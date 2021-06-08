"Мне жаль врачей. Помочь им просто — привиться". Нюта Федермессер о своем опыте вакцинации

Я уже болела ковидом, дважды. Первый раз — в марте 2020 года — легко, даже тест тогда был отрицательный. Второй раз — в мае 2020 года. Болела уже всерьез, с поражением легких, длительной астенией, паническими атаками, на восемь месяцев осталась без обоняния и до сих пор чувствую, что вкусы и запахи изменились для меня капитальным образом. Ну и произошедшие после ковида изменения с иммунитетом в целом не радуют. Я стала болеть ангинами, коих раньше у меня в жизни не было, и цеплять все возможные летучие хвори. Ну и чертова слабость. Не отпускает. Словно я за год постарела лет на десять. Короче, я бы не хотела заболеть снова. Вообще, я до сих пор жила без прививок. Совсем. Родилась сильно недоношенной, и родители меня не прививали. Даже БЦЖ нет. Только от полиомиелита красные капельки глотала в школе и манту делала. Но с ковидом я решила не рисковать.

Круто быть антипрививочником, когда живешь там, где в целом иммунитет сформирован. Где корь и коклюш — все-таки редкость. Но COVID-19 — зараза новая. Для всех новая. Потому и пандемия. И я просто не готова рисковать и искренне боюсь заболеть в третий раз. Тем более я вижу, что каждая следующая волна — это более тяжелые пациенты, более молодой возраст, и, увы, более безалаберное отношение граждан к противоэпидемическим мерам. Да, все устали. А врачи, знаете, как устали?! Дня не проходит, чтобы мне не звонили и не просили бы пристроить кого-то в больницу, или перевезти из Подмосковья в Москву, или помочь убедить пожилого родителя в необходимости госпитализации, а инфицированного подростка, у которого ковид выявлен купленным в аптеке домашним тестом, который неизвестен Роспотребнадзору, сидеть две недели дома, а не мотаться на тусовки. Я стараюсь, звоню и убеждаю. Но каждый раз перед звонком главному врачу ковидного стационара или в скорую — я замираю. Я готова быть посланной, услышать рык в трубку, готова к тому, что я уже в черном списке. Но пока я слышу только усталое "привозите", неизменное "ФИО, возраст, сатурация. Ждем. В приемном предупрежу", глухое и лаконичное "машина выехала". Мне жалко врачей. Очень. Сегодня им уже не хлопают на улицах. Хотя они по-прежнему в красной зоне, в тайвеках и респираторах. Сегодня они измотаны так, что нет сил даже на то, чтобы сойти с дистанции. И помочь им просто — надо привиться. Но нет. Мы смотрим какие-то дерьмовые ролики на YouTube, размышляем о всемирном заговоре и зомбировании правительством. Мракобесие. Мракобесие и невежество. Ох... Сколько я знаю болеющих тяжело, сколько видела умерших от ковида и вследствие осложнений, знаю, как болезненны для родни похороны в закрытых гробах и как тяжко осознавать свою вину за принесенную домой заразу, жить с тем, что твоя безалаберность убила родителей. Я это каждый день вижу. А осложнения после прививки — это, как правило, один день температуры и ярко выраженной слабости. Да, встречаются те, кто заболел после прививки и уже переболел — легко, как ОРЗ, — без долговременных рисков для здоровья и жизни. То есть ни в какое сравнение с теми, кто без прививки.

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