Советское ноу-хау на новый лад. Зачем американцы реинкарнируют "Каспийского монстра"

Бостонская компания Regent сообщила, что получила первый контракт на сумму $465 млн на приобретение экраноплана Seaglider. Эта машина представляет собой гибрид самолета и корабля, способный "летать" над водной поверхностью со скоростью около 300 км в час и на дальность почти 600 км. Также фишкой проекта является то, что экраноплан работает на электрической тяге — модно и экологично. Американцы не скрывают, что вдохновлялись идеями русского конструктора Ростислава Алексеева, создавшего в прошлом веке экраноплан "Лунь", прозванный на Западе за мощь и скорость "Каспийским монстром". Летящие по волнам Экраноплан — бесспорное ноу-хау советской промышленности. От корабля он унаследовал грузоподъемность, от самолета — скорость. Ростислав Алексеев разработал и технически обосновал возможность полета корабля над морем благодаря эффекту аэродинамического экрана, что из-за отсутствия сопротивления воды позволяет развивать скорость в сотни километров в час. При этом самые современные корабли с атомными энергетическими установками вряд ли разгоняются больше 70 км в час. В отличие от судов, экраноплан летит над водой, не создавая волн, которые могут разрушить береговую линию. Способен выходить на необорудованный пологий берег, перемещаться надо льдом или тундрой.

Представленный в начале 1990-х экраноплан "Лунь" демонстрировал скорость 500 км в час. Для этого на корабле-самолете было установлено восемь реактивных двигателей (Для сравнения, самый большой пассажирский самолет СССР того времени — Ил-86 — имел всего четыре). Он перемещался на 2 тыс. км и нес груз 140 тонн. На тот момент это был абсолютный рекорд. По грузоподъемности он сравним с шестимоторным военно-транспортным Ан-124 "Руслан". Экраноплан мог переносить шесть пусковых установок самых мощных на тот момент противокорабельных ракет 3М-80 "Москит" на борту.

"Москит" Полностью титановая ракета размером с истребитель МиГ-21 была предназначена для уничтожения авианосцев противника. Она летает на расстояние почти 200 км. На каждой ядерная или фугасная боевая часть весом до полутонны. Скорость ракет такова, что их не видят радары. Кроме того, снаряд постоянно меняет высоту и направление полета, выписывая над водой замысловатую "змейку"; резко набирает и сбрасывает высоту в результате чего полностью сливается с окружающей обстановкой. По словам моряков, заметить "Москит" можно только у самого борта корабля, когда увернуться от него уже физически невозможно. За скорость, непредсказуемость полета и разрушительную мощь "Москит" прозвали на Западе Sunburn — "Солнечный ожог". Продолжение

"Обычными" носителями ракет этого типа были эсминцы 956 проекта типа "Современный", но на них стояло всего четыре ракеты, а скорость кораблей не превышала все те же 70 км в час. На их фоне "Лунь" казался настоящим прорывом. Залп "Москитов" гарантированно топил авианосную группировку противника. При этом скольжение атакующего корабля для противника также оставалось до последнего незаметным — во время полета экраноплан создавал вокруг себя облако водяной взвеси, скрывающей его от вражеских радаров. Американцы узнали про "Лунь" случайно с помощью космических снимков, полученных при мониторинге военной обстановки в Каспийском море. Анализ информации показал, что у СССР имеется средство морского нападения, от которого у Запада нет средств обороны. Запретная красота Однако самолет-корабль моряки не приняли. Как рассказал бывший замглавкома ВМФ, а до этого командующий Черноморским флотом, участник испытаний экранопланов, адмирал Игорь Касатонов, при всей красоте "бумажных" характеристик, корабль оказался крайне неэффективным. Губило основное преимущество — скорость, ну и менее значимая для военных экономичность. Адмирал отметил, что в акватории Каспийского моря еще можно было "побегать", но на стратегических коммуникациях, при интенсивном судоходстве "Лунь" был просто опасен. В итоге проект закрыли.

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Сегодня первый и последний представитель семейства боевых экранопланов стоит на берегу Каспия рядом с будущим военно-патриотическим парком "Патриот" в Дагестане. Согласно планам, корабль-самолет станет главным его экспонатом. По фото, выложенным блогерами в интернет, внутри "Луня" сохранилось практически все оборудование. В отличие от боевого советского экраноплана, американский Seaglider — машина исключительно гражданская, для пассажирских перевозок между прибрежными районами на небольшие расстояния, где невыгодно использовать авиацию. Как отмечают разработчики, новый экраноплан на этапе разгона использует подводные крылья. Взлет происходит при скорости от 30 до 70 км в час, после чего он продолжает полет уже над поверхностью воды. При этом отмечается крайняя безопасность экраноплана — в случае отказа восьми электродвигателей машина просто спланирует к поверхности воды. Как уточняют в Regent, заказчиками Seaglider уже стал ряд крупнейших паромных и авиационных компаний. Их привлекают прежде всего скорость — экраноплан в шесть раз быстрее паромов — и цена, вдвое дешевле самолетов. При этом указанный транспорт довольствуется обычной портовой инфраструктурой, которая намного дешевле той, что требуется в аэропортах.

Сегодня экранопланами озабоченны, помимо Regent, и куда более серьезные игроки. Например, американская DARPA — управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США. Совместно с Boeing она пыталась создать экранолет Pelican ULTRA (Ultra Large TRansport Aircraft), способный перевозить 1,2 тыс. тонн груза на дальность 18 тыс. км. Пентагон вроде идею поддержал, но флотские высказались категорически против — их смутили огромные размеры предлагаемой машины. В результате проект не получил развития. Отечественная наработка Российская промышленность также помнит наследие Ростислава Алексеева. В КБ его имени создают несколько экранопланов нового поколения, в том числе А-050 "Чайка-2". Проект, пусть пока виртуальный, но ему уже вменяют возрождение "Каспийского монстра". Во всяком случае, так считают журналисты американского издания We Are the Mighty. В материале говорится, что судно на динамической воздушной подушке должно было быть введено в эксплуатацию еще в 2020 году. Автор статьи уточняет, что А-050 станет развитием экспериментального "Каспийского монстра".

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По информации на сайте разработчика, "Чайка-2" предназначена для перевозки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах, а также для решения специализированных задач МЧС. Обладает амфибийностью и способен выходить на необорудованное побережье с уклоном до пяти градусов. Предусмотрено базирование на воде и на аэродроме второго класса. Может использоваться в качестве служебно-разъездного, санитарного, транспортного средства, для мониторинга экологического состояния внутренних водных акваторий. В грузовом отсеке экраноплан способен нести спасательный катер, который можно спускать на воду при аварийно-спасательных и досмотровых работах, после чего грузить обратно на судно и "улетать". Также уточняется, что "Чайка" будет оснащена системой синтетического зрения. С ее помощью бортовой компьютер получит возможность распознавать объекты в радиусе нескольких километров, сканировать их, анализировать погоду и предлагать, как лучше всего обойти препятствие. Как отмечают разработчики, возможности аппарата делают его универсальным судном, поэтому есть вероятность, что "Чайку" придется сертифицировать сразу в двух регистрах — и в морском, и в авиационном.

Описание Модель экраноплана А-050 "Чайка-2" © Ладислав Карпов/ТАСС

Все это будет реализовано в 34,8 метрах длины судна, тогда как "Лунь" составлял 74 метра. Полное водоизмещение машины — 54 тонны. При полете в режиме экрана (когда экраноплан "парит" на небольшой высоте над водой за счет повышенного давления под крылом) судно способно развивать скорость 360–400 км в час, а во внеэкранном режиме — до 450 км в час. Максимальная дальность в первом случае будет равна 3 тыс. км. Для обслуживания "Чайки-2" необходим экипаж из четырех человек. На предприятии говорят, что, помимо гражданской версии, ЦКБ выполнило опытно-конструкторскую работу по разработке спасательного экраноплана большего водоизмещения.

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