычного галстука, привел к изменению более чем вековой традиции и возобновлению общественной дискуссии об отношении к маори и их роли в жизни страны.

Описание Равири Вайтити с традиционным маорийским амулетом хей-тики на шее © REUTERS/AAP Image/Ben McKay

На минувшей неделе депутат от Партии маори Равири Вайтити, единственный представитель народа, избранный по партийному списку, пришел на заседание парламента без галстука. Правилами для парламентариев это не запрещено, однако есть один нюанс: без галстука можно сидеть и слушать, но нельзя выступать и задавать вопросы с трибуны. У Вайтити вопросы были, и он даже начал их задавать, однако спикер новозеландского парламента Тревор Маллард прервал коллегу и после короткой перепалки попросил удалиться из зала заседания.

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На следующий день маори вернулся в здание парламента. Вместо галстука, он надел традиционным маорийский амулет хей-тики — нефритовую пластину на кожаном шнурке. Европейский галстук он назвал "колониальной петлей" и заявил, что "никогда не склонит голову перед властью пакеха" (маорийское название для новозеландцев европейского происхождения). Свой отказ носить галстук вместо традиционного амулета Вайтити сопроводил масштабной медийной кампанией, рассказывая о продолжающейся сотни лет дискриминации маори и о борьбе свободного народа против "порабощения и ассимиляции". И вот уже в прошлый четверг, 11 февраля, открывая заседание новозеландского парламента, его спикер Тревор Маллард объявил об отмене многолетнего правила, обязывающего мужчин-депутатов надевать галстук перед выступлением. Он отметил, что большинство членов комитета по регламенту одобрили это изменение формы одежды для мужчин-депутатов. "Как спикер [парламента] я руководствуюсь мнением соответствующего комитета, и поэтому галстуки больше не будут считаться необходимым элементом делового костюма", — отметил Маллард. Партия маори посчитала это решение большой победой и окончанием "галстучной войны".

День Вайтанги Голландский мореплаватель и исследователь Абель Тасман открыл Новую Зеландию в 1642 году. Острова были обитаемы, и первая встреча аборигенов и европейских путешественников закончилась не слишком хорошо — маори просто напали на незваных гостей и убили нескольких моряков. Так в северной части новозеландского острова Южный появилась бухта Убийц, позднее переименованная в бухту Голден-Бей. Спустя 172 года в Новой Зеландии появилось первое поселение европейцев, которые также получили от маори не слишком теплый прием. И лишь в 1840 году, после подписания Договора Вайтанги, соседи начали сосуществовать относительно мирно. А 6 февраля — дата подписания мирного соглашения — стало днем национального праздника — Дня Вайтанги. Принято считать, что именно этот договор лег в основу создания государства Новая Зеландия, а потому по сей день он является одним из основных конституционных документов страны. И одним из самых спорных. Продолжение

Маори в Новой Зеландии сегодня — это почти 17% населения (850,5 тыс. человек из 5 млн населения страны). Они оберегают свой уклад жизни, держатся обособленными группами, сохраняют язык и культуру. Проживая в городах и поселках рядом с европейцами (или даже не европейцами — в стране живут представители десятков культур и наций), все равно формируют общины, лидеры которых от имени коллектива активно участвуют в общественной жизни. Демонтаж колониального наследия В сентябре 2019 года старейшины нескольких общин маори запретили копии "Эндевора" — корабля капитана Кука — заходить в гавани ряда городов острова Северный. Это нарушило программу национального праздника — 250-летия первой встречи европейцев и коренных жителей Новой Зеландии. "Кук ничего не открывал здесь, и разного рода эвфемизмы типа "первой встречи на берегу" не меняют смысла того, что 250 лет назад здесь было вторжение", — сказала старейшина общины Нгати Кау — Анахера Герберт-Грейвс, добавив, что маори праздновать нечего.

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