Советское ноу-хау на новый лад. Зачем американцы реинкарнируют "Каспийского монстра"

Сегодня экранопланами озабоченны, помимо Regent, и куда более серьезные игроки. Например, американская DARPA — управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США. Совместно с Boeing она пыталась создать экранолет Pelican ULTRA (Ultra Large TRansport Aircraft), способный перевозить 1,2 тыс. тонн груза на дальность 18 тыс. км. Пентагон вроде идею поддержал, но флотские высказались категорически против — их смутили огромные размеры предлагаемой машины. В результате проект не получил развития.

Отечественная наработка

Российская промышленность также помнит наследие Ростислава Алексеева. В КБ его имени создают несколько экранопланов нового поколения, в том числе А-050 "Чайка-2". Проект, пусть пока виртуальный, но ему уже вменяют возрождение "Каспийского монстра". Во всяком случае, так считают журналисты американского издания We Are the Mighty. В материале говорится, что судно на динамической воздушной подушке должно было быть введено в эксплуатацию еще в 2020 году. Автор статьи уточняет, что А-050 станет развитием экспериментального "Каспийского монстра".