На два фронта. Венгерский премьер защищает "нелиберальную демократию" от ЕС и оппозиции

Описание Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Tibor Illyes/MTI via AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь взялся за самиздат. Нет, речь не идет о подпольной литературе, существовавшей в эпоху социализма в СССР и странах Восточной Европы. Просто глава венгерского правительства назвал так заметки, которые он регулярно публикует на своем официальном сайте. Очередные из них — Samizdat №11 — появились в начале текущей недели, а поводом для этого стали отношения с Евросоюзом, точнее, нападки, с которыми лидеры ЕС обрушились на Венгрию. На этот раз они были вызваны принятым в Венгрии законом о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Одобренный в последний день весенней сессии парламента документ возмутил как руководство Евросоюза, так и правозащитные организации и, кстати, породил сравнения с аналогичным российским документом. Исполняющий обязанности премьера Нидерландов Марк Рютте вообще заявил, что Венгрии "больше нечего делать в ЕС", а Еврокомиссия начала процедуру "устранения нарушений", которая вполне может закончиться иском в Европейском суде. Орбан, провозгласивший у себя строительство "нелиберальной демократии", в долгу не остался и обвинил своих оппонентов в "либеральной гегемонии взглядов". Напомнив о не менее ожесточенных дебатах по поводу иммиграции, он отметил, что в обоих случаях возникает вопрос, существует ли в ЕС единство ценностей. "И в обоих случаях, — написал он, — ответ один и тот же: единства ценностей не существует, а поэтому не существует и политического единства". Что это? Приговор Евросоюзу, точнее, его либеральной идеологии? Конечно, нет. Во-первых, Венгрия в этом смысле находится если не в полном одиночестве, то в абсолютном меньшинстве — в споре с ЕС ее безоговорочно поддерживает только Польша. А во-вторых, сам Орбан, похоже, не склонен делать из этого трагедию и предлагает следующий выход из непростой ситуации: "Если мы хотим сохранить Европейский союз, то либералы должны уважать права нелибералов". Нужен подход по принципу "Единство в разнообразии", подчеркнул он, повторив официальный девиз ЕС. Аргумент сильный, только, боюсь, в Брюсселе его могут проигнорировать. Нелиберальное воспитание Венгерское правительство утверждает, что закон принят исключительно в интересах детей, в том числе для их защиты от педофилов, и не ведет к дискриминации сексуальных меньшинств. То, что говорит о нем "либеральный мейнстрим", — это ложь, заявил в программе Kossuth Radio министр иностранных дел страны Петер Сийярто. По его словам, Венгрия подверглась "глобальному нападению с использованием фейковых новостей".

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Каковы же основные положения документа, вызвавшего недовольство в Брюсселе и других европейских столицах? Закон запрещает демонстрацию однополых отношений в учебных материалах, телевизионных передачах и рекламной продукции, предназначенных для тех, кому еще нет 18 лет. Кроме того, разрешает вести занятия по половому воспитанию подростков только тем организациям, которые получат специальное разрешение. Иными словами, говорить на эту тему с несовершеннолетними смогут либо их родители, либо "проверенные лица". Власти не хотят, чтобы детей раньше времени заставляли задумываться о своей сексуальной ориентации. "Нелиберальные демократы считают, что сексуальное воспитание детей относится к правам родителей и без их согласия в этом не могут участвовать ни государство, ни политические партии, ни НПО, ни активисты ЛГБТ-сообщества", — пояснил Орбан в своем "самиздате". Парадоксально, но Венгрия, пережившая сексуальную революцию вслед за Западом еще 40 лет назад, остается сейчас по части всяческих морально-нравственных скреп одной из самых консервативных стран Евросоюза. По данным опроса, проводившегося по всему миру американским Центром Пью в 2020 году, приемлемым для общества считают гомосексуализм менее половины (49%) венгров. Из стран ЕС, участвовавших в исследовании, ниже показатели только у Польши (47%), Словакии (46%), Болгарии (32%) и Литвы (28%). Кстати, в России и на Украине о приемлемости нетрадиционных сексуальных отношений заявили по 14% респондентов. Шредер против радуги Новый закон был принят по инициативе депутатов от правящей партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз", которые лишь недавно внесли его на рассмотрение парламента. Однако спор по этому поводу между правительством и оппозицией начался еще в 2019 году после появления на станциях будапештского метро рекламных плакатов фирмы Coca-Cola с изображением однополых пар и слоганом Love Is Love ("Любовь есть любовь").

Затем на прилавки книжных магазинов поступила детская книга Жофии Бан, рассказывавшая о классе, где учатся самые разные дети, в том числе и такие, у которых вместо мамы и папы две мамы. Депутат парламента, заместитель лидера ультраправого движения "Наша родина" Дора Дуро назвала книгу "пропагандой гомосексуализма" и в знак протеста публично уничтожила ее в шредере. Глядя на подобные экзекуции, оппозиционные партии и правозащитники обвиняют венгерские власти в гомофобии и утверждают, что те ставят представителей сексуальных меньшинств на одну доску с педофилами. Впоследствии в Будапеште на площади Лайоша Кошута перед зданием парламента состоялись массовые демонстрации, которые выплеснулись за пределы страны, в том числе на футбольные поля Евро-2020. УЕФА запретил властям Мюнхена осветить всеми цветами радуги стадион, где 23 июня играли сборные Германии и Венгрии. Так, перед началом матча, когда венгерские футболисты пели национальный гимн, на поле выскочил болельщик с радужным флагом. Сийярто назвал это "отвратительной провокацией", однако через пару дней инциденты повторились. Активисты спроецировали на здание представительства ФИДЕС в Брюсселе надпись "Орбан не Венгрия", а "Международная амнистия" осветила цветами радуги венгерское посольство в Гааге. Все это происходило при явном попустительстве местных властей и напомнило о другом недавнем скандале, когда во время чемпионата мира по хоккею в Риге депутаты городского собрания заменили государственный флаг Белоруссии на флаг, который использует белорусская оппозиция. Произошло это тоже в нарушение всех межгосударственных и дипломатических договоренностей. Мне же представляется, что можно не соглашаться с тем, что происходит в Белоруссии, и требовать от правительства этой страны соблюдения норм международного права, но нельзя самому пренебрегать этими нормами. Равно как и смешивать политику со спортом. Фудань и кепка Мао Радужный флаг появился также и на здании мэрии Будапешта. Мэр города Гергей Карачонь, избранный на этот пост в 2019 году как единый кандидат оппозиции, вновь открыто бросил вызов правительству.

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Чуть ранее между ними возник спор из-за планов строительства в Будапеште филиала Фуданьского университета (Шанхай) на том месте, где городские власти хотели устроить новое общежитие для венгерских студентов. Карачонь выступил против совместного проекта с Китаем и пригрозил переименовать улицы в этом районе в улицы Далай-ламы, Уйгурских Мучеников и Гонконгской Свободы. В Будапеште вновь состоялись массовые демонстрации, участники которых несли плакаты с лозунгами "Нет Фуданю!" и изображениями Орбана в кепке Мао Цзэдуна. В конце концов правительство пошло на попятную, и Орбан объявил, что по этому вопросу будет проведен общенациональный референдум. Выяснилось, однако, что он состоится не ранее 2023 года, то есть уже после парламентских выборов, намеченных в Венгрии на апрель 2022-го. Не исключено, что одной из тем предвыборных дебатов станут как раз отношения с КНР. Оппозиционеры утверждают, что Венгрия превратилась чуть ли не в троянского коня Китая в Европе — блокирует резолюции ЕС с осуждением действий Пекина в области прав человека, но при этом не видят дивидендов, обещанных в соответствии с орбановской политикой "Открытости на Восток". По подсчетам германского Института изучения Китая "Меркатор", за последние десять лет прямые китайские инвестиции в экономику Венгрии составили €2,7 млрд. Это самый высокий показатель среди стран Центральной и Восточной Европы, но оппоненты премьера говорят, что все равно этого мало. С другой стороны, они опасаются, что Венгрия попадет в политическую и финансовую зависимость от Китая и национальную экономику "накроет кепка Мао". Альянс под Рождество Коалиция из шести оппозиционных партий планирует выдвинуть весной 2022 года единых кандидатов во всех избирательных округах, а Карачонь уже объявил, что ближайшей осенью выставит свою кандидатуру на пост премьера на оппозиционных праймериз. Столичный градоначальник, фамилия которого звучит забавно для русского уха, хотя и переводится с венгерского более чем красиво как "Рождество", считается главным соперником Орбана на предстоящих парламентских выборах.

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