НАТО против Югославии: ради чего Билл Клинтон бомбил Белград

Теперь же новый шеф американской дипломатии ни словом не обмолвился в своей речи о Югославии и увязку этого дня с событиями 22-летней давности не проводил. Поначалу я хотел, указав на это упущение, подчеркнуть, что корень зол и тогда был тем же, а других истоков давней трагедии можно и не искать. Но потом подумал, что это было бы все же не совсем корректно.

Это ныне публичные стенания об упадке мощи и влияния США, о разладе в их отношениях даже с ближайшими "друзьями и союзниками" стали за океаном общим местом. А тогда о таком и помыслить-то было почти невозможно. Хотя, между прочим, еще в 1997 году, когда планы раздвижения границ НАТО только формировались, мудрый человек и опытный дипломат, посол РФ в США Юлий Воронцов публично и официально предупреждал Вашингтон о пагубности этих замыслов, а приватно меня успокаивал: "Да пусть расширяются. Сами же потом не управятся с этой оравой". Как в воду смотрел.

Тогда, как и теперь, в Вашингтоне находились у власти демократы — администрация Билла Клинтона. Тот, на мой взгляд, был одним из самых умелых и удачливых президентов в новейшей истории США, но все же правление его завершилось на позорной ноте — попыткой импичмента из-за скандального адюльтера со стажеркой Белого дома Моникой Левински.

Раскаиваясь в нем задним числом, Клинтон однажды сказал: "Я это сделал по наихудшей возможной причине — просто потому, что мог" (I did something for the worst possible reason — just because I could). То есть был уверен в своей безнаказанности.

Для меня эта фраза стала со временем эпитафией всему его президентству. Она хорошо объясняет не только его персональные грешки, но и комплекс вседозволенности в поведении Вашингтона на международной арене. В том числе — и в отношении Югославии.

За что боролись, на то и напоролись

Сам день начала натовских ударов прочно врезался мне в память, хотя обычно из нее все быстро выветривается. Была среда, разгар рабочей недели, причем очень напряженной. В Вашингтоне ждали с визитом главу правительства России Евгения Примакова, который планировал прибыть на очередное заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству. Мы готовились это заседание освещать. Теперь уже даже немного странно об этом вспоминать, но тема всестороннего российско-американского сотрудничества звучала в те годы вполне привычно.

Тем более чудовищным диссонансом выглядело то, что мы наблюдали на экране телевизора, постоянно настроенного в нашем тассовском офисе на новостные каналы. В то утро на нем в прямом эфире гремели взрывы и полыхали пожары в Белграде. Помню, как комментатор CNN возбужденно тараторил: "Вот еще один удар по мосту. Прямое попадание! Не переключайтесь, сейчас покажем повтор". В голове это не укладывалось, хотелось его одернуть: "Что вы несете, это же не компьютерная игра, там же живые люди!" Но на деле одергивать приходилось себя — не спорить же в самом деле с "ящиком".