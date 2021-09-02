Насильно мил не будешь: "Шан-Чи и легенда десяти колец" в борьбе за Китай

Описание Кадр из фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец" © MARVEL

После того как студия Marvel покончила со Мстителями, совершенно естественно возникла потребность в новых персонажах и свежей крови, чтобы развлекать старых фанатов и наращивать аудиторию. Одним из таких "экспериментов", как выразился руководитель студии Кевин Файги, стало возвращение к герою Шан-Чи и его мифологии. Конечно, Marvel, а вместе с ними и Disney заинтересованы в "воскрешении" мастера кунг-фу не только из-за желания не дать фанатам заскучать. Их главная цель, столь же желанная, сколь и (пока) недостижимая, — завоевать китайский рынок, который стал одним из самых сладких и больших кусков пирога, особенно во время пандемии. Прокат в Поднебесной, в отличие от остального мира, уже вернулся к доковидным показателям, и произошло это без особого участия Голливуда. Вернуться в Китай во время пандемии оказалось не так-то просто. Во-первых, китайская киноиндустрия развилась настолько, что теперь может производить фильмы, не уступающие по качеству Голливуду и учитывающие национальную специфику и предпочтения.

Во-вторых, из-за экспериментов студий по гибридному запуску новых проектов, когда их показывают одновременно и в кинотеатрах, и на стриминговых сервисах, возрос уровень пиратства. Многие зрители успевают нелегально скачать и посмотреть американские картины задолго до их официального выхода в прокат. И в-третьих, зачастую китайские зрители находят голливудские фильмы, созданные специально для Китая, недалекими и оскорбительными. Так, например, случилось с "Мулан", которую Disney выпускали в разгар в пандемии. Проект явно был нацелен на то, чтобы стать хитом именно в Поднебесной. Студия даже согласовала сценарий с правительством Китая, однако в итоге "Мулан" была холодно встречена зрителями и почти ничего не заработала. Я думаю, высказывания звезды фильма Лю Ифэй в пользу протестующих в Гонконге сыграли в этом провале не последнюю роль.

Описание Кадр из фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец" © MARVEL

Еще один проект Marvel "Вечные" тоже под вопросом, так как его режиссер, лауреатка "Оскара" Хлоя Чжао, негативно высказалась о китайском правительстве и теперь считается персоной нон грата. Создатели "Шан-Чи и легенды десяти колец" никаких обидных высказываний в адрес Китая себе не позволяли, но зрители все равно воспринимают проект с опаской. Все дело в том, что в истории Шан-Чи кроется много обидных расовых стереотипов, которых Marvel старательно постаралась избежать в новом фильме. Например, изначально героя изображали с изжелта-золотой кожей, а его папа, доктор Фу Манчу, исторически считался на Западе символом "желтой угрозы". В общем, не очень завидная биография, чтобы искать популярности в Китае. Однако студия предусмотрительно подменила Шан-Чи свидетельство о рождении, назначив ему в отцы Мандарина, или Веньву, из "Железного человека", которого сыграл настоящая глыба гонконгского кино Тони Люн Чу Вай (звезда фильмов Вонга Карвая, Чжана Имоу и Энга Ли).

И все равно для китайской аудитории Шан Чи — стереотипный персонаж, чьей единственной отличительной чертой является любовь к кунг-фу. И здесь зрители, может, и правы, хотя режиссер фильма, новичок Marvel Дестин Дэниел Креттон вместе со сценаристами Дэйвом Каллахэмом и Эндрю Лэнхемом сделали все возможное, чтобы оживить не только персонажа, но и несколько заезженный марвеловский стиль. Правда, это никак не помогло фильму получить прокатное разрешение в Китае, и пока неизвестно, выйдет ли он там вообще

По сюжету тысячу лет назад Веньву завладел волшебными кольцами, которые даровали ему магическую силу и вечную жизнь. На протяжении столетий он, движимый жаждой власти и денег, стремился к мировому господству. Однажды он захотел завладеть загадочной деревней Та Ло, скрытой в бамбуковом лесу. В поисках секретного входа в деревню он наткнулся на Фалу Чен, единственную, кто смог его одолеть. Тогда Веньву отказался от своих амбиций в пользу семьи. Вместе с Фалу Чен они родили двух детей, но вскоре женщина умерла, а Веньву с горя вернулся к прежним забавам. После краткого исторического экскурса нас возвращают в современный Сан-Франциско и к юноше Шону. Он работает парковщиком вместе с подругой детства Кэти (Аквафина), и все бы так и продолжалось, если бы на него не напали плохие парни в автобусе из-за амулета, который он всю жизнь носил на шее. Хилая маскировка Шона, а точнее Шан-Чи, больше не может скрывать от окружающих, кто он есть на самом деле. Тогда герой вместе с Кэти отправляется в Макао, чтобы найти свою сестру, пока до нее не добрался его могущественный отец Веньву.

Описание Кадр из фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец" © MARVEL

"Шан-Чи и легенда десяти колец", конечно, пошит по классическим марвеловским лекалам, и никакого раздолья, как в недавнем "Отряде самоубийц" Джеймса Ганна, от него ожидать не стоит. В общем, никто и не ожидал, и это вводит в уныние. Креттон, который также работал над сценарием, налегает на человеческое — в картине более чем достаточно подробных флешбэков, чтобы объяснить мотивацию и характер героев. Иногда даже слишком подробных. Правда, это играет на руку, скорее, антагонисту героя Веньву, которого с пугающим обаянием сыграл Тони Люн Чу Вай, а вот главный герой, в общем-то, так и остался просто милым парнем. Симу Лю отлично сыгрался с Аквафиной, выступающей здесь в классической роли смешного друга (хотя, к счастью, комедией дело не ограничивается). Через их пару режиссер передает конфликт поколений, где старшие ждут от младших свершений, а те просто хотят жить спокойно.

Описание Кадр из фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец" © MARVEL