Выборы по талонам. Как президент Бразилии пытается изменить систему голосования

В октябре 2022 года в Бразилии должны пройти очередные всеобщие выборы: гражданам страны предстоит определить, кто станет новым главой государства, сформировать новый состав Национального конгресса (двухпалатного парламента страны) и избрать губернаторов. На протяжении последних 25 лет в стране используются электронные урны, которые в следующем году могут стать главным камнем преткновения на пути к признанию выборов. Бразильская электронная урна За все время применения Высшим избирательным судом Бразилии (TSE, аналог ЦИК) электронных урн их аппаратное и программное обеспечение неоднократно модернизировалось. Как поясняет пресс-служба госоргана, это делалось для того, чтобы "укрепить барьеры безопасности и предоставить миллионам бразильских избирателей интуитивно понятное и простое в обращении оборудование". Сейчас электронная урна состоит из двух терминалов, один из которых используется для идентификации избирателя, а второй непосредственно для голосования. В ней записана информация обо всех партиях и кандидатах на выборные должности, за которых можно проголосовать на данном участке, в том числе их индивидуальные номера. Выбирая президента, губернатора или мэра, избиратель должен указать номер партии кандидата, за которого хочет отдать свой голос. К номерам кандидатов в сенаторы прибавляется еще одна цифра справа от номера партии, а в случае с кандидатами в федеральные депутаты — две цифры справа от номера партии.

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С помощью кнопок с цифрами на физической клавиатуре (их специально не выносят на сенсорную панель, чтобы обеспечить возможность голосования слепым) избиратель набирает номер кандидата, после чего на экране урны отображается информация о сделанном выборе. Затем, проверив правильность учета, избиратель должен подтвердить свой выбор, и только после этого его голос будет учтен. "Не верю!" Главным противником этой системы стал действующий президент Бразилии Жаир Болсонару, который сам ранее с использованием TSE этого оборудования пять раз (в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах) избирался народом депутатом федерального парламента, а в 2018 году — главой государства. Более того, согласно подсчетам портала G1, за все время использования в стране данной технологии трое сыновей и бывшая супруга Болсонару суммарно 19 раз выигрывали выборы на разных уровнях. Несмотря на это, бразильский лидер резко обострил критику нынешних избирательных систем, назвав механику подсчета голосов "непрозрачной", "неверифицируемой" и уязвимой для хакеров и недобросовестных манипуляций. Накаляя общественное мнение и отношения с TSE, он параллельно продвигал через своих единомышленников в парламенте изменения в законодательство о выборах, которые, как утверждал политик, должны повысить их транспарентность.

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В качестве одного из доводов конспирологической теории заговора с целью отстранения его от власти по результатам предстоящих выборов глава государства приводит тот факт, что по закону в состав ЦИК входят трое судей Федерального верховного суда страны, который ранее восстановил в политических правах экс-президента Луиса Инасиу Лулу да Силву. Это позволит 75-летнему лидеру Партии трудящихся (ПТ), лишенному в 2018 году возможности участия в президентской гонке, в которой он, согласно опросам, лидировал, снова побороться за высший государственный пост в 2022 году. Июльские социологические исследования центра Atlas Politico показывают, что Лула сохраняет наивысшие шансы на победу, в то время как Болсонару в потенциальном втором туре уступает большинству вероятных кандидатов. (Не) доверяй, да проверяй Утверждая, что итоговые результаты голосования с использованием электронных урн могут быть сфальсифицированы в угоду его политических противников и бездоказательно заявляя, что такие подтасовки имели место в 2018 году, Болсонару требует оснастить устройства принтерами, которые распечатывали бы талоны с результатами голосования каждого избирателя. Так, взглянув на такой талон, избиратель мог бы удостовериться, что его голос засчитан правильно, после чего этот клочок бумаги напрямую отправлялся бы в специальную опечатанную урну, без непосредственного физического контакта с человеком. При необходимости, заявляет Болсонару, эти талоны позволили бы провести пересчет голосов.

Описание Президент Бразилии Жаир Болсонару © AP Photo/Eraldo Peres

Такую инициативу президента члены TSE назвали "возвратом во времена <...> массовых подтасовок, которыми отмечена история Бразилии". По их мнению, с которым солидарно большинство из опрошенных местными СМИ экспертов, использование таких талонов для возможного пересчета, по сути, подрывает саму суть использования компьютеризированных технологий. Кроме того, указывают они, это предоставило бы широкие возможности для подкупа избирателей. В защиту действующей системы голосования выступили также представители гражданской общественности, объявившие себя "гарантом конституции" и заявившие о том, что не позволят авторитарных авантюр. Вслед за этим на сторону TSE дважды встал парламент — сначала президентскую инициативу отклонила специальная парламентская комиссия; затем председатель палаты депутатов Артур Лире вынес ее на рассмотрение на пленарном заседании только лишь для того, чтобы окончательно похоронить эту идею. Впрочем, едва ли можно считать это сокрушительным ударом по президентским чаяниям. Будучи опытным политиком, хорошо знающим потайные пружины власти, Болсонару делегировал поверженный стяг своим сторонникам, в то время как сам, переложив ответственность за неудачу на врагов в парламенте, принимает участие в народных акциях в поддержку того, что глава государства называет "верифицируемым печатным голосованием”. Под этой завесой парламентарии продолжили оперативное рассмотрение уже других не менее непопулярных у экспертов реформ системы выборов, на принятие которых у законодателей осталось около полутора месяцев (по закону, все подобные нововведения могут быть реализованы в ближайшем избирательном цикле, только если они приняты не менее чем за год до даты голосования). Опасные параллели Впрочем, подобное развитие событий вполне укладывается в уже знакомую стратегию поведения Болсонару на публичном поле. Политик обеспечил себе широкую известность громкими заявлениями, зачастую выходящими за рамки политкорректности и приличия. Кроме того, на фоне всеобщего недовольства коррупционными скандалами середины 10-х годов Болсонару открыто выступил против действующей системы, сумев убедить электорат, что не является ее частью, несмотря на то, что к тому моменту он 28 лет занимал депутатское кресло. Впрочем, недавно, желая заручиться большей поддержкой проправительственной парламентской коалиции, он признался, что большую часть политической карьеры провел в рядах партий так называемого Большого центра, против которых столь активно выступал в 2018 году и в начале мандата.