Сербия побеждает COVID-19 политикой многовекторности

14 апреля в Сербии началось производство вакцины против коронавируса "Спутник V". Таким образом, республика стала первой страной в Европе, запустившей производство российского препарата на своей территории. Чуть раньше, 11 апреля, правительство Сербии приняло решение о смягчении противоэпидемических мер. Пока что это только открытие торговых центров, однако сербские медики сообщают, что как только уровень вакцинации превысит отметку 3 млн человек, можно будет начать постепенную отмену всех ограничений. Согласно последним данным, семимиллионная Сербия привила более 2,88 млн своих граждан, из которых более 1,16 млн уже получили второй компонент препарата. Таким образом, можно говорить о том, что победа над коронавирусом в Сербии уже не за горами.

Согласно последним данным, в Сербии с начала пандемии заразились 651 899 человек, умерли 5846. Уровень летальности составляет 0,9%. Ежедневно на коронавирус тестируется 10–15 тыс. человек, всего — свыше 3,63 млн, что является лучшим показателем в регионе. За последние сутки прирост выявленных людей с COVID-19 составил 3154 человека, умерли 38 человек. На больничных койках находятся 7511 человек. По оценкам сербских медиков, в стране завершается третья волна пандемии

Сербия — единственное государство в Европе, а может быть, и в мире, где гражданам предоставляют на выбор сразу четыре вакцины: американскую Pfizer, китайскую Sinopharm, британско-шведскую AstraZeneca и российскую "Спутник V". Учитывая такой "шведский стол" из вакцин, страна по темпам иммунизации на 1 млн человек опередила все страны соседнего с ней ЕС, а на всем Европейском континенте уступает только Великобритании. В чем же секрет такого успеха маленькой балканской страны, которую всего 22 года назад до основания разбомбил Североатлантический альянс, а потом за счет которой более десяти лет свои интересы удовлетворяли прозападные ставленники? Политическая многовекторность Сербия занимает исключительно важное географическое положение, это самая крупная страна Балканского региона, исторически находящегося на перекрестке цивилизаций. Здесь всегда сталкивались интересы разных игроков, да и сегодня количество акторов на Балканах только растет.

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С 2013 года, то есть с момента прихода к власти нынешнего президента Сербии Александара Вучича, страна маленькими шагами, но с завидным упорством строила собственный рецепт выживания в этой "яме с крокодилами". Главной идеей внешней политики Сербии стала многовекторность. В своей инаугурационной речи 23 июня 2017 года президент Вучич заявил, что Белград находится на европейском пути, но в то же время гордится дружбой с Россией, строит отношения с Китаем и намерен всячески улучшать отношения с США. Причем делать все это планировалось в условиях военного нейтралитета Сербии. Такой курс многократно критиковался со всех сторон, Вучича обвиняли в попытках усидеть сразу на четырех стульях. Однако президент продолжал отстаивать свое видение сербской внешней политики, проявляя поразительное искусство балансирования. Еще одной составляющей сербского успеха стало ускоренное экономическое развитие. Здесь набран темп роста ВВП до 6% в год, что вывело государство на ведущие позиции в рейтинге динамично развивающихся стран Европы. Этот фактор позволил в период пандемии вкладывать деньги в медицину, закупая дорогостоящие препараты и с нуля строя коронавирусные больницы. Сербия не дистанцируется, как соседи, от России и Китая, а напротив, плодотворно сотрудничает со всеми сторонами, которые могут предложить Белграду помощь в борьбе с коронавирусом, включая Брюссель, Вашингтон, Пекин и Москву. Как результат, страна на практике доказала эффективность политики многовекторности в балканских геополитических реалиях своими выдающимися успехами в иммунизации. Помощь из Москвы и Пекина Когда началась пандемия, первым на помощь Сербии пришел Китай. Год назад в Сербии невозможно было купить не только антисептик, но даже резиновые перчатки и защитные маски. Тогда прибыл самолет из Поднебесной, груженый всем необходимым. Президент Вучич лично встречал борт на аэродроме и даже, расчувствовавшись, поцеловал китайский флаг. Этот жест ему впоследствии многократно припоминали как внутри страны, так и в Европе. Однако китайские партнеры после такой встречи сделали все возможное, чтобы стать главными спасителями Сербии от пандемии. Второй пришла на помощь Россия. Она прислала в Сербию 11 военно-транспортных самолетов со специалистами и техникой. Вучич не удостоил приехавших российских военных личной встречи на аэродроме, однако это не помешало специалистам на пределе сил отработать сложнейшую командировку.

3 апреля 2020 года 11 самолетов военно-транспортной авиации России доставили в Сербию 87 военных медиков, специалистов-вирусологов войск Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники. Всего российским сводным отрядом проведен комплекс дезинфекционных мероприятий более чем в 40 населенных пунктах республики. 18 мая 44-дневная гуманитарная операция по оказанию помощи Республике Сербия, а также Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) завершилась

Помимо впечатляющих объемов проведенных действий, российские военные сделали главное — показали, что с пандемией можно и нужно бороться. В апреле-мае 2020 года мне часто приходилось общаться с врачами в сербской глубинке. Это были ужасающие рассказы сквозь слезы. Удивительно, что разговоры с этими же врачами на следующий день после прибытия российских военных проходили в совершенно другой тональности: люди преображались, у них появлялась надежда, они бодро рассказывали о новых мерах и надеждах на предстоящий успех. Первые вакцины Первые вакцины от коронавриуса поступили в Сербию в конце декабря 2020 года. Белград не стал надеяться на обещанные поставки через международный механизм COVAX, а полностью взял инициативу в свои руки. Как позднее рассказал президент Вучич, Сербия заключила двусторонние соглашения со всеми ведущими производителями вакцин, в общей сложности заказав 15 млн доз.

В итоге уже 24 декабря прошлого года (на три дня раньше, чем в ЕС) в стране началась массовая вакцинация препаратом Pfizer. 16 января в Сербию поступила первая партия китайской вакцины против коронавируса от компании Sinopharm в количестве 1 млн доз, а всего к настоящему моменту в Сербию доставлено 2,5 млн доз этого препарата. Именно объемы вакцин из Китая позволили стране сделать столь впечатляющий рывок и выйти на второе место в Европе и на шестое-седьмое место в мире по числу вакцинированных на 1 млн населения. С 6 января в Сербии стартовала вакцинация российским препаратом "Спутник V". Российская вакцина считается самой популярной в Сербии, ее предпочитают получить 85% записавшихся на вакцинацию. Однако объемов "Спутника V", поставленных в Сербию, не хватает пока на всех желающих, поэтому гражданам страны предлагают самый массовый — китайский препарат. К сожалению, Европейский союз показал себя в этой ситуации слабо. Еврочиновники оперативно собрали взносы на программу COVAX (€2 млн на разработку вакцины, а затем еще €4,87 млн) и практически пропали... Первая партия вакцин в рамках программы COVAX поступила в республику лишь 2 апреля. Причем в Сербию привезли всего 56 тыс. доз AstraZeneca, за которой к тому времени уже тянулся шлейф разговоров о негативных побочных эффектах. Факты vs фейки Успехи Сербии на ниве вакцинации не только возбудили зависть чиновников в ЕС, некоторые из которых во время переговоров с Вучичем рекомендовали сербскому лидеру "поменьше хвастаться" своими достижениями, но и вызвали лавины ложных новостей. Так, в последнее время соцсети стран Евросоюза переполнены сообщениями о том, что в Сербии якобы вакцинируют всех желающих иностранцев.

Сербия бесплатно провакцинировала 40 тыс. иностранцев — факт

Действительно, сербское руководство решило бесплатно помочь соседям — странам бывшей Югославии, с которыми Сербия еще совсем недавно находилась в одном государстве. Тем более что в Северной Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговине ситуация с коронавирусом ужасающая. Однако необходимо учитывать, что там проживает значительное число сербов, многие из которых сами приехали на вакцинацию в Белград. С другой стороны, иностранцам не предлагались на выбор все четыре вакцины, которыми располагает Сербия. Всем гражданам соседних государств кололи только AstraZeneca, которой и накопилось в стране с избытком, и ЕС против которой не выступал. Кроме того, сербы провели вакцинацию мигрантов, скопившихся в лагерях беженцев на границе с ЕС. В то же время бесплатная вакцинация иностранцев носила ограниченный характер и в настоящий момент завершена. Правительство Сербии предупреждает, что появившиеся в Италии и Турции "вакцинационные туры" в Сербию являются мошенничеством. "В настоящий момент в Сербии вакцинируются исключительно иностранцы с видом на жительство. Возможности вакцинации без вызова, как это было в два прошлых уик-энда, больше нет", — подчеркнул глава правительственной канцелярии, отвечающей за электронную запись на иммунизацию Михайло Йованович.

Сербия стала главным направлением европейского и российского вакцинного туризма — фейк

Появляющиеся в интернете утверждения о том, что Сербия — рай для вакцинации, верны лишь отчасти. Здесь действительно созданы отличные условия для вакцинации с возможностью выбора препарата. Но все-таки они распространяются только на граждан самой страны, а также на иностранцев с постоянным видом на жительство в ней. Туристов Сербия не вакцинирует.

В ответ на мой запрос посольство России в Сербии дало следующие разъяснения по вакцинации российских граждан: "Все желающие сотрудники посольства России в Белграде и других российских загранучреждений привились от COVID-19, воспользовавшись соответствующим предложением руководства Сербии. Признательны сербским партнерам за предоставленную возможность. По принципу взаимности сербские дипломаты вакцинированы в Москве. Иммунопрофилактику в Сербии в данный момент могут бесплатно пройти граждане иностранных государств, имеющие вид на жительство в Сербии". Не стоит забывать, что состояние здравоохранения Сербии все еще не вышло из глубокого кризиса, порожденного войной, экономическим кризисом и жесточайшим кадровым голодом. В сербских бесплатных больницах, в том числе столичных, можно встретить давно забытые в России, а уж тем более в Москве, реалии.

Если в Сербии тяжело заболеть, то проще и менее мучительно будет умереть. Два дня назад меня с моей пневмонией и ковидом направили на прием к пульмонологу на другой конец города (Белграда). Человек с ковидом, воспалением легких, со всем набором, при котором лежат в больнице, а его посылают в очередную несколькочасовую очередь на улице. В которой стоят и ковидники, и туберкулезники, и с пневмонией, и с раком. Уже не переживая, кто и кого чем заражает. Просто достоять из желания выжить. Думаю, часть из тех людей, которые, как и я, стояли со мной часами на ветру и под дождем, наверняка умрут. От той пневмонии или осложнения, которое они заработали, стоя в этих очередях. <...> Ни попить, ни в туалет сходить. Повезло тем, кто стоит в очереди не первый раз, если можно так сказать. Ведь они принесли с собой складные стулья. А кого-то заменил в очереди супруг.... После пяти часов снаружи я увидел еще одну очередь внутри. Человек на 30... Кирилл Борщев более десяти лет живет в Сербии