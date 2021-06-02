Безусловный базовый или минимальный гарантированный доход: нужны ли они в России?

В конце мая был опубликован плановый 45-й доклад экономистов Всемирного банка (ВБ) по поводу актуального состояния российской экономики. Подобные исследования публикуются дважды в год и обычно не вызывают пристального интереса со стороны отечественных СМИ. Но на этот раз все вышло иначе. Поводом для достаточно широкого обсуждения стала рекомендация ВБ о введении в РФ национальной программы минимального гарантированного дохода. Международная финансовая организация утверждает, что такая мера позволила бы сократить уровень бедности в стране вдвое к 2030 году. Подобное предложение российским властям со стороны Всемирного банка стало довольно неожиданным. Вместе с тем вопрос о необходимости сокращения уровня бедности в России, безусловно, стоит в местной повестке. В частности, президент РФ Владимир Путин в октябре 2020 года выразил уверенность в том, что в ближайшие годы количество находящихся за чертой бедности граждан сократится в два раза. На тот момент, по оценке президента, число малоимущих россиян составляло около 20 млн человек. Сам же вопрос о возможности введения в России той или иной формы гарантированного дохода для граждан является неоднозначным и дискуссионным. Что советует Всемирный банк? Предложение ВБ по введению минимального гарантированного дохода в РФ не просто озвучено, но и достаточно подробно изложено в уже упомянутом майском докладе.

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Прежде всего, необходимо понимать, что Всемирный банк предлагает запуск в России программы, которая предполагает финансовую помощь для людей и семей, находящихся за чертой бедности. Подобные пособия призваны нивелировать разрыв между доходом домохозяйства или гражданина и неким предполагаемым пороговым доходом, в качестве которого может выступать прожиточный минимум. Помимо денежных выплат предполагается и оказание иных социальных услуг, направленных на то, чтобы помочь людям и семьям выбраться из плохого материального положения. В обмен на это получатели пособий должны были бы принять на себя ряд обязательств, например работать или учиться. Указанную систему адресной поддержки малоимущих нередко путают с активно обсуждаемой во многих странах концепцией универсального или безусловного базового дохода (ББД). Она предполагает регулярные одинаковые выплаты всем гражданам страны вне зависимости от их доходов и материального благосостояния. Безусловный доход представляет собой выплаты без каких-либо встречных обязательств со стороны их получателей. Кроме того, указанная схема выплат призвана заменить собой все иные пособия, льготы и привилегии, уравняв всех граждан в правах и финансовых возможностях. Это не то, что Всемирный банк рекомендует для внедрения в России. ВБ говорит прежде всего об адресной поддержке малоимущих семей. В то время как концепция безусловного базового дохода предполагает индивидуальные выплаты всем гражданам страны без исключения, включая детей, пенсионеров и инвалидов. Думаю, повышенный интерес российских СМИ к недавней инициативе ВБ мог быть связан именно с подобной путаницей. Соль безусловного базового дохода Тем не менее стоит более подробно остановиться на плюсах и минусах системы безусловного базового дохода (ББД), поскольку в России уже звучали достаточно громкие инициативы по поводу ее введения.

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Несомненным экономическим плюсом системы безусловного базового дохода в России могла бы быть отмена необходимости сложного и дорогостоящего администрирования существующей системы пособий и многочисленных социальных льгот. Согласно оценке экономистов Всемирного банка, в настоящее время в России существует более 800 мер социальной поддержки на федеральном уровне и почти 13 тысяч на региональном. Очевидно, что разобраться в том, на какие из мер государственной поддержки вправе претендовать тот или иной гражданин, весьма сложно. Также следует учесть, что ряд мер социальной поддержки уже не соответствует реалиям. Например, до начала 2020 года в России действовала ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в размере 50 руб. Столь малая сумма вполне заслуженно воспринималась населением не как помощь, а как насмешка или оскорбление. Прекращение администрирования подобных мер и льгот позволило бы высвободить не только работников, занятых непроизводительным трудом, но и средства. Критики действующей пенсионной системы также приводят математические выкладки о том, что закрытие пенсионного фонда с переходом на выплату пенсий напрямую из бюджета страны дало бы возможность сэкономить государственные средства. Правда, неприятной оборотной стороной оптимизации такого рода мог бы стать заметный прирост уровня безработицы в стране. Не будем забывать о том, что государство остается одним из крупнейших, если не самым крупным работодателем в России. С этой точки зрения необходимость повышения производительности труда работников бюджетной сферы может отходить на второй план по значимости. Вероятно, проблему сложной и запутанной системы социальных льгот могла бы решить уже применявшаяся в России практика "регуляторной гильотины". Ее суть заключается в разовой отмене большого количества устаревших нормативных правовых актов. Однако вопрос по упразднению даже незначительных льгот не так прост и однозначен, как кажется на первый взгляд. Подобные планы могут быть восприняты широкими слоями населения как попытка возврата к политике монетизации льгот, проводившейся в 2005–2010 годах. Спустя некоторое время представители льготных категорий выяснили, что денежные компенсации за имевшиеся ранее льготы оказались "съедены" инфляцией и прежние возможности теперь стали фактически недоступными.

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Очевидно, что вопрос о введении безусловного базового дохода тесно увязан с финансовыми ресурсами государства. Однако практика показывает, что в этом плане не существует однозначной зависимости. Пионером введения бессрочного минимального жизненно необходимого дохода в Европе стала Испания. Такое решение готовилось давно, но было принято на фоне вспышки COVID-19. Напомню, что Испания не относится к числу самых богатых стран в указанном регионе. Да и сказать, что новая система выплат в ней является безусловным доходом в чистом виде, нельзя, и все же это очень большой шаг в этом направлении. В то же время граждане весьма благополучной во многих отношениях Швейцарии еще в 2016 году в ходе референдума высказались против введения в стране "безусловного основного дохода". В тот момент речь шла о ежемесячных выплатах в размере около $2260 на взрослого и около $565 на ребенка. Российские возможности Что касается России, то в ней теоретически могла бы быть реализована модель распределения сырьевой (природной) ренты. Коль скоро основу экономики страны составляют доходы от экспорта полезных ископаемых, было бы, думаю, справедливо отчислять их часть в пользу каждого гражданина. В качестве "живых" примеров подобной схемы обычно приводят такие небольшие по территории и относительно малонаселенные страны, как Объединенные Арабские Эмираты или Кувейт. Россия с ее масштабами и населением едва ли может рассчитывать на сопоставимый с указанными государствами уровень жизни на основе только лишь сырьевой ренты. Однако природная рента могла бы стать хорошим подспорьем для того, чтобы "подтянуть" доходы малоимущих граждан до уровня прожиточного минимума. Подобные предложения неоднократно звучали со стороны многих российских политиков, но заканчивались на уровне благих пожеланий. В целом идея введения безусловного базового дохода в России приходит в противоречие с социальной политикой, проводившейся в стране в предыдущее десятилетие. Например, решение о повышении пенсионного возраста явно указывает на то, что государство стремилось скорее облегчить бремя социальной нагрузки, а не наоборот. Более того, в стране уже несколько лет обсуждается возможность обложения в какой-либо форме налогом трудоспособных, но официально не работающих граждан.

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Необходимо учитывать и состояние рынка труда в России. Несмотря на то, что текущий уровень безработицы оценивается в 5,4%, в стране имеется острая нехватка дешевой рабочей силы в ряде отраслей. Примером этого может служить строительная индустрия, пострадавшая от оттока мигрантов. В начале марта 2021 года ей не хватало около 1,2 млн сотрудников. В связи с этим в РФ уже заговорили о возможности широкого использования труда заключенных. Уже с июня текущего года их начнут привлекать для модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Другой острой проблемой России остается феномен "работающих бедных". Речь о том, что низкий уровень зарплат не позволяет существенной части трудящихся россиян вырваться из состояния бедности. Это особенно актуально для неполных и многодетных семей. А сближение уровня доходов безработных и работающих бедных рискует быть воспринято неодобрительно существенной частью общества. В связи с этим стоит обратить внимание и на моральный аспект. Российское общество в своем ядре все еще остается традиционным. Для многих его представителей введение безусловного дохода — развращающий шаг, особенно в отношении трудоспособной молодежи. Вместе с тем абсолютная бедность в такой стране, как Россия, способна поставить человека на грань физического выживания — в силу особенностей климата например. Однако эксперименты свидетельствуют о том, что оптимальные по размеру безусловные денежные выплаты не снижают мотивации к труду и не стимулируют иждивенческие настроения. Вместе с тем нельзя отрицать, что отдельные группы населения в США и в обеспеченных странах Европы способны в течение поколений жить на уже существующие социальные пособия, намеренно избегая постоянного трудоустройства.

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