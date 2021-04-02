Современные Андерсены: кого читать, когда в жизни не хватает сказки

2 апреля, в день рождения Ханса Кристиана Андерсена, во всем мире отмечается День детской книги. Обычно его празднуют с широким размахом, а в четные годы еще и вручают одну из самых престижных премий в области детской литературы — премию Андерсена с золотой медалью. Из ее лауреатов можно составить идеальную детскую библиотеку, но увы, далеко не всегда эти авторы известны в России, если вообще переведены. Так, например, в 2020 году премию получила Жаклин Вудсон — невероятно популярная в Америке и почти неизвестная в России писательница социальной драмы для подростков. Двумя годами ранее, в 2018-м, награду Андерсена вручили Эйко Кадоно, автору книжного сериала "Ведьмина служба доставки" — истории взросления маленькой ведьмы Кики. Сочинение этой истории заняло несколько десятилетий, а на бумаге она длится всего несколько лет. Но награда стала хорошим поводом переиздать почти забытую "Ведьмину службу доставки" на русском. Всякий раз премия, которую неизменно вручают прекрасным авторам, хотя часто малознакомым широкому читателю, напоминает, как много усилий требует простой поиск лучшего среди хорошего. Жан-Клод Мурлева Буквально на этой неделе, 30 марта, французский писатель Жан-Клод Мурлева стал лауреатом еще одной престижной детской награды — премии Астрид Линдгрен. В ее списке номинаций, традиционно открытом для публики, собирается весь цвет детской книги с разных концов мира (представлено не меньше десяти номинантов только из России). Формулировка премии отметила именно талант Жан-Клода Мурлева сплетать реальность со сказочными традициями — вроде перед нами сказка или притча, но она становится точным и зачастую горьким комментарием к реальному миру. Возможно, теперь автора оценят в России не только знатоки детской книги. Хотя не сказать чтобы в нашей стране был недостаток его переводов — на русском выходило с десяток книг Мурлевы.

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Есть у него и новые сюжеты старых сказок — например, "Дитя Океан" отсылает к "Мальчику-с-пальчику". В обеих книгах есть бедные и не слишком добрые родители, а также младший сын — самый умный, не по годам маленький, который знает, как спасти братьев от беды. В "Джефферсоне" рассказывается история ежа, который собрался подровнять хохолок, а оказался подозреваемым в преступлении — старый добрый антропоморфный мир, но тоже совсем не простой, потому что преступление оказывается политическим, напоминая французское Сопротивление. Или же "Похождения Мемека-музыканта" — чудесная сказка о влюбленном козле, судьба которого отсылает к биографии легенды кантри Вуди Гатри. Он пускается в путешествие от несчастной любви и встречает существо, о котором ему отныне придется заботиться, — получается в итоге снова история о смелости, подвигах и жертвах. Все сказки Мурлевы устроены вовсе не так, как обычные истории про котиков и собачек: сейчас мы нарисуем читателю безопасный мир, и ему там будет хорошо. Автор, конечно, пишет сказки, но спасителен для читателя не уют его воображаемых пространств, а готовность использовать всю мощь детской книжки, чтобы научиться в ней спасению мира. Анна Старобинец Анна Старобинец — далеко не только детский автор. Возможно, она известнее своими романами в жанре ужасов и антиутопией "Живущий" (именно за это направление в 2018 году Европейское общество научной фантастики выбрало ее лучшим писателем). Но все ее тексты отличает удивительная степень мастерства, крайняя продуманность и какая-то крепкосбитость — ни одной лишней детали или слова, сюжетного хода. Ее миры сделаны так тщательно, что кажутся настоящими, и оттого их невозможно закончить, истории словно продолжаются после точки.

Так, "Зверский детектив" — поначалу комическая детская версия c опытным взрослым Барсуком и молодым да отчаянным Барсукотом в главных ролях — из полушутки разросся до пяти книг. При этом первые четыре давно не найти в продаже. Здесь все как у взрослых: коррупция, ложь, готовность к преступлению ради нагретого местечка, но и принципиальность и честность сыскной команды, которая пытается привести хоть к какому-то порядку этот дикий звериный мир. В произведении можно найти щедрые отсылки к сокровищнице мировой культуры, из которой писательница много и с удовольствием цитирует. Кстати, "Зверский детектив" — редкая книга, которая особенно хороша в звуке. Именно из-за своей поп-культурной природы она является идеальным материалом для аудиоспектакля. И снова это не просто истории о зверятах, но и пособие, как говорить с детьми, успокаивать детские страхи и через сказки передавать потомству свою родительскую мудрость. Дэвид Алмонд Лауреат премии Андерсена, получивший ее, по формулировке жюри, за "библиотерапию", — помогает своими произведениями детям и подросткам взрослеть и выживать: "Он пишет про детей в кризисе и всегда дает им надежду". Его книги удивительны во всех отношениях — это магический реализм, где сказка вырастает на теле далеко не всегда уютной реальности. Самая известная его книга "Скеллиг", где мальчик Майкл находит в гараже своего нового дома странное существо — полуангела-полусову. Создание капризничает, требует внимания, ест мышей, но при должном уходе расправляет крылья и спасает сестру мальчика.

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Схожа по сути, хотя и написана для детей помладше, книга "Мой папа — птиц". Это произведение о девочке, отец которой вообразил себя птицей и собрался лететь через реку, показывает, как полюбить и принять другого. Примечательно, насколько Алмонд при этом лишен морализаторства, как увлекательно его истории просто читать. Эти сказки поначалу поражают необычностью, но в итоге всегда через явление странных причудливых существ помогают узнать себя, будь это волшебная девочка, как в "Небоглазке", которая "сквозь любую тьму прозревает радость", или огнеглотатель (в одноименном произведении), заcтывший в ожидании ядерной войны во время Карибского кризиса. Считаю, что Алмонду очень повезло с переводчицей в России. Ольга Варшавер — мало того что настоящий мастер перевода, но и нежно любит своих авторов и часто предлагает инсценировки их книг театрам. Так, в 2020 году актеры Пермского ТЮЗа поставили девятисерийный театральный спектакль по его книге "Ангелино Браун" об ангеле, зародившемся в кармане водителя автобуса. Анастасия Строкина В сказках Анастасии Строкиной есть одновременно ощущение тепла и подлинного, непридуманного сияния Русского Севера, а все потому, что она родилась в Заполярье, в поселке Луостари Мурманской области. Она начинала литературную карьеру как переводчик, например, Томаса Стернза Элиота, Ханса Кристиана Андерсена. Ее новый перевод "Дюймовочки" вышел в 2020 году. В нем впервые отмечено, что у Андерсена Дюймовочка не маленькая девочка, а вполне себе юная барышня, которая ищет любви. Иначе зачем ей все эти мерзкие жабы и кроты? Увидеть внимательно, о чем история на самом деле, понять уроки сказки, философию мифа — особое умение Строкиной, создающей внимательные, умные, познавательные тексты.

Ее первая книга для детей "Кит плывет на север" — это история зверька мамору, который добирается на спине большого кита к острову Беринга, чтобы найти свой клочок земли и стать его хозяином. В дороге мамору спит, ему снятся сны о причине и рождении всех северных явлений — легенды и мифы, которые могли бы быть позаимствованы из фольклора алеутов, если бы он сохранился до наших дней. Строкина придумала гениальный способ возвращения к истокам — если у вас нет мифологии, надо ее выдумать и через эту фантазию прочувствовать связь со своей землей, создать себе наследие. То же свидание с невидимым волшебством происходит и в других книгах Строкиной. Например, в "Бусине карманного карлика" повествуется о девочке, отправившейся на север за сказочным спасением от колдовства. "Девятая жизнь кота Нельсона" — о прогулке мальчика и говорящего кота по Петербургу. "Совиный волк" — о короткой и нежной дружбе живущей в Заполярье девчушки и маленького серого обитателя леса с совиными кисточками на ушах. Все эти истории о скрытой силе сказки и чудесах, которые открываются только читателям. Светлана Лаврова Светлана Лаврова родом с Урала и детские книги, по собственному признанию, начала писать еще в четырехлетнем возрасте. Ее литературным дебютом стала книга "Для чего она, Земля" — о том, что планета не для топтания ее всякими.