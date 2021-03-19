На хромосому больше. Когда "особенность" не становится помехой даже в политике

Дмитрий Горохов — о том, как Франция отмечает День людей с синдромом Дауна

Вышедший в минувшем году на французские экраны фильм "Де Голль" (De Gaulle, 2020) напомнил французам о судьбе младшей дочери генерала — Анн, страдавшей синдромом Дауна. Третий и последний ребенок в семье, она родилась в немецком Трире, где ее отец, будущий президент Франции Шарль де Голль, командовал тогда батальоном во французском гарнизоне. Роды Ивонн де Голль были трудными, врачи диагностировали у ребенка синдром Дауна. Родители отдали бы все, чтобы сохранить жизнь дочери. "Моя радость", — называл ее де Голль. Не склонный проявлять на людях чувства к другим родным, с Анн он был внимательным отцом, проводил с ней много времени, рассказывал истории, учил говорить. "Папа" — стало одним из редких слов, которые она научилась произносить. Родители не расставались с дочерью, категорически отказавшись перевести ее в интернат. Фотография, спасшая жизнь В годы войны Анн следовала за отцом в Ливан, Лондон, Париж. В начале 1948 года, когда ей минуло всего 20 лет, она скончалась у него на руках в загородном доме в Коломбе-ле-Дез-Эглиз. Над ее могилой де Голль сказал жене: "Теперь она как все". В память о дочери они создали Фонд Анн де Голль для больных и обездоленных детей.

Описание Шарль де Голль с дочерью Анн, 1933 год © Public domain/Wikimedia Commons

Генерал передавал в фонд все, что получал за свои книги. Анн была для него благословением, помогала переносить невзгоды. В период службы в Метце он просил открывать ботанический парк ранним утром, чтобы совершить прогулку с дочерью. Ее хрупкость питала его силу. "Без Анн я никогда бы не сделал то, что сделал. Она дала мне сердце и вдохновение", — признался он своему биографу Жану Лакутюру. В конце похорон в Коломбе де Голль долго оставался у могилы, закрыв лицо руками. Память о дочери спасла ему жизнь в августе 1962 года, в день покушения в Пти-Кламар. Предназначенная генералу пуля попала в ее фотографию, с которой он никогда не расставался. Так после смерти дочь стала его ангелом-хранителем. Принимать, сопровождать, любить Девиз фонда имени Анн де Голль — "Принимать, сопровождать, любить". Он абсолютно созвучен целям Ассоциации друзей Элеонор Лалу, созданной во Франции несколько лет назад для оказания поддержки людям с геномной патологией.

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Синдромом Дауна страдают сегодня в стране около 70 тыс. человек. Внимание к их нуждам особенно повысилось после того, как глава ассоциации стала первым в республике муниципальным советником "по вопросам инклюзивного перехода и счастья". Этой чести ее удостоили в марте прошлого года избиратели родного Арраса, региональной столицы департамента Па-де-Кале на севере Франции. "Трисомия (наличие трех гомологичных хромосом вместо пары) не препятствует новому муниципальному советнику в выполнении ее обязанностей", — заверил мэр Арраса Фредерик Летюрк. Цель Международного дня людей с синдромом Дауна — изменить взгляд других. Элеонор рассказала, что внимание посторонних часто ее ранило. Но времена меняются. В ноябре 2017 года ее выступление было признано лучшим в телевизионной программе Сената Франции. Элеонор показала, что страдающие трисомией могут жить полноценной жизнью рядом с другими. Самый важный момент года для главы ассоциации наступает, разумеется, 21 марта, когда мир отмечает Международный день человека с синдромом Дауна. Автобиографическая книга Лалу "Трисо, и что!" (Triso et alors, 2017) стала в республике настоящим манифестом в борьбе за права людей с хромосомной аберрацией. Тем более что основана она на личном опыте. Неутешительный прогноз За право на жизнь Элеонор, которой сейчас 35 лет, борется с самого рождения. Когда она родилась в августе 1985 года, врач остановил ее отца в коридоре, сокрушенно сообщив неутешительный прогноз: ребенок может умереть в течение 15 дней или трех недель.

Описание Элеонор Лалу © REUTERS/Pascal Rossignol

В центре неонатальной патологии, где она провела затем несколько месяцев, врачи и медсестры были настроены более оптимистично. Но из-за порока сердца девочка задыхалась при кормлении и часто попадала в больницу после различных инфекций. Сердечная недостаточность грозила повредить легкие. Ребенку пришлось делать операцию на открытом сердце, длившуюся 12 часов. Родители показывали дочь различным специалистам — педиатрам, психологам, кардиологам, пульмонологам, возили на консультации в знаменитую детскую больницу "Неккер" и в Институт Лежена, названный в честь генетика, первым объяснившего синдром Дауна как хромосомную аномалию. Как все Когда Элеонор подросла, ее решили отдать в обычную школу. Благодаря родителям она почувствовала уверенность в своих силах. Еще до начала учебы она получила от них браслет с выгравированным именем на случай, если потеряется на улице. Который носит и сегодня. По сравнению со школьным периодом Элеонор мало выросла, ее рост и сейчас составляет менее полутора метров.

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В лицее она заинтересовалась информатикой. Прилежная, хорошо организованная, Элеонор ловко печатала всеми десятью пальцами, не глядя на клавиатуру. Увлекшись музыкой, научилась играть на электрогитаре, по возможности не пропускала ни одного рок-концерта. Чтобы самостоятельно зарабатывать на жизнь, она поступила в секретариат клиники, где двумя десятилетиями раньше появилась на свет. Как стажеру ей платили около 600 евро, кроме того, она получала пособие по инвалидности, всего в месяц выходило 1100 евро. Новое поколение Весной 2010 года, когда родилась ассоциация друзей Элеонор, во Франции шли дебаты о пересмотре закона о биоэтике. Настроения менялись медленно. Трисомия все еще рассматривалась как недуг, который следует устранять на стадии преимплантационной генетической диагностики. Инициатор ассоциации Элеонор должна была стать и ее официальным представителем. "Во Франции около 65 тыс. человек поражены трисомией 21 (синдром Дауна), и никто нас не слышит", — отметила она на учредительном форуме. Это событие состоялось на втором этаже отеля "Карно" в Аррасе. Впервые речь шла о новом поколении людей с синдромом Дауна, которые работают, платят социальные взносы, налоги, стараются жить самостоятельно. "Мы, родители и друзья Элеонор, страдающей трисомией 21, требуем признания достоинства всех затронутых этим недугом и уважения их прав, — говорилось в принятом обращении. — Нельзя допустить, чтобы наши дети и близкие с этим синдромом стали объектом дискриминации". Несколько дней спустя 1,5 тыс. человек и три десятка ассоциаций зарегистрировались на сайте "Друзей Элеоноры". Она получила много посланий с выражением солидарности. Люди, видевшие Элеонор по телевидению, стали узнавать ее на улице, вступать в разговор.

"С трисомией можно жить, но надо найти лекарства для ее лечения", — подчеркивает девушка. Ассоциация организовала турне по Франции, чтобы убедить государство профинансировать новые научные исследования. В 2011 году произошло два важных события. Телеканал TF1 снял фильм об Элеонор "Любовь — что это?" (C’est quoi l’amour?). В том же году она переехала из семейного дома в собственную квартиру в Аррасе. Квартал был ей знаком. Прежде здесь находилась клиника Bon Secours, где она родилась, а впоследствии проходила стажировку. Элеонор живет одна, но у нее есть помощница, которая приходит четыре раза в неделю, поскольку есть вещи, которые она не может делать сама. Например, очень высокие окна, и при росте 1,41 м вымыть их ей очень трудно. Еще она остерегается открывать консервные банки, поскольку боится порезать руку. Но с остальным вполне справляется сама. По выходным Элеонор посещает гимнастический зал вместе с матерью, играет на электрогитаре композиции The Rolling Stones, ходит на сеанс кинезитерапии, занимается с логопедом. Ведущие французской телепрограммы "Журнал здоровья" пытались понять, не вызывают ли у собеседницы чувства дискомфорта порой все еще удивленные взгляды посторонних на улице. Но она считает, что после создания ассоциации "взгляды людей стали меняться, и это позитивно". Элеонор счастлива, поскольку ее любят родные, коллеги в клинике и друг из фармацевтической фирмы. К тому же каждый год в сентябре она встречается со своей театральной труппой для участия в спектакле "Истории и мечты Артуа", посвященном исторической области на северо-востоке Франции, столицей которой является Аррас, где она родилась. Национальный проект В декабре 2011 года Франсуа Фийон, который занимал тогда пост премьер-министра, выступил в поддержку ассоциации Элеонор, предложив организовать сбор средств на научные исследования трисомии и объявить ее лечение национальным проектом.

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