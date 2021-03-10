Исторический визит: почему папа римский отправился в Ирак в разгар пандемии

Объявление о поездке папы римского Франциска в Ирак стало почти неожиданностью. Хотя сам понтифик неоднократно говорил о своем желании посетить эту многострадальную страну, с 1980-х годов находящуюся в состоянии войн, конфликтов и санкций. Визит планировал еще Иоанн Павел II, мечтавший на "земле Авраама" открыть юбилейный Год христианства в 2000 году. Представить себе, что он состоится в разгар пандемии, было сложно. Многим показалось, что 84-летний Франциск спешит: почему бы не подождать несколько месяцев. В Ираке главу Римско-католической церкви ждали десятилетиями.

Описание Папа римский Франциск по прибытии на мессу на стадион в Эрбиле © EPA-EFE/GAILAN HAJI

Отвага папы и немного "тщеславия" Сложно назвать точку на карте мира, где не побывал бы за время своего 27-летнего понтификата польский папа Иоанн Павел II. Все последующие папские поездки — это в целом повторение его маршрутов. В Ираке же Франциск стал первопроходцем. Его апостольский визит, который сам он называет "паломничеством надежды и искупления", приобрел дополнительную, глубокую символичность. Всего четыре года прошло с момента освобождения Мосула и северных районов Ирака, где сконцентрировано христианское население, от экстремистов террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории РФ). Кадры папы римского в белых одеждах посреди руин до сих пор не восстановленного Мосула во многом объяснили и спешку, и стремление побывать там. На площади четырех разрушенных христианских церквей, две из которых православные — сиро-яковитская и армянская, Франциск вознес молитву за жертв войн и терроризма.

Описание Папа римский Франциск возносит молитву за жертв войн и терроризма на церковной площади в Мосуле © EPA-EFE/ALESSANDRO DI MEO

О недопустимости фундаментализма папа римский начал говорить с момента своего приземления в Ираке. Красной нитью проходила мысль о недопустимости вражды во имя Всевышнего, которой нет оправдания. Прозвучали и его традиционные тезисы осуждения торговли и распространения оружия ("когда многие лишены хлеба, лекарств, образования и достойного существования"), социального неравенства, спровоцированного соблюдением интересов более сильных и богатых. "Никто, кроме нас самих, не напомнит миру, что человеческая жизнь ценна сама по себе, а не тем, что есть у человека, что жизни новорожденных, пожилых, мигрантов, мужчин и женщин любой национальности и веры всегда священны и значат одинакового много!" — сказал Франциск на равнине Ур, рядом с руинами древнего города, посреди пустыни, откуда по преданию родом пророк Авраам (у мусульман Ибрахим), духовный прародитель всех основных трех религий — иудаизма, христианства и ислама.

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Не менее значимым и символичным стало посещение Каракоша (или Бахдиды), города на севере Ирака, который считается центром христианства в стране. Там представлены практически все христианские общины, большинство из которых относятся к Восточным церквям, подчиняющимся Римско-католической церкви. Гонения на христиан начались до прихода ИГ, после свержения Саддама Хусейна в 2003 году. Будучи суннитом, сам бывший иракский лидер в целом не ущемлял христиан, подвергая репрессиям в основном шиитов и курдов. С начала 2000-х годов численность христиан сократилась на 80% — с 6% населения (1,4 млн человек) до 1,5% (300–400 тыс.). Настоящий исход христиан был связан с наступлением экстремистов ИГ, три года до 2017-го занимавших Мосул и соседние территории. Большинство христиан и других беженцев были приняты в находящемся всего в нескольких десятках километров Эрбиле (Иракский Курдистан).

Описание Папа римский Франциск во время посещения Каракоша © EPA-EFE/ALESSANDRO DI MEO

Терроризм по-прежнему окончательно не пресечен в Ираке. Багдад — город, где теракты почти норма, где на улицах стоят танки и бронетранспортеры, то ли на постоянной основе, то ли подогнанные для обеспечения безопасности папского визита, который долго и тщательно готовился иракской стороной. Франциск проявил немалую смелость, отправившись в горячую точку. Только папский самолет покинул столичный аэропорт, пришло сообщение о взрыве, в котором погибли не менее восьми человек. Если бы какой-то подобный инцидент произошел в дни визита папы римского, он бы омрачил всю поездку. Журналистам своего пресс—пула Франциск рассказал, что решение о визите стало "озарением изнутри" после очень глубоких раздумий и молитв при осознании всех рисков. Черное и белое Еще одним знаковым символом этого визита стала фотография, на которой запечатлен папа римский Франциск, как и положено главе Римско-католической церкви, во всем белом, с лидером иракских шиитов, верховным аятоллой Али ас-Систани, одетым во все черное. Франциск стал первым понтификом, встретившимся с одним из высших авторитетов исламского мира. Эн-Наджаф, где находится его резиденция при мечети Али, в месте погребения первого имама шиитов (двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда), третья по значению точка паломничества мусульман после Мекки и Медины. Религиозные иерархи обсудили важность межрелигиозного диалога и утвердили универсальные ценности мирного сосуществования. Кроме того, ас-Систани заверил Франциска в уважении прав христиан. По итогам встречи не было подписано, как ожидалось, никакого документа. Но понтифик считает ее продолжением "пути", в основе которого подписанная два года назад папой римским Франциском и верховным имамом старейшего и крупнейшего исламского университета "Аль-Азхар" шейхом Ахмедом ат-Тейибом декларация "О человеческом братстве во имя мира и мирного сосуществования".

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"Это (декларация) стало первым шагом, можно сказать, что теперь последовал второй (встреча с Али ас-Систани) и будут другие, не менее важные по направлению к братству", — сказал Франциск журналистам. Однако не уточнил, какие именно. Его попытались спросить о возможной в будущем встрече с высшим руководителем и духовным лидером Ирана великим аятоллой Али Хаменеи. По мнению экспертов, она практически невозможна. Хаменеи не выезжает, а посещение страны папой практически исключено по целому ряду политических причин. Но со стороны иранского МИД последовала одобрительная реакция. В Иране встречу папы римского Франциска и духовного лидера шиитов Ирака великого аятоллы Али ас-Систани расценили как свидетельство важного диалога религий и их сближения. Президент США Джо Байден назвал визит Франциска "историческим". "Продолжаю восхищаться приверженностью папы римского обеспечению религиозной терпимости, общих связей человечества и межконфессионального взаимопонимания", — сказал Байден. На США лежит особая ответственность за то, что происходило и происходит в Ираке. Иоанн Павел II наряду с осуждением вторжения Саддама Хусейна в Кувейт в 1990 году выступал категорически против операции ООН во главе с США в 1991 году, за которой последовало экономическое эмбарго. Святой престол не поддерживал и предупреждал о "кошмарных последствиях" второго международного вторжения в Ирак, также во главе с США, в 2003 году, что привело к свержению Саддама Хусейна и последующей его казни. Американское присутствие в стране продлилось потом почти 10 лет, окрестности в Эн-Насирии, где, к слову, в 2003 году погибли при атаке террористов 19 итальянских военных, по-прежнему выглядят как заброшенная военная база. Потом американцы вернулись во главе международной коалиции по борьбе с ИГ, в рамках которой итальянцы охраняли дамбу в Мосуле и участвовали в подготовке военных формирований курдов. Межрелигиозный диалог — одна из центральных тем понтификата Франциска. На пресс-конференции на борту самолета по дороге из Ирака он сказал, что знает о критике его шагов навстречу исламу, их воспринимают как нарушение католической доктрины. Но понтифик объяснил, что линия на укрепление межрелигиозного диалога была задана Вторым Ватиканским собором (1962–1965), который, как считается, во многом предопределил развитие католической церкви.

Описание Папа римский Франциск на борту самолета © Вера Щербакова/ТАСС

Межрелигиозный диалог был наполнен особым символизом в Ираке, где именно фигура Авраама, "пророка Всевышнего", стала символом братства, центрального слова для визита. Примечательно, что последняя энциклика Франциска "Все братья", которая тоже стала своего рода продолжением размышления над декларацией с мусульманами, была переведена на русский Международным мусульманским форумом и представлена в Москве накануне поездки. Папа, который победил пандемию Папа Франциск стремился принести надежду не только народу Ирака, но и "возлюбленной многострадальной Сирии". На Ближнем Востоке христианство стало самой преследуемой религией. Христиане Каракоша, которые смогли вернуться в свои дома в 2016 году и даже восстановить свою сиро-католическую церковь Непорочного Зачатия, оказали папе невероятный прием. Тысячи людей вышли на улицу этого небольшого города, еще 10 тыс. христиан со всего региона съехались в Эрбиль на мессу папы римского на местном стадионе. И все казалось как всегда — ликующая толпа, проезд понтифика на открытом папамобиле. Но во времена пандемии этих сцен давно не было и они казались почти невозможными. Франциск признался, что воодушевлен, что месяцы пандемии для него были как "тюремное заключение" и сейчас он возвращается к жизни, смысл которой для него заключается во "встрече с народом Божьим".

Описание Люди на стадионе в Эрбиле во время мессы папы римского Франциска © Вера Щербакова/ТАСС

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