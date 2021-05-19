Доедай или плати: почему Китай начал штрафовать за расточительство в еде?

Зоя Русинова — о том, как сказался закон против остатков еды в Поднебесной на обычаях, населении, ресторанах и блогерах

В конце апреля парламент Китая принял закон, нацеленный против расточительства в еде. Оговоримся сразу: любителям вкусно и сытно поесть ничего не грозит. Есть можно что угодно и сколько угодно. Единственное условие — оставь после себя чистую тарелку.

Отныне владельцы кафе и ресторанов, производители и поставщики продуктов питания будут платить штраф за излишки пищевых отходов. Накажут юанем и посетителей общепита, которые "не рассчитали силы" и заказали больше, чем смогли съесть. Та же кара коснется и тех, кто пропагандирует небережливое отношение к еде. Культ еды Для жителей КНР еда — не просто физическая потребность. Это почти религия. Китайцы могут на полном серьезе часами говорить о каком-нибудь вкусном блюде или хитростях его приготовления. Поэтому пышные застолья в кругу родственников, друзей или коллег с десятками блюд на столе являются неотъемлемой частью повседневной жизни любого китайца. С тем, что в Поднебесной существует культ еды, спорить сложно: даже при встрече вместо привычного "как дела?" китайцы часто интересуются "чифаньлэ ма?" ("уже поел?"). Обилие кушаний на столе — это не о расточительстве, в Поднебесной это символ достатка, благополучия и гостеприимства. В китайской культуре пустые тарелки просто неприемлемы. Если, находясь в гостях, вы доели все до последней крошки, вам будут подкладывать еще и еще. Логика проста: если на столе осталась еда, то гости ушли сытые, в противном случае хозяин ужина был недостаточно щедрым или даже жадным.

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Кроме того, огромное количество традиций китайского общества завязано на пище и ее приготовлении. Что уж говорить о деловых связях, где совместная трапеза является чуть ли не ключевой составляющей. Любой опытный бизнесмен скажет вам, что зачастую самые важные вопросы с китайскими партнерами можно решить не в переговорной, а в ресторане. Иными словами, даже тонны пищевых отходов имеют свой сакральный смысл в китайской культуре. Общество чистых тарелок На заре Нового Китая власти на протяжении десятилетий решали вопрос, как прокормить сотни миллионов жителей страны. Однако в августе 2020 года руководство всерьез заговорило о борьбе с излишними пищевыми отходами. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал сограждан проявлять сдержанность в вопросе потребления пищи, назвав привычку к расточительству "печальной и шокирующей". Это заявление было сделано на фоне борьбы с пандемией, а также сильнейших наводнений, обрушившихся на Поднебесную в конце прошлого лета. Вместе с тем председатель подчеркнул, что вопроса о нехватке продовольствия в стране не стоит, продуктов питания хватит на всех жителей. Глава Китая также указал на необходимость создания соответствующей законодательной базы для надзора и даже штрафов. 29 апреля 2021 года принятый парламентом закон против расточительства в еде вступил в силу.

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Отныне заведения общественного питания могут взимать дополнительную плату с клиентов за недоеденные блюда. Соответствующий тариф должен быть четко обозначен рестораном и известен посетителям. От официантов же теперь все чаще можно услышать не "что-нибудь еще?", а "этого будет достаточно?", ведь они обязаны напоминать клиентам об обязанности бережливо относиться к продуктам. Если же заведение, напротив, побуждает посетителей заказывать больше, чем необходимо, то ему может быть выписан штраф до 10 тыс. юаней (около $1,54 тыс.). Штрафы до 50 тыс. юаней (порядка $7,74 тыс.) грозят производителям продуктов питания, если их действия будут оценены как "расточительные". Под санкции также попадут иные организации в сфере общепита, которые используют рекламу, побуждающую заказывать большое количество блюд. Коснулся закон и госслужащих — им предписано подходить разумно и экономно к организации банкетов и количеству блюд на столах. Удар по блогерам Новый закон ударил и по китайским блогерам. Гедонистические шоу, где герои в прямом эфире поедают какие-то умопомрачительные и даже гротескные количества еды, в последние годы особенно популярны в Китае. Наиболее кликабельны видео, на которых происходит поглощение десятка гамбургеров или нескольких порций лапши, а в некоторых случаях и 17-килограммового ягненка.

Однако в погоне за подписчиками, а также их лайками и донатами, как пишут китайские СМИ, эти "звезды чревоугодия" нередко идут на различные ухищрения. Их желудок отнюдь не черная дыра — как правило, они оставляют за собой много пищевых остатков, не доедая или очищая желудок, чтобы продолжить многочасовую трансляцию — ведь Show, как пел Фредди Меркьюри, Must Go On. Отныне такие онлайн-развлечения запрещены, а авторам или распространителям таких видео грозит штраф до 100 тыс. юаней (более $15,4 тыс.). Китайские сайты и видеоплатформы уже приступили к массовому удалению соответствующего контента. Правило "минус один" Как отмечалось выше, принимая закон против расточительства в еде, власти КНР подчеркивают, что новые меры не подразумевают нехватку продовольствия в стране. Напротив, они нацелены на формирование новых здоровых привычек потребления у населения, а также обеспечение стабильности цепочек поставок.

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Еще до вступления закона в силу многие заведения общественного питания Китая отреагировали на призыв Си Цзиньпина. Часть ресторанов рекомендует посетителям заказывать меньше, некоторые ввели формулу "минус один", согласно которой количество блюд на столе должно быть на одно меньше числа гостей. Одно заведение в городе Чанша в провинции Хунань после заявления председателя обновило меню: посетителям рекомендовано выбирать размер и количество блюд в соответствии с собственным весом. Взвеситься можно сразу при входе: девушкам весом около 40 кг рекомендовано заказывать не более двух блюд, а мужчинам весом порядка 80 кг — не более трех. Решение бороться с расточительством в еде вызвало неоднозначную и бурную реакцию в соцсетях — кто-то раскритиковал идею, другие, напротив, поддержали. На вопрос о том, окажет ли закон негативное влияние на бизнес, владельцы ресторанов мотают головой. "На бизнесе это не отразится. На количестве гостей тоже", — заверил владелец ресторанчика дунбэйской кухни в Пекине Лю Цян. "Наоборот, новые меры позволят сделать наш ресторан еще чище", — поделился он.

Внутри ресторана, расположенного в историческом центре города, развешены плакаты, иероглифы которых гласят: "Долой расточительство в еде", "Движение чистых тарелок". "Мы советуем нашим посетителям заказывать меньше еды", — рассказала местная официантка Лю Даньянь. "При необходимости объясняем, что этого количества будет достаточно, а дополнительные блюда при желании можно заказать позже", — добавила девушка. По ее словам, посетители с пониманием относятся к нововведениям. Поумерить аппетит По данным китайских СМИ, ежегодно 1,4 млрд жителей КНР отправляют "в мусорку" 35 млн тонн пищевых отходов. Цифра большая, но, для сравнения, у США, где население в четыре раза меньше, эта цифра составляет 66 млн тонн. В Китае же около 20 млн тонн "остатков" ежегодно приходится на рестораны и другие заведения общественного питания. По оценке Академии наук КНР, этого количества еды хватит для питания 30–50 млн человек на протяжении года.

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