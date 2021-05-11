С мечтой о независимости. Чем грозят итоги выборов в Шотландии

Илья Дмитрячев — о возможностях референдума по отсоединению от Великобритании и его последствиях

Описание Лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен © AP Photo/Scott Heppell

Шотландская национальная партия (ШНП), выступающая за независимость региона от Великобритании, не сумела получить решающего большинства в местном парламенте (Холируде). Однако она сохранила положение самой сильной партии к северу от английской границы. Как свидетельствуют окончательные итоги выборов, ШНП завоевала 64 мандата в 129-местном парламенте. Это на одно депутатское кресло меньше, чем требовалось для большинства, но и на одно больше, чем пять лет назад. Однако это не означает, что идея о повторном референдуме о независимости — главная цель шотландских националистов — теперь будет забыта. "Зеленые", также выступающие за самостоятельность региона, провели в парламент восемь своих депутатов. Таким образом перевес окончательно оказался на стороне приверженцев независимой Шотландии. Теперь, на мой взгляд, можно ожидать усиления давления националистов на Лондон. Референдум до 2023 года? Однако нельзя точно сказать, выльется ли это в новый референдум о независимости и насколько высокую цену жителям региона придется заплатить за прекращение Акта об унии 1707 года, положившего начало Королевству Великобритания. Лидер ШНП, глава регионального правительства Никола Стерджен уже пообещала, что потребует от Лондона права провести такой референдум. "Народ Шотландии проголосовал за то, чтобы дать партиям, выступающим за независимость, большинство в парламенте. ШНП и шотландские "зеленые" вместе ясно заявляли, что привержены идее референдума в течение предстоящего срока действия парламента. Народ Шотландии обязан иметь право определять собственное будущее, когда пандемия коронавируса закончится", — сказала политик.

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Предвыборная программа партии предусматривает организацию подобного волеизъявления до конца 2023 года. Точная дата должна быть "определена демократически избранным парламентом". В виду имеется, конечно, законодательный орган Шотландии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ответ вновь решительно высказался против плебисцита, назвав этот посыл "в нынешних условиях... безответственным и безрассудным", заявил он в субботу в интервью газете The Daily Telegraph. Ранее Джонсон не раз говорил о том, что голосование 2014 года, на котором сторонники единства победили в соотношении 55% на 45%, рассматривалось как "единственная возможность в жизни поколения" и что возврата к этой теме быть не может как минимум до 2050 года. Головоломка для Лондона Формально без разрешения Лондона организовать подобное голосование не получится. Однако в британском правительстве понимают, что отказ в реализации права на самоопределение может сыграть на руку шотландским националистам. Как итог велики шансы усиления позиций сторонников сепаратизма, расцвета антилондонских настроений. То есть произойдет именно то, в чем нуждаются националисты. Последние опросы показывают, что общественное мнение в Шотландии по этой теме расколото примерно пополам. В прошлом году чаша весов склонялась больше к независимости — возможно, под влиянием пандемии и недовольства действиями Лондона. Но в последние месяцы чрезвычайно успешная кампания по вакцинации населения привела к тому, что число сторонников отделения опустилось ниже 50%.

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"Никола Стерджен может требовать новый референдум двадцать четыре часа в день, семь дней в неделю, денно и нощно, но без согласия Вестминстера его не будет. У Лондона есть очень убедительный аргумент против — всего семь лет назад люди высказались против независимости. То, что ШНП тогда не получила нужного результата, не означает, что у них есть какое-то право требовать новых референдумов, пока они не победят. Демократия так не работает, это опасный прецедент, когда волю людей не уважают", — поделился со мной мнением британский политолог, редактор и издатель журнала Politics First Маркус Пападопулос. Высокая цена независимости Впрочем, даже если референдум и состоится, перед руководством шотландских националистов встанет непростая задача доказать экономическую выгоду от такого решения. И выглядит она не столь очевидной. Конечно, возможности добиться успеха у региона есть. Его население сопоставимо по количеству с такими странами, как Норвегия, Дания или Ирландия, которые вовсю наслаждаются собственной государственностью. У нового образования будет возможность играть важную роль на рынке все более популярной и актуальной возобновляемой энергии. Вместе с тем мало у кого есть сомнения в том, что дорога эта будет очень долгой. Путь от референдума по Brexit до окончательного "развода" Великобритании с ЕС занял четыре с половиной года. Как предсказывает редактор отдела экономики газеты The Times Филип Олдрик, оформление разрыва связей Эдинбурга с Лондоном потребует еще больше времени. Выход из ЕС спровоцировал возмущение в Шотландии. Это понятно, учитывая, что на упомянутом референдуме 62% шотландцев проголосовали за сохранение Великобритании в европейском сообществе. Но именно Brexit сильно усложнил задачу обретения независимости. Если в 2014 году националисты еще могли как-то рассчитывать, что Шотландия, став независимой, может остаться в Евросоюзе, как и соседняя Великобритания, то теперь весь процесс присоединения к ЕС ей придется проходить заново. Сложные вопросы И все же представим, что Шотландия быстро смогла стать членом ЕС. Это приведет к возникновению таможенной границы с Великобританией, которая вместе с Brexit покинула таможенный союз и общий рынок ЕС. Получается не очень удобно, ведь 60% шотландского экспорта и импорта завязаны на Великобритании, а в Европу идут всего 20% шотландских товаров. Непростой вопрос и с новой валютой. Оставить британский фунт стерлингов и выполнять директивы Банка Англии? Явно не о такой независимости мечтает ШНП. Ввести собственную валюту и смотреть, как она неизбежно будет ослабляться первые годы?

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