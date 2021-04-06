Партийная пятилетка. Как "Республика на марше" Макрона изменила Францию

Описание Президент Франции Эмманюэль Макрон © REUTERS/Benoit Tessier

6 апреля 2016 года в Амьене Эмманюэль Макрон, в то время министр экономики республики, поднялся на сцену провинциального конференц-зала, где собрались около 200 человек, чтобы объявить городу и миру: есть такая партия — "На марше". Этот день ветераны французского правящего движения вспоминают как ее точку отсчета. "Французы прохладно относятся к юбилеям, и мы не станем по случаю пятилетия задувать свечи на торте, — признал один из участников теперь уже исторической церемонии. — Но это, разумеется, повод сказать о верности данным обещаниям, даже если не все получилось". Рождение Внепартийное движение, получившее название "На марше" (En marche, EM — по первым буквам имени и фамилии его основателя), было создано на малой родине Макрона, где он появился на свет 21 декабря 1977 года в семье профессора неврологии и сотрудницы страховой системы. Основание партии должно было стать важной страницей в биографии ее лидера, и выбор Амьена, несомненно, добавил этому символики. После официального провозглашения новой партии события быстро набирали темп. Всего восемь месяцев спустя, в декабре 2016 года, Макрон собрал практически 15 тысяч сторонников в столичном выставочном комплексе у Версальских ворот, чтобы дать старт предвыборному марафону в споре за Елисейский дворец. "Готовы ли вы изменить Францию?" — задал кандидат своей аудитории почти гамлетовский вопрос. Сам он не считал, что несет ответственность за истекшее пятилетие. "Я не был ни президентом, ни премьером", — пояснил он, добавив, что не причисляет себя ни к правым, ни к левым. Претендент обещал создать благоприятные условия для работодателей и освободить работников от взносов на страхование по болезни и безработице. Его книга "Революция" (Emmanuel Macron. Révolution. 2016), содержавшая программу реформ от сферы образования до сельского хозяйства, быстро стала бестселлером. Чтобы преуспеть, убеждал Макрон, есть лишь один путь: "Производить в самой стране, создавая условия нового процветания". В главе "Франция, которую мы хотим" автор книги предупредил, что "работа займет десять лет". "Но начинать нужно сейчас", — подчеркивал он.

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Аналитики предрекали новой партии финансовые проблемы. В отличие от противостоящих блоков, "На марше" не имело в своих рядах депутатов и не могло претендовать на покрытие расходов из госбюджета. Но это не смутило основателя. Почти 12 тысяч дарителей пожертвовали новой политической формации €3,7 миллиона. Кандидат к тому же воспользовался кредитом банка. Правда, одновременно пришлось расстаться с частью собственных средств. Как выпускнику Национальной школы администрации (ENA) ему полагалось пробыть на госслужбе не менее десяти лет. Но стажа в генеральной инспекции финансов оказалось недостаточно, и Макрон должен был покрыть неустойку, вернув государству €54 тысячи. По мнению большинства политологов, предвыборное пространство, на которое мог претендовать кандидат, было достаточно скромным — на политической арене доминировали традиционные партии. На долю левых в целом приходилось почти 40% голосов электората, на правом фланге "Республиканцы" и "Национальный фронт" контролировали по 30% голосов. Но Макрон не сомневался в шансах создать электоральный блок в центре политической шахматной доски. Свое пари с Историей лидер движения "На марше" выиграл 7 мая 2017 года, когда, получив во втором туре выборов 66% голосов, был избран восьмым президентом Пятой Республики. Выдающийся результат, учитывая, что еще за пять лет до этого он был едва ли известен большинству избирателей. Становление В политику будущий глава государства пришел в 2012 году из банка Ротшильда, получив приглашение в администрацию Елисейского дворца. Президент-социалист Франсуа Олланд быстро оценил таланты нового заместителя главы аппарата и вскоре вознаградил его постом министра экономики. В этом ранге он сделал одно из самых примечательных заявлений, заметив в интервью газете "Эко" (Les Echos): "Нам нужны молодые французы, которые хотели бы стать миллиардерами". Недавние соратники упрекают Макрона в том, что после избрания он пренебрег левым крылом французской политики. Получив много голосов левых и левоцентристов, избранный президент в их глазах должен был бы следовать социал-демократическим курсом. Но он предпочел ставку на правых, назначив главой правительства прагматичного мэра Гавра Эдуара Филиппа, близкого к одному из самых влиятельных лидеров правоцентристской партии "Республиканцы" Алену Жюппе.

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Своим основным политическим оппонентом Макрон избрал не парламентскую оппозицию, а "Национальное объединение" Марин Ле Пен, отказав традиционным партиям на правом и левом фланге в статусе главной противоборствующей силы. Критики полагают, что последствия смогут сказаться на президентских и парламентских выборах весной 2022 года. Союзник в парламенте, центристское движение Modem стремится к самостоятельности. Его лидер Франсуа Байру добивается установления пропорциональной избирательной системы, что укрепило бы шансы центристов, но со всей очевидностью также и лагерь Ле Пен. "Республиканцы" возлагают большие надежды на предстоящие выборы, ставя в зависимость от их исхода свое экономическое выживание. Наибольший риск для сторонников Макрона связан с нынешней несклонностью левых, содействовавших в 2017 году его приходу к власти, голосовать за него во втором туре в 2022 году. Это грозит массовым неучастием в голосовании и может подорвать позиции президента. Подготовка Согласно утверждениям в политических кругах, сторонники главы государства работают над новой структурой предвыборной кампании, чтобы обеспечить второй мандат — без ярлыка "Республика на марше" (так принято теперь называть движение), чтобы удовлетворить и правых, и левых. О создании в политике некоего "общего дома" рассуждали и премьер-министр Жан Кастекс, сменивший в минувшем году Филиппа, и генеральный делегат (генсек) правящего движения Станислас Герини, в прошлом близкий к известному политику Соцпартии Доминику Стросс-Кану. "Я не могу представить себе Макрона как кандидата политической партии", — признался Герини. "Никто, разумеется, не собирается сбрасывать со счетов пропрезидентское движение. "Республика на марше" — это цоколь дома", — считает близкая к президенту министр по вопросам трансформации и государственной службы Амели де Моншален. Второй этаж в этом чертеже отводится союзному движению Modem. Два других политических течения, на которые рассчитывают в правящем лагере, это "Территория прогресса" на левом фланге и "Действовать" (Agir) — на правом. Первое было создано главой МИД, бывшим социалистом Жан-Ивом Ле Дрианом, чтобы привлечь тех региональных депутатов, которые не хотели больше ярлыка Соцпартии, но не были готовы вступить в "Республику на марше". Другое было основано в 2017 году группой бывших членов партии "Республиканцы" во главе с министром Франком Риестером, чтобы поддержать большинство, не связываясь формальными узами. Эти две группировки считают "приемной" правящего движения. Еще одна под названием "Совместно" (En commun), возглавляемая министром экологического перехода Барбарой Помпили, напротив, была создана для того, чтобы удержать разочарованных активистов в лагере власти. Чтобы создать новую электоральную машину, ближний круг лидера работает за сценой над сближением различных группировок. Эту работу возглавляет Стефан Сежурне, под началом которого действуют бывший советник Макрона по коммуникации Сибет Ндиай и нынешний госсекретарь Клеман Бон. Одним из проектов привлечения голосов может стать реализация снижения до 16 лет возрастного ценза на местных выборах. Он обсуждается в обществе как проект развития демократии, хотя был отвергнут законодательной комиссией Национального собрания (нижняя палата парламента). Ностальгия На деле участники "Марша" первого призыва все еще живут ностальгией по кампании 2017 года, мастерской операции, которая привела к победе. "Великий поход", организованный тогда по всей стране, сделал из небольшой партии, созданной Макроном, мощное движение, имевшее изначально в нижней палате парламента 314 депутатов. Четыре года спустя в партийной группе "Республика на марше" их осталось 269.

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