{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мнение

Что сулит Ирану сотрудничество с Китаем? И почему этим обеспокоен Вашингтон

СМАГИН Никита
СМАГИН Никита 
Корреспондент ТАСС в Тегеране
Никита Смагин — о росте влияния КНР на Ближнем Востоке и перспективах Ирана

27 марта в Тегеране произошло то, что многие комментаторы окрестили историческим событием: Китай и Иран подписали договор о всестороннем сотрудничестве сроком на 25 лет. Тут же подтвердилось, что произошедшее затрагивает далеко не только Пекин и Тегеран. Уже на следующий день президент США Джо Байден заявил, что США обеспокоены партнерскими отношениями между этими двумя странами.

Министр иностранных дел Китая Ван И и министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф во время церемонии подписания договора о всестороннем сотрудничестве в Тегеране, 27 марта 2021 года EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
Описание
Министр иностранных дел Китая Ван И и министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф во время церемонии подписания договора о всестороннем сотрудничестве в Тегеране, 27 марта 2021 года
© EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

В Тегеране опасения американского президента развеивать не стали. "Беспокойство Байдена абсолютно справедливо. Расцвет стратегического сотрудничества на востоке ускоряет закат США", — прокомментировал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Вынужденная переориентация

Соглашение между Ираном и Китаем стало итогом многолетней совместной работы в этом направлении. Впервые о долгосрочном договоре между сторонами было заявлено еще в 2016 году во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Тегеран. Тогда это выглядело дополняющим ядерную сделку механизмом для выхода Ирана из политической и экономической изоляции.

Китай на момент подписания Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) уже был главным экономическим партнером Ирана наравне с ЕС. Идея Тегерана заключалась в том, чтобы после снятия санкций примерно в равной степени привлекать европейские и китайские инвестиции. Таким образом можно было бы балансировать — избегать чрезмерной зависимости от одной из сторон.

Однако крест на этом плане одним росчерком ручки поставил бывший президент США Дональд Трамп, который в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки в мае 2018 года и начал кампанию максимального давления в отношении Тегерана. В течение года все основные европейские инвесторы покинули Иран. Товарооборот с КНР на первых порах тоже снизился, но китайские партнеры оказались менее чувствительными к американским санкциям, нежели бизнес из Евросоюза. Китай остался одной из немногих стран, которая продолжила закупать иранскую нефть, несмотря на поставленную Трампом задачу свести к нулю весь экспорт углеводородов из Ирана.

Приход к власти Байдена лишь поначалу внушал оптимизм в вопросе возвращения к ядерной сделке. На сегодняшний день можно констатировать только изменение риторики со стороны США, которая стала менее агрессивной по отношению к Тегерану. В целом же ситуация похожа на тупик.

На эту тему
Перенастройка инструментов. США меняют тон в отношениях со странами Персидского залива
Перенастройка инструментов.

Иран настаивает на том, чтобы США, как нарушители договора, вернулись к ядерной сделке без всяких условий. Вашингтон заявляет, что Тегеран должен сделать первый шаг и начать исполнять свои обязательства в рамках соглашения, и только потом американская сторона вернется к СВПД. Иными словами, перспектива жить под жесткими санкциями выглядит для Исламской Республики вполне реальной.

До известной степени ситуация выглядит не столь плачевой, как это было в 2019–2020 годах. Первичный шок от возвращения санкций давно позади. Более того, значительная часть политиков в Иране полагает, что со временем влияние американских рестрикций станет менее заметным по мере развития способов их обхода, укрепления альтернативных западным финансовых механизмов и снижения роли США в мире. Кроме того, санкции уменьшают зависимость иранской экономики он нефти.

Определенные основания под этой логикой есть. Так, на рубеже XX и XXI веков доля нефтяных доходов в бюджете Ирана достигала 50%, тогда как сегодня она составляет около 15%. Кроме того, после трех лет рецессии Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Ирана в 2021 году на 3%.

Нефтеперерабатывающий завод в Тегеране AP Photo/Vahid Salemi
Описание
Нефтеперерабатывающий завод в Тегеране
© AP Photo/Vahid Salemi

Как бы то ни было, для устойчивого развития нужны стабильные торговые отношения с другими странами. Кроме того, Иран нуждается в иностранных технологиях. Решить эту задачу в условиях санкций призван Китай. Договор о стратегическом сотрудничестве должен обеспечить стабильный экспорт нефти в КНР, чтобы обменять ее на необходимые инвестиции в инфраструктуру Ирана: от портов и высокоскоростных железных дорог до энергетического сектора и нефтехимической промышленности.

Многовекторность

Далеко не все в Иране в восторге от подписания договора с Китаем. Иранское общество на протяжении большей части XIX и XX веков стремилось противостоять нарастающему влиянию Британской и Российской империй, затем Германии и, наконец, США. Борьба за суверенитет против империализма стала одним из главных движущих факторов исламской революции 1979 года. Многие рассмотрели в договоре о всестороннем сотрудничестве сроком на 25 лет перспективу попадание в новую зависимость, на этот раз — от Китая.

Масла в огонь подливал тот факт, что Пекин и Тегеран не спешили раскрывать детали соглашения. О том, что договор будет подписан в ближайшее время, было объявлено в июне 2020 года. Но полный текст соглашения не был опубликован даже после подписания. Это породило целый ряд слухов в персоязычном сегменте интернета. Самыми популярными стали версии о возможной передаче Китаю в аренду ряда островов в Персидском заливе и создании военной базы КНР на территории Ирана. Разумеется, никаких подтверждений этим слухам пока так и не появилось.

После подписания соглашения нашлись иранцы, которые начали выкладывать в социальных сетях иранский флаг с китайскими надписями, иронично намекая на попадание Тегерана в зависимость от Пекина. Больше того, в интернете появились видео протестной акции с несколькими десятками участников у Меджлиса (парламента) в столице Ирана, которые в числе прочего скандировали: "Смерть тем, кто продал родину!" Тем временем в иранских СМИ реакция была сдержанная, но и там некоторые эксперты напоминали, что в отношениях с китайцами следует проявлять осторожность.

На эту тему
Мини-сделка для прагматиков. Администрация Байдена меняет подход США к КНДР?
Мини-сделка для прагматиков.

Пожалуй, не стоит переоценивать антикитайскую волну. Говоря о недовольстве населения, следует понимать, что жители Ирана находятся в ситуации, когда вот уже три года подряд реальные доходы падают. В этой обстановке возмущение возникает почти по любому поводу, а за упомянутое время локальные акции протеста стали обыденностью, несколько прерванной лишь локдаунами коронавируса. Тем не менее балансирование китайского влияния является важной задачей, что прекрасно понимают не только отдельные комментаторы в Сети, но и власти в Тегеране.

Правительство Ирана открыто заявляет, что долгосрочный договор о сотрудничестве — это универсальная формула, которая может быть предложена и другим странам. Первая на очереди в списке Россия, о чем недвусмысленно говорят представители иранских МИД и Меджлиса. Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном был подписан в марте 2001 года, срок его действия автоматически продлевался каждые пять лет. И иранская, и российская стороны заявляли, что назрела необходимость не просто продлить соглашение, но и значительно расширить его. В теории за Китаем и Россией могут последовать и другие страны.

Иной инициативой является углубление сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Договор о превращении временной зоны свободной торговли (ЗСТ), которая функционирует между ЕАЭС и Ираном с 27 октября 2019 года, в постоянную с расширением таможенных послаблений с большой вероятностью будет заключен уже в 2021 году.

Национальный павильон Ирана в зоне свободной торговли Вайгаоцяо в Шанхае Oriental Image via Reuters Connect
Описание
Национальный павильон Ирана в зоне свободной торговли Вайгаоцяо в Шанхае
© Oriental Image via Reuters Connect

Кроме того, Иран продолжает искать пути для углубления сотрудничества с Индией. В этой связи, наряду с китайским проектом "Один пояс, один путь", продолжается работа над созданием коридора "Север — Юг", в котором одну из ключевых ролей играет Нью-Дели. Наконец, не стоит забывать некоторые региональные страны, с которыми у Тегерана сложились тесные торговые отношения, включая Турцию, ОАЭ и Ирак. В теории Иран не закрывает двери и для западных инвестиций, если будут сняты санкции или бизнес из ЕС найдет пути их обхода.

В то же время на протяжении последних двух десятилетий китайские предприниматели показали, что именно они лучше всего находят пути для ведения бизнеса в Иране. Тегеран продолжит стремиться к многовекторности и искать альтернативы для торговли, но инвесторы из Китая теперь получают заметное преимущество.

Новая реальность

Для Ирана соглашение с Китаем — это, прежде всего, попытка обеспечить стабильность торговых отношений даже в непростых условиях внешнего давления. Однако для Китая это, скорее, политический проект.

На эту тему
Круглый стол или круглый ноль? Обойдется ли мир без американского лидерства?
Круглый стол или круглый ноль? Обойдется ли мир без американского лидерства?

Прежде всего, договор заметно подрывает стремление Вашингтона использовать стратегию экономической войны в отношении Тегерана. Вместо ограничения региональных амбиций Исламской Республики санкционное давление превращается в механизм, позволяющий планомерно увеличивать Китаю экономическое и политическое присутствие в Иране. Иными словами, искомое ослабление одного из не самых главных противников Вашингтона приводит к усилению основного мирового соперника США.

Больше того, очевидна в принципе возрастающая роль Китая на процессы на Ближнем Востоке. Что происходит в тот момент, когда США снижают свое присутствие в регионе, а у их традиционных союзников появляются сомнения в будущем военных связей с американской стороной. При этом любое ближневосточное государство не может теперь не вести диалог с Китаем, учитывая возможное расширение военно-технического сотрудничества Пекина с Тегераном.

КНР получает гарантию на случай серьезного обострения с США. Если страны Персидского залива будут вынуждены выбирать между Пекином и Вашингтоном, Иран останется надежным партнером и поставщиком энергоресурсов для Китая.

Все это пока рано называть окончательным провалом США в сдерживании растущего влияния Китая на международные процессы. Однако если Вашингтон действительно видит своей основной угрозой усиление Пекина, то иранский вектор его политики ведет ситуацию явно не в искомом американцами направлении.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
В Госдепе не исключили введения новых санкций против России из-за Навального
При этом и.о. заместителя помощника госсекретаря США Том Селинджер отказался заранее анонсировать какие-либо потенциальные меры со стороны американских властей
Читать полностью