"Западные шовинисты". Кто такие Proud Boys и почему Канада признала их террористами

В начале февраля власти Канады расширили список террористических организаций, добавив в него американскую ультраправую группировку Proud Boys ("Гордые парни", англ.). Это произошло меньше чем через месяц после того, как отдельные члены этой группы приняли участие в штурме американского Капитолия. В Оттаве Proud Boys поставили в один ряд с террористами из ИГ и "Аль-Каиды" (организации запрещены в РФ), а ее деятельность назвали "наиболее серьезной угрозой для внутренней безопасности страны". При этом в США она действует вполне открыто и легально. Рассказываем, кто такие Proud Boys и чего добиваются.
Прозападные шовинисты
Proud Boys считаются американской организацией, но с Канадой группировку связывает Гэвин Макиннес — ее основатель, который вырос в Оттаве. Макиннес известен не только как ультраправый активист и публицист, но и как один из создателей медиакомпании Vice. Правда, он уже давно не имеет к ней никакого отношения. В 2018 году Макиннес официально покинул Proud Boys, хотя многие считают, что он по-прежнему сохраняет влияние в группе.
Proud Boys появились в 2016 году, провозгласив себя "прозападными шовинистами". Как отмечает WSJ, группа даже зарегистрирована в Техасе как компания с ограниченной ответственностью. Идеология Proud Boys не слишком отличается от идеологий других американских крайне правых — это антифеминизм, антикоммунизм, непринятие нелегальных мигрантов, геев и культуры политкорректности. Членами группы являются исключительно мужчины. Их неофициальная форма — черно-желтые рубашки Fred Perry и модельные "барберские" стрижки.
В различных интервью и документальных фильмах группа позиционирует себя как мужской питейный клуб, который время от времени собирается вместе, чтобы обсудить политику. При этом у Proud Boys есть реальный опыт участия в уличных столкновениях, в том числе с активистами Black Lives Matter. Нередко они берут на себя роль охраны на выступлениях консервативных спикеров. Как пишет The Guardian, Proud Boys также охраняли митинги членов Республиканской партии. В 2019 году двоих участников Proud Boys приговорили к четырем годам лишения свободы за драку, которая произошла в 2018 году в Нью-Йорке после выступления Макиннеса в клубе республиканцев.
В том же году Facebook и Instagram заблокировали страницы Proud Boys за разжигание ненависти. Аккаунты группы также недоступны в Twitter.
"Их насильственные действия и риторика подпитываются идеями о белом превосходстве, антисемитизмом, расизмом, гомофобией, исламофобией и женоненавистничеством", — приводит WSJ слова канадского министра общественной безопасности Билла Блэра.
Несмотря на "идеи о белом превосходстве", нынешний формальный лидер группировки — 36-летний Генри "Энрике" Таррио — является этническим афрокубинцем. Стоит отметить, что многие современные ультраправые давно отошли от идей о "расовой чистоте", сосредоточившись больше на политических взглядах.
Пехотинцы Трампа
В последние годы Proud Boys закрепили за собой статус одной из наиболее известных крайне правых группировок в США. По заявлению лидера группы Таррио, до того как о них заговорил сам Трамп, в Proud Boys насчитывалось около 12 тыс. членов по США и около 22 тыс. по всему миру. Но после слов экс-президента число сторонников Proud Boys резко увеличилось.
Речь идет о случае, когда Трампа призвали осудить Proud Boys во время его дебатов с Джо Байденом в октябре 2020 года. Тогда экс-президент двусмысленно призвал Proud Boys "отступить и ждать указаний". Это заявление возмутило не только оппонентов республиканца, но даже и его однопартийцев.
После этого высказывания на одном из Telegram-каналов Proud Boys опубликовали сообщение: "Отступаем и ждем приказа, сэр!" Сам Трамп позже заявил, что не знает, кто такие Proud Boys, а лишь требовал от всех вооруженных правых групп дать полиции выполнять свою работу.
Американские журналисты и правозащитники все чаще указывают на косвенные связи американских ультраправых и Трампа. Недавно в Сети появилось видео, где республиканский лоббист, бывший советник, а также друг Трампа Роджер Стоун запечатлен вместе с лидерами Proud Boys, которых ФБР подозревает в подготовке штурма Капитолия.
Стоун был осужден за дачу ложных показаний Конгрессу по делу о российском вмешательстве, но в конце декабря он получил президентское помилование от Трампа. Всего за несколько часов до начала штурма Капитолия Стоуна также засняли в Вашингтоне в окружении участников другой ультраправой организации Oath Keepers.
EXCLUSIVE: Video surfaces showing longtime Trump confidant Roger Stone flanked by Oath Keepers militia members hours before deadly U.S. Capitol siege. https://t.co/WLVbyiyfEj pic.twitter.com/6WFsceMI5Q— ABC News (@ABC) February 5, 2021
Комментируя это видео, политтехнолог заявил, что ничего не знал о штурме, а вооруженные люди рядом с ним выполняют функцию охраны, так как он все время получает угрозы.
"Американские террористы"
После захвата Капитолия власти США арестовали нескольких членов Proud Boys по подозрению в преднамеренной попытке помешать Конгрессу утвердить результаты американских выборов.
За несколько дней до штурма полиция Вашингтона арестовала и лидера Proud Boys Энрике Таррио, которого обвинили в подстрекательстве к беспорядкам в американской столице в декабре 2020 года. Тогда демонстрации в поддержку Трампа закончились столкновениями его сторонников с "Антифа".
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, администрация Байдена изучает сведения о группировке Proud Boys, чтобы принять по ней дальнейшие решения.
"Мы, конечно же, проводим обзор на предмет внутреннего насильственного экстремизма. Этим занимается наша команда, ведающая вопросами национальной безопасности", — сказала она.
Оперативная группа ФБР по терроризму описывает Proud Boys как "националистическую организацию с многочисленными отделениями в США и потенциальной деятельностью в других западных странах".
В США все чаще звучат призывы объявить Proud Boys "внутренними террористами", но первая поправка американской Конституции не позволяет преследовать граждан страны за их политические и идеологические убеждения. Именно поэтому американские власти могут признавать террористами лишь зарубежные организации. По этой же причине администрации Трампа не удалось признать террористическим движение "Антифа", чего пытался добиться бывший генеральный прокурор страны Уильям Барр.
Таким образом, на сегодняшний день Proud Boys имеют статус террористов только в Канаде, что позволяет властям страны накладывать арест на имущество организации или ее членов, а также на их банковские счета. Умышленное содействие и оказание финансовой помощи Proud Boys в Канаде будет в том числе считаться преступлением.
Дмитрий Беляев