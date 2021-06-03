Совет на прощание. Тандем Макрон — Меркель провел последнюю встречу

Описание Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, 31 мая 2021 года © EPA-EFE/Andreas Gora/POOL

Парижские аналитики внимательно следят за всем, что происходит у соседей за Рейном. Они не могли не отметить, что сезон международных проводов Ангелы Меркель начался почти за четыре месяца до выборов в Германии. Открыло эту церемонию долгого прощания с уходящим немецким лидером очередное 22-е заседание франко-германского Совета министров в последний день мая. В двусторонних дискуссиях в таком формате канцлер ФРГ участвовала в 17-й — и последний — раз. В Елисейском дворце напомнили, что президент Эмманюэль Макрон сможет увидеться с берлинской визави в предстоящие недели на многосторонних встречах — рандеву Группы семи (11–13 июня), совещании НАТО (14 июня) и саммите ЕС (24–25 июня). Сама Меркель едва ли рассчитывает покинуть пост в день выборов 26 сентября. Ей придется ждать создания новой коалиции и лишь затем передать эстафету преемнику. Тем не менее повод для подведения предварительных итогов, безусловно, есть. Для Макрона это также последний франко-германский совет в его нынешней президентской пятилетке. В апреле следующего года хозяину Елисейского дворца предстоят новые президентские выборы, участия в которых он пока не подтвердил. Спады и подъемы На заседании межправительственного совета Макрон был подчеркнуто щедр в оценках, выразив убеждение, что прогресс в отношениях достигнут, прежде всего, благодаря участию Меркель, ее "воле действовать, терпению и умению слушать". По оценкам экспертов, динамика партнерства особенно усилилась после заключения двумя лидерами Ахенского договора о сотрудничестве и интеграции (2019 год).

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Наиболее важным итогом курса на взаимодействие с Берлином в окружении лидера Франции признают совместный план экономического восстановления. Меркель и Макрон согласовали его 18 мая 2020 года. Французская идея, одобренная затем другими странами, открыла путь к формированию механизма коллективной задолженности для решения неотложных экономических задач. Понадобился почти год, чтобы идея прошла апробацию. Теперь Еврокомиссия, как отметил экономический обозреватель газеты l'Opinion Жан-Доминик Мерше, должна сначала занять деньги на рынках во второй половине текущего месяца, а затем, уже в июле, поместить их в фонды стран — участниц ЕС. Во Франции не забыли, что Меркель пришла к власти в Берлине в 2005 году — в особенно сложный момент для Парижа. Сторонники расширения европейской интеграции проиграли тогда на референдуме во Франции по вопросу о европейской конституции. В минувшие полтора десятилетия канцлеру довелось вести переговоры с четырьмя французскими лидерами. Отношения Парижа и Берлина в эти годы знали и спады, и подъемы, а в кулуарах регулярно задавались вопросом о распределении влияния в тандеме. Столкновение темпераментов На этот счет существуют разные мнения. Позиция федерального канцлера, считают во Франко-германском институте, менее статусна, чем положение французского президента, поскольку ей приходится считаться с мнением куда большего круга людей, чем французскому коллеге. Некоторым поэтому доминантной фигурой в паре поначалу казался французский партнер. Тем более что первым визави Меркель стал многоопытный стратег и тактик Жак Ширак. Но при его преемниках Меркель быстро набрала влияние. Вот уже многие годы она возглавляет список самых могущественных женщин мира по версии журнала Forbes.

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С приходом в Елисейский дворец Николя Саркози аналитики акцентировали внимание на столкновении двух несхожих темпераментов. Энергичному французскому президенту пришлось иметь дело со спокойным и рассудительным канцлером. Новый французский лидер хотел бы многое поменять, но ему недоставало терпения на переговорах с немецкими партнерами. В беседах с окружением он сетовал, что процесс принятия решений в Берлине не так прост. Кризис евро стал серьезным испытанием для партнеров, но в конечном итоге даже сблизил их. Тандем отнюдь не случайно стали именовать "Меркози", соединив фамилии двух лидеров. Уроки немецкого Бесспорно, партнерству помогала принадлежность его участников к правому политическому лагерю. Поэтому новая напряженность возникла с приходом к власти в Париже социалиста Франсуа Олланда. Он не понимал и не принимал программы строгой экономии, которую отстаивала Меркель. После эпохи прохладных отношений с Олландом избрание Макрона породило за Рейном определенные надежды. Берлин обрадовало то, что новый президент поместил двусторонние связи в центр своего политического дискурса. Более того, он окружил себя людьми, говорящими на немецком. Исследователи Франко-германского института даже пришли к выводу, что "никогда прежде во Франции не было правительства с таким опытом и компетентностью в отношении Германии". Связи улучшились, но вопрос о равновесии остался. Это подтвердила в одном из интервью Ангела Меркель. Она признала, что у сторон возникают и конфликтные ситуации в силу "различий менталитета и разного понимания собственной роли". "Так было всегда, — заметила канцлер. — И Эмманюэль Макрон — не первый французский президент, с которым я работаю". Выбор стабильности Французский лидер предпочел говорить о "плодотворной конфронтации". Стороны, по его словам, "должны мириться с определенными разногласиями и отсутствием полного взаимопонимания, чтобы на основе компромисса двигаться вперед."

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