Нетаньяху против бумажной коалиции. Лишится ли бессменный премьер Израиля своего кресла?

Описание Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © EPA-EFE/SEBASTIAN SCHEINER/POOL

Лидер израильской оппозиции и партии "Еш атид" Яир Лапид проинформировал в среду президента Израиля Реувена Ривлина о том, что ему удалось сформировать коалицию для создания кабмина по итогам выборов 23 марта. Сделал он это поздно вечером 2 июня за полчаса до полуночи и истечения отведенного ему на попытку создать кабмин срока 28 дней. Лапиду удалось сделать практически невозможное: он собрал в карточный домик своей коалиции лебедя, рака и щуку. Восемь политических партий, представляющих весь спектр политических взглядов — от правого еврейского движения "Ямина" во главе с Нафтали Беннетом до отколовшейся от "Объединенного арабского списка" исламской партии "Раам" Мансура Аббаса. Объединяет их только одно: страстное желание отстранить от власти удерживающего бразды правления бессменно с 2009 года премьер-министра и лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху. Партия премьера по итогам выборов 23 марта получила больше всех мест в Кнессете — три десятка, а потому первому президент страны Реувен Ривлин по закону поручил формировать кабмин именно Нетаньяху. Но расклад сил не позволил премьеру создать коалицию, контролирующую необходимый минимум — 61 из 120 кресел в парламенте, и глава государства передал право создать коалицию Лапиду, чья партия оказалась на втором месте в Кнессете с 17 парламентариями.

На эту тему Новый поворот не туда: до устойчивой коалиции в парламенте Израиля все так же далеко

28 дней Лапид вел активные переговоры как с будущими семью партнерами по коалиции, так и с другими партиями. В результате, если состав кабмина все-таки будет утвержден на пленарном заседании Кнессета, дата которого пока даже на назначена, именно Беннет, чья "Ямина" набрала лишь семь мест в Кнессете, станет премьером в ротации на первые два года, которого потом сменит Лапид. Формально партии, которые подписали с Лапидом соглашения о создании коалиции, контролируют 61 кресло в парламенте, а сторонники Нетаньяху — всего 59. Но премьеру необходимо "отколоть" от коалиции всего лишь двух депутатов, которые могут просто не прийти на голосование, чтобы кабмин не был утвержден и были объявлены повторные выборы, которые станут уже пятыми за два с половиной года. Такая ситуация уже бывала в израильской политике в конце прошлого века, когда Шимон Перес, впоследствии ставший президентом страны, формально создал коалицию, но во время голосования в парламенте исчезли несколько депутатов, и в реальность она так и не перешла. "Лапид и Беннет создали коалицию на бумаге, но Нетаньяху будет бороться до конца", — вспоминает в четверг уловки прошлого газета Times of Israel. "Собрать воедино восемь противоборствующих партий [Лапиду] было невероятно сложно. Но можно положиться на премьер-министра [Нетаньяху] в том, что он сделает процесс подготовки голосования по доверию новому кабмину в Кнессете еще более мучительным", — указывает издание. В коалиции с "Еш атид" участвуют центристская партия "Кахоль-Лаван" (восемь мест) действующего министра обороны Бени Ганца, который в четверг отбыл с визитом в Вашингтон, партия русскоязычных израильтян правого толка "Наш дом — Израиль" (семь мест) Авигдора Либермана, практически социалистического толка рабочая партия "Авода" (семь мест), правая партия "Ямина" (семь мест), "Новая надежда" (шесть кресел) бывшего соратника Нетаньяху по партии "Ликуд" Гидеона Саара, левацкая партия "Мерец" (шесть мест) и арабская "Раам" (четыре кресла). "На практике до самого последнего момента, то есть вплоть до голосования на пленарном заседании Кнессета по вопросу о доверии новому кабмину, стопроцентной гарантии, что им (Лапиду и Беннету — прим. ТАСС) удастся прийти к власти, нет", — сказал в беседе с ТАСС депутат Кнессета (парламента Израиля) предыдущего — 23-го — созыва от блока партий "Еш атид" — "Телем" Андрей Кожинов. По словам бывшего парламентария, у партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху "как минимум неделя для того, чтобы оказывать давление на партию "Ямина" [Беннета] и на остальных членов коалиции, с тем чтобы добиться провала нового правительства при голосовании в парламенте". Уже сейчас, по данным государственного радио Kan, один из депутатов, входящих в коалицию, отозвал свою подпись из-под петиции о смене спикера Кнессета Левина, что означает, что вотум о доверии правительству, скорее всего, уже не состоится в конце первой декады июня, как предполагалось, а на несколько дней позже, что даст партии "Ликуд" еще больше времени, чтобы отколоть от коалиции депутатов, поглотить части собирающихся создать правительство партий либо просто уговорить нескольких парламентариев из блока оппонентов воздержаться от голосования в день вотума. Карточный домик на фундаменте противоречий Собранная Лапидом коалиция — одеяло из лоскутов. Внутренние противоречия не позволяют им обсуждать основные идеологические темы: вопросов палестино-израильского противостояния, еврейских поселений и мирного процесса, проблемы взаимоотношений религии и государства в Израиле. Такая дискуссия немедленно бы привела к прекращению любых коалиционных переговоров. "По главным идеологическим проблемам у них непримиримые разногласия, — пояснил Кожинов. — Они (члены коалиции — прим. ТАСС) пытаются отложить в сторону так называемые взрывные темы и стараются концентрироваться только на том, вокруг чего у них консенсус".

На эту тему Перемирие между Израилем и Палестиной. Главное

49-летний лидер "Ямины" Беннет с 2006 по 2008 год работал начальником канцелярии у находившегося тогда в оппозиции Нетаньяху. С 2010 по 2012 год возглавлял совет еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и всеми силами противодействовал замораживанию поселенческой активности на палестинских территориях, а в бытность министром обороны в кабмине Нетаньяху несколько лет назад выступал за оккупацию большей части Западного берега реки Иордан. Беннет затем основал партию "Еврейский дом", которая в составе блока "Новые правые" получила пять кресел в парламенте на выборах в апреле 2019-го, а потом влилась в движение "Ямина", которая на первых в серии перевыборах в сентябре того же года получила семь депутатских мандатов. Бывший журналист Лапид — центрист. А вот входящая в коалицию партия "Мерец" находится на противоположном от Беннета фланге и выступает за немедленное прекращение оккупации Израилем оккупированных палестинских территорий. Палестинская сторона высказалась в том смысле, что даже если эта коалиция будет утверждена, а кабмин Беннета — Лапида приведен к присяге, ничего не поменяется, так как по основным темам конфликта такое правительство будет настолько же правое, насколько и кабинет Нетаньяху. Сам премьер-министр в четверг уже начал атаку на коалицию противников. "Все депутаты, избранные голосами правых избирателей, обязаны выступить против этого опасного левого правительства", — написал Нетаньяху в Twitter. Он также обвинил Беннета в том, что он "продал [пустыню] Негев (расположена на юге Израиля — прим. ТАСС) партии "Раам" за поддержку будущего кабинета. "Раам" стала первой в современной истории арабской партией, которая готова стать частью правительства еврейского государства, отмечает Times of Israel. Все только начинается Times of Israel отмечает в четверг, что "процесс обеспечения большинства в Кнессете [при голосовании по утверждению состава кабмина] будет чрезвычайно трудным". "Можно не сомневаться, что Нетаньяху сделает все возможное, чтобы максимально усложнить задачу, поскольку он отчаянно борется за сохранение власти", — пишет газета, указывая, что основным направлением давления будут члены национально-религиозного правого блока партий "Ямина" самого Беннета.

На эту тему Глава МИД Израиля: обсуждаем с РФ взаимное признание сертификатов о вакцинации