Юбилейный марафон и новое слово в русском авангарде: Третьяковка празднует 165 лет

Описание Здание Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, 1913 год © Public domain via Wikimedia Commons

Павел Михайлович Третьяков был совершенно уникальным коллекционером, я убеждена в том, что так глобально подходить к вопросу коллекционирования, к вопросу создания музея, как это делал он, не удавалось никому. Он объездил всю Европу, за свою жизнь побывал в 253 европейских городах. И мне бы хотелось вернуться к тому моменту, когда он в первый раз собирается в длительное путешествие за рубеж и пишет свое первое завещание. Было ему на тот момент около 26 лет, и он уже начал коллекционировать русское искусство. Он пишет о своем желании создать общедоступный музей, от которого "будет польза для многих и удовольствие для всех", а ведь большинство людей, начиная коллекционировать, думают о коллекции как о чем-то, что принадлежит им. Как Третьяков создавал общедоступный музей Во время своих поездок Третьяков наряду с промышленными предприятиями и ткацкими производствами посещал и музеи, например, идея заказать самым выдающимся русским художникам, современникам Третьякова, портреты властителей дум, галерею лиц, дорогих нации (так называл ее Павел Михайлович), возникла после посещения Лондона и Национальной портретной галереи. Именно поэтому для нас был очень важным проект 2016 года, когда мы привезли в Москву потрясающую выставку работ из постоянной экспозиции Национальной портретной галереи в Лондоне и в ответ отправили 26 — почти все они были из числа тех, которые Третьяков заказал художникам, с которыми уже много до этого сотрудничал.

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Он поразительно впитывал все новые впечатления, но при этом точно так же, как в производстве, он закупал иностранное оборудование, но создавал ткани, которые по качеству превосходили, например, британские образцы. То есть это то самое великое умение русского человека, абсорбировав лучшее, что есть в мире, дать свое новое, более высокое качество. И это применимо и к развитию промышленности в этот период, и к развитию искусства. Третьяков с самых младых лет, с самого начала процесса собирательства задумывал свою коллекцию как основу для не существовавшего тогда музея национальной художественной школы. К моменту его смерти в 1898 году в собрании Третьяковской галереи было 3,5 тыс. произведений — это была коллекция, по масштабу, по значимости превосходящая любые частные собрания мира. Галерею он передал в дар городу Москве, где родился. И для нас большое счастье, что за последние несколько лет нам удалось сделать то, что не удавалось сделать за предыдущее десятилетие. В доме, где родились Павел Михайлович и Сергей Михайлович Третьяковы, где они прожили соответственно 12 и десять лет, в 1-м Голутвинском переулке мы создаем музей братьев Третьяковых и уже в декабре 2020 года, несмотря на пандемию, закончили реконструкцию этого здания. Открытие этого музея — это то немногое, что мы можем сделать для того, чтобы отдать дань уважения этому абсолютно невероятному, уникальному, великому человеку. Ему удалось собрать на тот момент лучшую коллекцию современной живописи. Пандемия и сложности Я стала директором Третьяковской галереи шесть лет назад, и те трудности, с которыми мы столкнулись за это время, связаны в первую очередь с тем, что было огромное количество направлений, по которым мы отставали, по которым мы обязательно должны развиваться и двигаться вперед. Результат всего этого вы можете видеть в трансформации Крымского Вала, превращении музея в место комфортного времяпрепровождения для огромного количества людей, росте нашей аудитории офлайн и онлайн, росте интереса к нашим образовательным программам, к нашим изданиям, изменение отношения к Третьяковской галерее и изменение отношения вообще к русскому искусству, которое стало модным, востребованным. Пандемия и период самоизоляции были очень сложными не только для нас, но и для всего мира. Наверное, самым сложным было сначала преодолеть собственный страх, панику. Когда для тебя понятие открытого музея столь же естественно, как и понятие, что ты дышишь воздухом, закрытие музеев — это шок. Это шок для руководства, это шок для сотрудников, у нас были амбициознейшие планы на 2020–2021 годы. Мы прекрасно понимали, что прекращение общения с нашей аудиторией означает, что все, что было сделано за последние годы, когда наша офлайн-аудитория выросла больше чем в два раза, будет утеряно и мы должны придумывать новые форматы. Мы вообще были готовы к этому мощному рывку в сфере онлайна, но в качестве приоритетов перед нами все время вставали какие-то другие задачи. В это время мы отсняли огромное количество материала для серьезнейших онлайн-проектов — это и "Третьяковка с Сергеем Шнуровым", и "Третьяковка с Константином Хабенским", первые фильмы — это миллионные просмотры у нас на YouTube, "История одного шедевра" — 18 выпусков этой программы получили аудиторию 4 млн человек. Мы невероятно усилили активность в соцсетях, и за 2020 год количество просмотров в YouTube равнялось 5,8 млн.

' YouTube/Третьяковская галерея'

Это все привело к тому, что наша аудитория увеличилась в разы. И мы старались создавать программы, которые будут интересны людям, которые сидят дома и как бы переключаются с сайта на сайт. Очень важно было удержать внимание, удержать человека на своем материале. Я уверена, что наша онлайн-аудитория только растет, по числу подписчиков на YouTube мы первые в стране, одни из первых в мире, и мы видим, что та аудитория, которая была с нами онлайн, она сейчас приходит в музей. После того как ограничения начали снимать, нас многие пугали, что из-за высокой онлайн-активности к нам перестанут приходить люди. Но после открытия 22 января мы увидели просто взрыв зрительского интереса. Место музея в современном мире Главная наша цель и задача — не замедлиться в развитии и постараться реализовать те большие амбициозные проекты — выставочные, издательские, образовательные, — которые мы спланировали и наметили. Мы прекрасно понимаем, что должны огромное внимание уделять нашим онлайн-активностям, потому что за ними будущее, и это наше настоящее. И мы должны вырабатывать какой-то новый подход, новый язык, не опускаясь до низменного популизма, но делая сложные вещи понятными, ясными и доступными.

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Нам обязательно нужно завершить строительство нового корпуса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной. Я очень надеюсь, что мы вскоре увидим какой-то серьезный толчок к завершению строительства. Мы серьезнейшим образом работаем над проектом реконструкции Крымского Вала с голландским архитектором и российскими архитекторами, которые с самого начала сопровождают этот проект. И это, наверное, главная наша задача, поскольку здание на Крымском Валу, строительство которого началось в самом начале 60-х годов, действительно уже выработало свой жизненный ресурс и нуждается в радикальном обновлении. 17 мая у нас открылась выставка Ивана Кудряшова, которая продлится до августа. Это абсолютно блистательный проект, вчера это признавали все, в том числе и наши зарубежные гости, представители посольства Франции и Греции, не говоря уже о большой делегации из Узбекистана. Это серьезная выставка-исследование, она сделана безукоризненно, невероятно тщательно, но визуально это фантастическая работа наших архитекторов Кирилла Асса и Надежды Корбут и наших кураторов Ирины Прониной и Игоря Смекалова. Это тот редкий случай, когда есть это абсолютное совпадение точек зрения и абсолютная конгениальность архитектуры искусству Ивана Кудряшова. Это новое имя, которое мы совместно открываем и России, и всему миру. Новое имя в истории русского авангарда. Юбилейный марафон Следующее наше мероприятие — 20 мая, представление уникальнейшего издания, это фундаментальный том академического каталога древнерусской домонгольской живописи. На такую книгу действительно нужно взглянуть, а главное — ее нужно подержать в руках, потому что никогда, ни в одной стране мира ни один музей, который хранит величайшие творения мастеров иконописи, не проводил такие фундаментальные исследования, которые были отражены столь глубоко и серьезно в каталоге, как в случае издания этого каталога. Это действительно гордость Третьяковской галереи, над нами даже немножечко посмеивались в смысле фундаментальности и скрупулезности, но то, что получилось, является каким-то абсолютно уникальным изданием, которое вряд ли удастся кому-то повторить в ближайшее время.