Круглый стол или круглый ноль? Обойдется ли мир без американского лидерства?

Приятель сетовал, что аналитики и пресса уделяют недостаточно внимания этому "фундаментальному сдвигу" в восприятии современного миропорядка. Хотя мне-то кажется, что, по сути, в последнее время все только об этом и говорят — обсуждая, почему прежний хозяин Белого дома республиканец Дональд Трамп не смог "сделать Америку снова великой" и удастся ли его сменщику демократу Джозефу Байдену "отстроить все заново еще лучше" ("Build Back Better" — его предвыборный лозунг, который давно в ходу у глобалистов: например, при Билле Клинтоне так называлась гуманитарная программа США для Гаити).

Да и при Байдене большинство из них продолжают считать, что их страна движется в неправильном направлении. Собственно, подтверждения у них перед глазами: от пандемии COVID-19, унесшей жизни почти полумиллиона их соотечественников, до вызванного ею экономического кризиса. А сам я не могу в этом контексте не вспомнить, как в 1997 году в преддверии встречи Билла Клинтона и Бориса Ельцина в Хельсинки осторожно поинтересовался у госсекретаря США Мадлен Олбрайт на брифинге в Белом доме, не совестно ли Америке именовать себя единственной незаменимой державой в мире. Она надменно ответила: мол, это не мы сами, это другие нас так называют. Прошло с тех пор по историческим меркам всего ничего. Но вот теперь уже больше не называют, зато все чаще оглядываются на Россию и Китай.

"Сигналы тревоги"

Американский взгляд на темы, поднятые другом-дипломатом, обнаружился в свежем номере ведущего внешнеполитического журнала Foreign Affairs — в комментарии о "длинной тени Трампа и утрате доверия к США" (Trump’s Long Shadow and the End of American Credibility). Автор, политолог-неореалист из Бостонского колледжа Джонатан Киршнер, рассуждает о том, что "Трамп ушел, но не забыт" и мир не может делать вид, будто его президентства просто не было. Впредь "странам по всему миру придется строить расчеты относительно своих интересов и ожиданий, исходя из понимания того, что политическая система США реально способна порождать такие вещи, как администрация Трампа", — констатирует специалист, добавляя, что "такая переоценка будет не в пользу США".

"У партнеров США в Азии, Европе и на Ближнем Востоке… приоритеты Вашингтона должны теперь подвергаться сомнению, а любые выводы делаться не с уверенностью, а с оговорками, — указывает комментатор. — И президент Байден со своей командой безупречных профессионалов ничего не может с этим поделать. Впредь все страны повсюду должны будут страховаться в отношении США — и это станет нервировать союзников больше, чем противников". По убеждению автора, "странам потребуется страховка от безразличной, отчужденной и неуклюже близорукой внешней политики США", поскольку "сигналы тревоги, предупреждающие о том, что Штаты, видимо, уже не те, что прежде, сверкают как никогда более ярко".