Новый поворот не туда: до устойчивой коалиции в парламенте Израиля все так же далеко

Андрей Широков — о том, почему израильтяне могут в пятый раз отправиться на выборы по одному и тому же вопросу

Состоявшиеся в Израиле 23 марта досрочные парламентские выборы, ставшие уже четвертыми за два года, опять не дали четкого результата. Ни сторонники премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ни его противники не получают по их итогам уверенного пути к устойчивой коалиции. Аналитики уже вовсю прогнозируют наиболее вероятный исход: очередные повторные выборы осенью, как это было в 2019 году. Тогда после неудачи в формировании коалиции по итогам голосования 9 апреля были объявлены первые в истории страны повторные выборы, которые состоялись 17 сентября 2019 года, но также не привели к созданию коалиции. В результате 2 марта 2020 израильтяне в третий раз за 12 месяцев вынуждены были идти на избирательные участки. После чего в результате колоссальных усилий и перед угрозой наступающего коронавируса было создано коалиционное правительство на основе договоренности о ротации на посту премьера Нетаньяху и лидера "Кахоль-Лавана", действующего министра обороны и бывшего начальника Генштаба израильской армии Бени Ганца. В соответствии с документом премьерское кресло должно в рамках 35-го кабмина перейти Ганцу в ноябре 2021 года, но Кнессет 23-го созыва, избранный 2 марта прошлого года, был автоматически распущен в конце декабря из-за истечения сроков утверждения госбюджета на 2020 год. Кстати, бюджет на текущий год должен был быть принят до марта 2021 года, а поскольку парламент распустили, этого не произошло, и Израиль пошел на третий год без основного финансового закона. Безуспешная победа Выборы 23 марта 2021 года продемонстрировали, что "Ликуд" Нетаньяху остается ведущей политической силой в стране. Партия по итогам подсчета голосов получает 30 мест в Кнессете 24-го созыва, что на 13 больше, чем у ближайшего конкурента — "Еш Атид" лидера оппозиции Яира Лапида. Несомненный успех, "огромная победа", как охарактеризовал это в записи в Twitter сам Нетаньяху сразу после закрытия избирательных участков в 22:00 во вторник. Однако через несколько часов, выступая перед сторонниками в Тель-Авиве, он сделал уже заявления поскромнее, поблагодарив израильтян за поддержку. Действительно, в "личном зачете" достижение "Ликуда" впечатляет — в трех предыдущих раундах голосования партия получала почти столько же голосов, сколько и "Кахоль-Лаван" Ганца, а на этот раз бывший глава Генштаба получает в Кнессете восемь мандатов вместо трех десятков. То есть формально партия премьера победила с большим отрывом. Но электоральная система в Израиле такова, что по итогам выборов должна быть сформирована коалиция, контролирующая хотя бы минимальное большинство мест в Кнессете, то есть достаточно и 61 парламентского мандата из 120. Но с этим в очередной раз возникают существенные сложности как у лагеря сторонников премьера, так и у его оппонентов.

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Так, "Ликуд" вместе с тремя другими заявившими о его поддержке партиями контролирует лишь 52 парламентских кресла. Это ультрарелигиозная ШАС (девять депутатских мандатов), ультрарелигиозная партия "Объединенный иудаизм Торы" (семь кресел), новая правая партия "Религиозный сионизм" (шесть мест) и собственно сам "Ликуд" (30 мест). Не определилась пока с поддержкой того или иного лагеря правая партия "Ямина", завоевавшая семь мест. Ее лидер Нафтали Беннет последний год был в оппозиции. Но даже с его присоединением к коалиции у партии будет 59 мандатов, так что премьеру придется искать перебежчиков из других групп. Пока не определилась с поддержкой и отколовшаяся от блока "Объединенный арабский список" исламистская партия "Раам", с трудом преодолевшая электоральный барьер и получившая четыре депутатских портфеля. Против коалиции с этой партией выступили представители "Религиозного сионизма", так что и здесь Нетаньяху предстоит очень сложный постэлекторальный пасьянс. Кстати, без "Раам" и "Ямины" оппоненты Нетаньяху добиваются контроля над 57 креслами в Кнессете, чего также недостаточно для формирования устойчивой коалиции. Кроме 17 кресел "Еш Атид" это восемь мандатов центристов из "Кахоль-Лаван", семь кресел партии "Наш дом — Израиль" Авигдора Либермана, шесть мандатов "Новой надежды" бывшего однопартийца премьера Гидеона Саара, а также семь мест левой партии "Авода" и шесть мандатов ультралевой "Мерец". Еще шесть кресел получает "Объединенный арабский список". Тем не менее объединение такого широкого спектра политических сил в единую коалицию очень маловероятно, и, хотя все они желают положить конец продолжающемуся с 2009 года бессменному премьерству Нетаньяху, преодолеть внутренние противоречия на сколь-либо продолжительный срок ради этой цели им вряд ли удастся. Неутомимый избиратель По уточненным данным ЦИК Израиля, итоговая явка на выборах 23 марта составила 67,4%, проголосовали 4,42 млн из 6,58 млн имеющих на это право израильтян, что лишь на 3,6 процентного пункта ниже аналогичного показателя предыдущих выборов. Удивительно, но израильтяне массово не проигнорировали четвертый поход к урнам за два года, хотя об усталости от кажущейся бесконечной череды выборов говорят все. И голосование каждый раз, похоже, лишь констатирует раскол в обществе, не предоставляя политикам прямого выхода на устойчивую коалицию.

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Официальные результаты подсчета голосов будут представлены 31 марта президенту Реувену Ривлину. После чего по закону тот начнет консультации с представителями вошедших в Кнессет партий о формировании коалиции. Ривлин будет делать это в последний раз, так как летом завершается его семилетний срок на посту главы еврейского государства. По итогам консультаций он поручит одному из депутатов сформировать новое правительство. Кандидатом в премьер-министры, как правило, становится лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент вправе поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев. Если и тому не удастся создать кабмин, это право перейдет на три недели всему составу Кнессета. В случае неудачи и на этот раз парламент будет распущен и автоматически будет назначена дата перевыборов на осень 2021 года. Первый претендент на пост премьер-министра получает по закону 28 дней на формирование правительства с возможностью продления этого срока на две недели, второй — 28 дней без опции пролонгации, а всему составу парламента отводится 21 день на выдвижение из депутатов единого кандидата — за него минимум 61 депутат должен поставить подпись в специальном документе, после чего ему дается две недели на попытку создать правительство. За последние два года Израиль прошел уже через все эти стадии, некоторые из них — неоднократно. Рекорд по количеству выборов Предыдущее правительство страны было сформировано 17 мая 2020 года по итогам состоявшихся 2 марта парламентских выборов. По результатам двух предыдущих голосований (9 апреля и 17 сентября 2019 года) парламентариям не удавалось сформировать коалицию, которая контролировала бы более половины из 120 мест в Кнессете. В результате были объявлены сначала первые повторные выборы в истории Израиля, а затем и вторые. Газета The Times of Israel отмечает, что благодаря этой череде голосований Израиль уже стал чемпионом по количеству проведенных выборов с 1996 года. По подсчетам газеты, за последние 25 лет в еврейском государстве избиратели ходят к урнам в среднем один раз в 2,3 года, и это самый короткий электоральный цикл среди 20 стран, которые изучались газетой. На втором месте Греция (выборы в среднем раз в 2,5 года за последние 25 лет), далее идут Испания и Япония (раз в 3 года), Канада (раз в 3,2 года), Великобритания (раз в 3,8 года) и Италия (раз в 4,4 года).

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