"Западные шовинисты". Кто такие Proud Boys и почему Канада признала их террористами

Сами "Гордые парни" называют себя питейным клубом, но ФБР описывает их как крупную националистическую организацию

В начале февраля власти Канады расширили список террористических организаций, добавив в него американскую ультраправую группировку Proud Boys ("Гордые парни", англ.). Это произошло меньше чем через месяц после того, как отдельные члены этой группы приняли участие в штурме американского Капитолия. В Оттаве Proud Boys поставили в один ряд с террористами из ИГ и "Аль-Каиды" (организации запрещены в РФ), а ее деятельность назвали "наиболее серьезной угрозой для внутренней безопасности страны". При этом в США она действует вполне открыто и легально. Рассказываем, кто такие Proud Boys и чего добиваются. Прозападные шовинисты Proud Boys считаются американской организацией, но с Канадой группировку связывает Гэвин Макиннес — ее основатель, который вырос в Оттаве. Макиннес известен не только как ультраправый активист и публицист, но и как один из создателей медиакомпании Vice. Правда, он уже давно не имеет к ней никакого отношения. В 2018 году Макиннес официально покинул Proud Boys, хотя многие считают, что он по-прежнему сохраняет влияние в группе.

Proud Boys появились в 2016 году, провозгласив себя "прозападными шовинистами". Как отмечает WSJ, группа даже зарегистрирована в Техасе как компания с ограниченной ответственностью. Идеология Proud Boys не слишком отличается от идеологий других американских крайне правых — это антифеминизм, антикоммунизм, непринятие нелегальных мигрантов, геев и культуры политкорректности. Членами группы являются исключительно мужчины. Их неофициальная форма — черно-желтые рубашки Fred Perry и модельные "барберские" стрижки.

В различных интервью и документальных фильмах группа позиционирует себя как мужской питейный клуб, который время от времени собирается вместе, чтобы обсудить политику. При этом у Proud Boys есть реальный опыт участия в уличных столкновениях, в том числе с активистами Black Lives Matter. Нередко они берут на себя роль охраны на выступлениях консервативных спикеров. Как пишет The Guardian, Proud Boys также охраняли митинги членов Республиканской партии. В 2019 году двоих участников Proud Boys приговорили к четырем годам лишения свободы за драку, которая произошла в 2018 году в Нью-Йорке после выступления Макиннеса в клубе республиканцев. В том же году Facebook и Instagram заблокировали страницы Proud Boys за разжигание ненависти. Аккаунты группы также недоступны в Twitter. "Их насильственные действия и риторика подпитываются идеями о белом превосходстве, антисемитизмом, расизмом, гомофобией, исламофобией и женоненавистничеством", — приводит WSJ слова канадского министра общественной безопасности Билла Блэра. Несмотря на "идеи о белом превосходстве", нынешний формальный лидер группировки — 36-летний Генри "Энрике" Таррио — является этническим афрокубинцем. Стоит отметить, что многие современные ультраправые давно отошли от идей о "расовой чистоте", сосредоточившись больше на политических взглядах. Пехотинцы Трампа В последние годы Proud Boys закрепили за собой статус одной из наиболее известных крайне правых группировок в США. По заявлению лидера группы Таррио, до того как о них заговорил сам Трамп, в Proud Boys насчитывалось около 12 тыс. членов по США и около 22 тыс. по всему миру. Но после слов экс-президента число сторонников Proud Boys резко увеличилось.

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Речь идет о случае, когда Трампа призвали осудить Proud Boys во время его дебатов с Джо Байденом в октябре 2020 года. Тогда экс-президент двусмысленно призвал Proud Boys "отступить и ждать указаний". Это заявление возмутило не только оппонентов республиканца, но даже и его однопартийцев. После этого высказывания на одном из Telegram-каналов Proud Boys опубликовали сообщение: "Отступаем и ждем приказа, сэр!" Сам Трамп позже заявил, что не знает, кто такие Proud Boys, а лишь требовал от всех вооруженных правых групп дать полиции выполнять свою работу. Американские журналисты и правозащитники все чаще указывают на косвенные связи американских ультраправых и Трампа. Недавно в Сети появилось видео, где республиканский лоббист, бывший советник, а также друг Трампа Роджер Стоун запечатлен вместе с лидерами Proud Boys, которых ФБР подозревает в подготовке штурма Капитолия. Стоун был осужден за дачу ложных показаний Конгрессу по делу о российском вмешательстве, но в конце декабря он получил президентское помилование от Трампа. Всего за несколько часов до начала штурма Капитолия Стоуна также засняли в Вашингтоне в окружении участников другой ультраправой организации Oath Keepers.

EXCLUSIVE: Video surfaces showing longtime Trump confidant Roger Stone flanked by Oath Keepers militia members hours before deadly U.S. Capitol siege. https://t.co/WLVbyiyfEj pic.twitter.com/6WFsceMI5Q — ABC News (@ABC) February 5, 2021

Комментируя это видео, политтехнолог заявил, что ничего не знал о штурме, а вооруженные люди рядом с ним выполняют функцию охраны, так как он все время получает угрозы. "Американские террористы" После захвата Капитолия власти США арестовали нескольких членов Proud Boys по подозрению в преднамеренной попытке помешать Конгрессу утвердить результаты американских выборов.