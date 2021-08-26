"Войдите, Жозефина!" Парижский Пантеон готовится принять нового жильца

Описание Жозефина Бейкер © AP Photo

В последний день ноября, в 84-ю годовщину ее вступления во французское гражданство и 46 лет спустя после ее кончины, Париж воздаст высшие почести Жозефине Бейкер. Государственная церемония в память ярчайшей солистки парижского мюзик-холла и отважной разведчицы сил Сопротивления пройдет в Пантеоне, где покоится прах выдающихся деятелей Франции. Бейкер станет первой темнокожей француженкой, причисленной к сонму легендарных соотечественников наряду с Вольтером, Виктором Гюго и Александром Дюма (отцом). Правда, по желанию родных ее прах останется там, где она похоронена: на кладбище в Монако. Но в парижском Пантеоне во время торжественной церемонии, которую пожелал возглавить лично президент Франции Эмманюэль Макрон, в ее честь будет открыта мемориальная плита. Как подчеркнул французский лидер, утвердивший программу официальных почестей, американка по рождению, Бейкер посвятила жизнь борьбе за свободу и равенство, избрав новую родину. "Жозефина Бейкер воплотила дух Франции и заслуживает ее признания", — пояснил Макрон свое намерение отдать долг памяти соотечественнице в Пантеоне. 75 мужчин и пять (+1) женщин Усыпальницей выдающихся людей Франции Пантеон, построенный на территории аббатства Святой Женевьевы, служит с 1791 года. За два с лишним столетия там были похоронены 80 человек — 75 мужчин и пять женщин. Бейкер станет шестой и первой темнокожей француженкой, увековеченной записью на стене некрополя. К этому давно призывали в департаменте Дордонь на юго-западе Франции.

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Бейкер прожила там больше двадцати лет в замке Миланд в Кастельно-ла-Шапель. Взяв на себя заботу о 12 сиротах разных национальностей, она окружила их в своем владении теплом, любовью и вниманием. Как заметил Жерминаль Пейро, глава департамента, это стало ее личной борьбой с расовой дискриминацией, которую довелось ей самой испытать в Америке. Ее биографы считают, что появившаяся на свет в Сент-Луисе (Миссури) 3 июня 1906 года Жозефина Макдональд множеством своих талантов хотя бы отчасти была обязана смешению кровей — испанских, афроамериканских, индейских, а возможно, и других. Старт жизни оказался трудным: отец создал новую семью, бросив детей, среди которых она была старшей. В первый раз она вышла замуж уже в 13 лет, а во второй — в 15 лет. Фамилию второго мужа — Бейкер — актриса сохранила и после развода. Ее мечтой был Бродвей, но американские танцевальные труппы предлагали ей лишь второстепенные роли. В одном из спектаклей Жозефину, однако, приметила жена американского торгового атташе в Париже, которая и позвала ее с собой во Францию. "Я задыхалась в Нью-Йорке, — объясняла Жозефина годы спустя свой отъезд. — Тогда я поняла, что живу в стране, где мне страшно быть темнокожей". В мире культуры на новой родине она, безусловно, оставила яркий след. Впервые главную роль ей отвели в ревю, поставленном в знаменитом кабаре "Фоли-Бержер". Сценический костюм солистки не был обременительным: розовый плюмаж и связка бананов вместо юбки. Но завоевать публику она сумела не только зажигательными танцами, но и джазовым вокалом. В век музыки Нового Орлеана она стала любимицей парижан. С началом Второй мировой войны и оккупации Франции Бейкер вступила в ряды борцов с нацизмом. Солистка ревю, танцовщица, певица и муза художников стала теперь одним из лучших офицеров разведки французского Сопротивления. Свои донесения она наносила симпатическими чернилами на поля нотной тетради. Ее отправляли с секретными миссиями в Марракеш, Каир, Бейрут, Дамаск, Лиссабон, и ей удавалось добыть ценную информацию, раскрыть нацистских агентов. В послевоенную эпоху она всем сердцем поддержала Мартина Лютера Кинга и его движение в защиту гражданских прав в США, приняла участие в кампаниях Международной лиги борьбы против расизма и антисемитизма. Не было дела, которое она не была бы готова поддержать, если считала его правым. К середине 1960-х годов все личные сбережения ушли на эти кампании. Содержать замок в Кастельно-ла-Шапель становилось все труднее. На помощь ей пришла Брижит Бардо, организовавшая в стране сбор средств, но сохранить владение тогда не удалось. Трудно сказать, как сложилась бы ее судьба, если бы князь Ренье и княгиня Грейс не приютили ее в Монако, где она оставалась до своей смерти в 1975 году. Сейчас в замке основан музей, посвященный ее памяти. Его организовала графиня Анжелика де Лабарр де Сент-Экзюпери, владеющая шато Миланд с 2001 года. Два последних десятилетия она непрестанно стремилась увековечить память Жозефины. Прерогатива президента

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Самое первое решение о захоронении Жозефины Бейкер в Пантеоне приняло Учредительное собрание, возникшее в эпоху Французской революции. Но оно не оказалось бесспорным. Выбор пал тогда на Оноре Габриеля де Мирабо, одного из лучших революционных ораторов, автора "Декларации прав человека и гражданина". Правда, после того как вскрылись его тайные связи с королевским двором, революционеры удалили его прах из некрополя. Полномочия Учредительного собрания на какое-то время перешли к Национальному конвенту, избранному на основе всеобщего избирательного права. Но, став императором, Наполеон Бонапарт взял дело в свои руки — он лично определял заслуги каждого, при этом не скупился: в его правление в Пантеоне были захоронены 38 французов. Десятилетия спустя, в 1885 году, право решать вернули депутатам. Однако с установлением Пятой республики отбор кандидатур в Пантеон вновь стал прерогативой главы государства, хотя это и не оговорено в конституции. Президент делает выбор самостоятельно. Имеется здесь и одно важное условие: ни сам человек при жизни, ни его наследники не должны были высказывать возражения против подобной почести. Генерал Шарль де Голль, например, заранее дал знать, что не хочет покоиться в Пантеоне. Потомки нобелевского лауреата писателя Альбера Камю отказались от предложения президента Николя Саркози. Между захоронением Софи Бертло, первой француженки, погребенной под этими сводами в марте 1907 года, и переносом в Пантеон в апреле 1995 года праха нобелевского лауреата Марии Кюри прошло 88 лет. Инициатором захоронения второй женщины — Кюри — в главной усыпальнице Франции был Франсуа Миттеран. В период его президентских полномочий в Елисейском дворце двери Пантеона раскрывались довольно часто: семь раз, включая перенос праха аббата Батиста-Анри Грегуара, создавшего первую консерваторию "искусств и ремесел". Лишь однажды — 19 декабря 1964 года — открывались двери Пантеона и при генерале Шарле де Голле. Он счел достойным этой чести только участника Сопротивления Жана Мулена, замученного гестапо. При Жаке Шираке этой чести были удостоены двое французов. Но зато каких: командир добровольческой эскадрильи в эпоху гражданской войны в Испании, министр культуры в правительстве де Голля Андре Мальро, похороненный в Пантеоне в ноябре 1996 года, и автор "Трех мушкетеров" Александр Дюма в последний день ноября 2002 года — двухсотую годовщину его рождения. В правление Николя Саркози в усыпальнице символически захоронили Эме Сезера. Прах писателя остался на его родной Мартинике, но в Пантеоне ему посвятили мемориальную плиту и фреску. Франсуа Олланд значительно расширил список, распорядившись перенести в некрополь сразу четырех соотечественников. Особенно широкую поддержку встретило решение захоронить в Пантеоне участницу Сопротивления Женевьев де Голль (племянницу генерала).

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