Доедай или плати: почему Китай начал штрафовать за расточительство в еде?

Однако в погоне за подписчиками, а также их лайками и донатами, как пишут китайские СМИ, эти "звезды чревоугодия" нередко идут на различные ухищрения. Их желудок отнюдь не черная дыра — как правило, они оставляют за собой много пищевых остатков, не доедая или очищая желудок, чтобы продолжить многочасовую трансляцию — ведь Show, как пел Фредди Меркьюри, Must Go On.

Отныне такие онлайн-развлечения запрещены, а авторам или распространителям таких видео грозит штраф до 100 тыс. юаней (более $15,4 тыс.). Китайские сайты и видеоплатформы уже приступили к массовому удалению соответствующего контента.

Правило "минус один"

Как отмечалось выше, принимая закон против расточительства в еде, власти КНР подчеркивают, что новые меры не подразумевают нехватку продовольствия в стране. Напротив, они нацелены на формирование новых здоровых привычек потребления у населения, а также обеспечение стабильности цепочек поставок.