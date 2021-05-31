Выборы в Сирии: Асад получил кредит доверия еще на семь лет

Итоги голосования на выборах президента Сирийской Арабской Республики не стали ни для кого неожиданностью: находящегося у власти с 2000 года Башара Асада поддержали 95,1% избирателей, или 13,5 млн граждан. Такой результат был вполне закономерен, особенно после того, как сирийский лидер при поддержке России и Ирана стал победителем в продолжавшемся десять лет конфликте. На этот раз, однако, сирийцы голосовали за него в большей степени не как за спасителя отечества, а как за руководителя, которому они доверяют послевоенное восстановление страны. Волеизъявление происходило на фоне заметного ухудшения жизненных условий граждан, обвала сирийского фунта, повлекшего за собой небывалый рост цен, перебоев с поставками бензина и мазута в города. Со стороны США и Евросоюза, использовавших против Дамаска в качестве оружия удушающие экономические санкции, фактически прозвучал ультиматум — правительству Сирии дали понять, что помощь от Запада поступит только в случае подвижек в политическом процессе, т.е. от Асада снова добивались уступок в пользу оппозиции. Возможно, что другой политик перед лицом столь серьезных социальных вызовов и экономической блокады, в условиях, когда национальное хозяйство сильно пострадало от войны, предпочел бы отложить проведение выборов, уступив оказываемому на него давлению. Но Асад поступил иначе, чем, видится мне, вызвал уважение сограждан и настоящих друзей Сирии. Послание Западу Логика сирийского лидера сводилась к тому, что в его стране действует конституция 2012 года, которой предусмотрено проведение президентских выборов каждые семь лет, а значит, голосование должно состояться во что бы то ни стало. "Асад был единственным, кто еще в самом начале волнений в 2011 году утверждал, что Сирия выйдет победительницей из этого кризиса, — напомнил ливанский аналитик Зияд Госн. — Он говорил своему народу то же самое на выборах в 2014 году, когда под контролем правительственных сил оставалось менее 40% территории республики". По словам Госна, и тогда, и сейчас президент Сирии твердо стоял на своей позиции: государство и его институты должны функционировать при любых обстоятельствах.

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Башар Асад с супругой Асмой выбрали для голосования 26 мая избирательный участок в муниципалитете города Дума, в 12 км от Дамаска. Этот административный центр сельскохозяйственного региона Восточная Гута в окрестностях сирийской столицы еще совсем недавно служил форпостом формирований экстремистской группировки "Джейш аль-Ислам" (запрещена в РФ). Ее боевики регулярно вели обстрелы мирных кварталов Дамаска. Созданные подземные укрытия и туннели, оснащенные всем необходимым, позволяли боевикам выдерживать многомесячные осады правительственных войск и неожиданно проводить чувствительные ответные вылазки. Подключение три года назад российской авиации к военной операции по освобождению Восточной Гуты от бандформирований решило исход сражения. Сирийская армия вступила в город 12 апреля 2018 года, после того как оттуда были выведены свыше 40 тыс. боевиков с семьями. Все они направились в провинцию Идлиб на северо-западе Сирии. Появление Асада в Думе стало, пожалуй, главной сенсацией выборов. Он обратился с речью к жителям, собравшимся в зале муниципалитета, поздравив их "с возвращением в объятия родины". По сути, эти слова президента были обращены ко всем сирийцам, которые не участвовали в голосовании в 2014 году, оказавшись на территории, подконтрольной антиправительственным группировкам. "Наше присутствие здесь говорит о том, что в Сирии нет противостояния между тем или иным регионом, той или иной религиозной общиной, — сказал Асад. — В Сирии не было гражданской войны, как утверждают на Западе". Комментируя эти слова сирийского лидера, Госн отметил, что 13 мая, т.е. за две недели до выборов, на мусульманский праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) Асад впервые после долгого перерыва посетил Омейядскую мечеть в старом центре Дамаска и принял участие в общей молитве. Этот визит свидетельствовал, что президент Сирии, который сам принадлежит к общине алавитов — религиозному меньшинству, составляющему 12% населения страны, — чтит ислам и его традиции. В Думе, согласно выводам, содержащимся в докладе миссии, созданной Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), правительственные войска якобы применили 7 апреля 2018 года против бандформирований токсичный химикат, который содержал хлор. В Дамаске и тогда, и сейчас отрицают эти фальсифицированные сведения и указывают на постановочный характер инцидента в Думе с участием НПО "Белые каски". Тем не менее 14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады.

Видимо, по этой причине Асад выбрал Думу для ответа на позицию, изложенную главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, США и Франции. "Пятерка" министров объявила нелегитимными президентские выборы в Сирии за день до того, как они состоялись, и призвала международное сообщество не признавать итогов народного волеизъявления. В принятом заявлении говорилось, что выборы в Сирии "не будут ни свободными, ни честными, и не станут шагом на пути к политическому урегулированию". Асад парировал, указав Западу, что "цена всех его заявлений равна нулю и ничего не значит для Дамаска". По его мнению, "массовое участие сирийцев в голосовании стало полным и достаточным ответом на позицию западных политиков". В Брюсселе услышали эти слова: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил 27 мая о продлении санкций Евросоюза на один год — до 1 июня 2022 года, мотивировав свое решение "продолжающимися репрессиями со стороны режима в Дамаске против гражданского населения". Примечательно, что еще в марте Боррель предупреждал, что Евросоюз окажет поддержку Сирии "только при условии прогресса в политическом процессе, принятия новой конституции и проведения свободных выборов под эгидой ООН". Фактор времени В ходе предвыборной кампании, которая проходила с 16 по 24 мая, Асад, в отличие от двух других кандидатов на высший государственный пост — оппозиционера Махмуда Ахмеда Мураи и бывшего депутата Народного совета (парламента) Абдаллы Саллюма Абдаллы, ни разу не выступил по телевидению и не встретился с журналистами, чем озадачил общественность. Молчание Асада, как отметил сирийский политолог Керим Битар, компенсировал активно работавший в социальных сетях штаб президента, который стремился представить его "в роли крестного отца предстоящего периода послевоенной реконструкции". По этой причине все агитационные мероприятия в поддержку сирийского лидера проводились под девизом "Надежда в действии", тем самым Асад призывал граждан трудиться с большой самоотдачей вопреки тяжелой социально-экономической ситуации, в которую попала Сирия из-за блокады США и Запада. "Да, так случилось, что в нашей повестке оказалась война с терроризмом, но это не означает, что мы должны прекратить старательно выполнять служебные обязанности", — приводились слова президента на странице штаба в Facebook. На размещенных в соцсетях фотографиях Асад стал все чаще мелькать за письменным столом, в отличие от 2014 года, когда президент в окружении генералов рассматривал карты военных действий или вглядывался вдаль из бинокля на передовой. Асад не раз появлялся с января на телеэкранах, председательствуя на заседаниях Совета министров, которые были посвящены усилиям по улучшению условий жизни граждан. Это показывало, что президент держит руку на пульсе и обеспокоен неблагоприятной ситуацией в экономике и финансах. Перед выборами работникам госсектора была повышена зарплата и выделены беспроцентные ссуды. Президент подписал указ о единовременных пособиях бюджетникам, военнослужащим, пенсионерам и отставникам. Эти выплаты должны были компенсировать населению расходы на подорожавшие продукты питания и товары первой необходимости. Согласно данным саудовской газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", цены на продовольственные товары за последнее время выросли в Сирии на 33%, в результате свыше 80% граждан оказались за чертой бедности. Накануне выборов в мае положение на сирийском рынке немного стабилизировалось и улучшилось снабжение горюче-смазочными материалами. Важнейшим решением президента перед выборами политолог Битар считает объявление всеобщей амнистии, которой смогли воспользоваться тысячи заключенных. Кроме того, Асад простил дезертиров, уклонявшихся от воинской повинности на протяжении последних лет.

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По мнению экономиста Раши Сейруб, сирийский лидер унаследовал от своего отца Хафеза Асада, правившего в Сирии в 1971–2000 годах, "умение использовать в своих интересах фактор времени, чем обеспечил себе кредит доверия еще на семь лет". Сейчас, как подчеркнула профессор Дамасского университета, команда президента "должна в сжатые сроки добиться улучшения положения среднего класса, который всегда был опорой режима". "Это будет способствовать дальнейшей стабилизации и позволит увеличить производительность экономических секторов, о чем все время говорит Асад", — сказала экономист. По ее словам, следует также сосредоточить усилия на борьбе с коррупцией в государственных структурах, используя современную законодательную базу. "Преследование коррупционеров вызывает положительный отклик у граждан", — отметила Сейруб. Программы соперников Асад в телеобращении 28 мая поблагодарил сирийцев за оказанную ему поддержку. По его словам, состоявшееся волеизъявление "превзошло все ожидания и изменило правила игры". Как считает президент, народ Сирии подтвердил, что "глубоко предан родине и остается верен подлинным революционным ценностям". "Сделанный вами выбор — это огромная честь, ибо для меня нет ничего выше, кроме служения народу, которому я принадлежу", — указал он. Сирийского лидера поздравили с закономерной победой и два его соперника. Следует отметить, что программы политиков, которые вели вместе с ним борьбу за президентский пост, вызвали интерес у сирийской общественности. Оба оппонента Асада откровенно говорили в эфире о своих оценках ситуации и путях выхода из кризиса. Махмуд Ахмед Мураи, получивший 3,3% голосов и возглавляющий Сирийский демократический фронт (СДФ), в ходе своей предвыборной кампании призывал к созданию правительства национального единства, в которое, по его словам, могли бы войти "представители патриотической оппозиции, находящиеся за рубежом". Лидер СДФ участвовал в 2018 году в Конгрессе по сирийскому национальному диалогу в Сочи и предложил провести следующий подобный форум в Дамаске под эгидой государств астанинского процесса или группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР). По его мнению, проведение заседаний Конституционного комитета Сирии также следует перенести в Дамаск, поскольку встречи в Женеве "бесперспективны из-за воздействия внешних сторон". Послевоенное восстановление сирийской экономики, как считает Мураи, является делом самих сирийцев. "Как могут участвовать в реконструкции национального хозяйства государства Персидского залива и Турция, которые поддерживали бандформирования, или страны Запада, вводившие санкции против Дамаска, от которых пострадал сирийский народ", — вопросил он. Глава СДФ напомнил, что является руководителем Арабской организации по правам человека, основанной в 2004 году, и выступает за освобождение из тюрем всех политических заключенных.

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Другой соперник Абдалла Саллюм Абдалла, получивший 1,5% голосов, избирался в 2003–2008 годах и 2012–2016 годах депутатом парламента от партии социалистов-юнионистов, которые со времен египетского президента Гамаля Абдель Насера (1918–1970) отстаивают идею объединения Сирии и Египта в одно государство. Бывший депутат и госминистр призвал активизировать роль Прогрессивного национального фронта (ПНФ) в политической жизни страны. Этот орган, в который входит восемь организаций социалистической ориентации, был создан в 1972 году под эгидой правящей партии арабского социалистического возрождения, ее лидером является сейчас Башар Асад. В интервью телеканалу "Сурия" Абдалла сообщил, что принял участие в президентской гонке, чтобы "поднять престиж партии социалистов-юнионистов", присутствие которых в законодательном органе, по его мнению, было необоснованно уменьшено с восьми до двух депутатов. В экономической части программы он предложил сделать акцент "на развитии аграрного сектора в целях достижения продовольственной безопасности Сирии". Как считает бывший депутат, государство должно предоставить производителям сельскохозяйственный продукции существенные льготы. Говоря о нынешней военно-политической ситуации в Сирии, он призвал Дамаск "к развертыванию партизанской войны против турецкой и американской оккупации на севере Сирии", что, по его словам, "поможет вернуть сирийскому народу захваченные житницы и нефтяные месторождения". Диалог с арабскими странами Сирийский журналист Гази Саляме ожидает, что президент Асад в течение первых 100 дней своего нового мандата соберет в Дамаске представительную экспертную конференцию для обсуждения общенациональной программы действий. "Такой форум необходим не только для консолидации интеллектуального потенциала и его мобилизации на выполнение задач по реконструкции народного хозяйства, — отметил он. — Это станет также серьезным сигналом арабским инвесторам, которые могли бы принять участие в восстановлении Сирии". Тема скорой нормализации отношений между Дамаском и богатыми государствами Персидского залива, в первую очередь Саудовской Аравией, активно муссировалась в сирийской прессе перед президентскими выборами. Высказывания на этот счет сделал министр иностранных дел Фейсал Микдад, который назвал "естественным процессом" возобновление связей с Эр-Риядом. При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что сближению стран содействуют российские друзья. О возможности улучшения сирийско-саудовских отношений заявила также политический советник президента Бусейна Шаабан, подчеркнув, что "этот вопрос ближайшего будущего".

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