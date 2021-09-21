Турист туристу рознь: почему россиян не пускают в Италию

Возобновление регулярного авиасообщения, приостановленного в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году, еще не означает открытого пути в страны ЕС для российских туристов. Полеты в Италию были восстановлены еще в июне текущего года — число рейсов "Аэрофлота" (который, впрочем, летать в Рим не переставал, осуществляя грузопассажирские перевозки) на летний период было увеличено почти до допандемийного уровня. Однако путешественники из РФ пользоваться ими так и не могли. При этом недавний переход на зимнее расписание с сокращением рейсов по маршруту Москва — Рим — Москва до одного в день (правда, семь дней в неделю) говорит скорее о том, что никаких туристических поездок в Италию как минимум до будущей весны так и не предвидится.
Несмотря на то что сейчас также летают чартерные рейсы в некоторые малые города страны, в самолет просто не пускают еще в самой России без "уважительной" причины (по рабочей необходимости, для лечения, ухода за родственниками, учебы). Въезд по туристической визе не предусмотрен — их просто не выдают в итальянских консульствах. Не играет роли даже то, что прибывающие россияне обязаны соблюдать 10-дневный карантин.
РФ продолжает оставаться в списке стран, из которых туристов не принимают по условиям режима чрезвычайной ситуации. Его действие было продлено в средиземноморском государстве до конца 2021 года. При этом Италия открылась для европейцев (это хотя бы понятно — одна экономическая зона), а также американцев, канадцев и японцев.
Туристозамещение
Возвращение, пока очень осторожное, американских туристов стало своего рода подачкой итальянскому турбизнесу, который оказался на грани банкротства, грозящего обвалом экономики (на туризм приходится до 15% ВВП). Ведь сами американцы не пошли на зеркальные меры и уже 18 месяцев остаются недоступны для европейских туристов. Хотя координатор по борьбе с пандемией в Белом доме Джефф Зиентс 20 сентября и заявил об открытии границ для путешественников со всего мира в первых числах ноября, этого еще нужно дождаться.
Для Италии иностранные туристы необходимы главным образом в городах искусств — Риме, Флоренции, Венеции... Так почему же не дают приезжать россиянам, несмотря на настоятельные требования представителей сектора? До пандемии Италию посещали более миллиона россиян ежегодно — например, в 2019 году количество туристов из РФ составляло 1,3 млн. Россияне традиционно находились в первом десятке заграничных гостей по объемам расходов. Но нынешние итальянские власти, видимо, решили, что могут обойтись без их финансовых вливаний.
Официальная причина, которую неоднократно можно было услышать с высоких трибун, — непризнание российских вакцин в ЕС. Министр здравоохранения Роберто Сперанца не скрывает, что "Рим подчиняется выбранной ЕС линии" и что "признание Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) "Спутника V" в значительной степени облегчило бы доступ туристов". Италия при этом не собирается идти по примеру некоторых других европейских стран, которые открыли границы для россиян, привитых "Спутником V". При этом в самой Еврокомиссии неоднократно уточняли, что у каждой отдельной страны есть право на собственный выбор, правда, который они могут сделать на свой страх и риск.
Тем временем "Спутник V" уже используется почти в 60 странах мира, в том числе в Сан-Марино — государстве, которое со всех сторон окружено Италией. Но все привитые этой вакциной автоматически оказываются дискриминированными в Европе. Так, российские дипломаты в Италии, вакцинированные "Спутником V", вынуждены на постоянной основе делать тесты на наличие вируса у них в организме.
Известно, что российский препарат проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА с 4 марта 2021 года. Почему одобрение вакцин от американских Pfizer и Moderna или весьма спорной AstraZeneca (от шведско-британской компании) заняло считаные недели, а "Спутник V" простаивает месяцами — вопрос уже риторический. Даже итальянский премьер Марио Драги на пресс-конференции по завершении саммита ЕС в июне предположил, что российская вакцина, возможно, никогда не будет одобрена.
Стоит, конечно, отметить, что сегодня страна обеспечена "угодными" единой Европе вакцинами, что также объясняет потерю интереса к российской вакцине. Как это произошло в тех регионах средиземного государства (например, Кампании), главы которых еще весной заключили предварительные контракты на закупку "Спутника V".
Таким образом, о том, чтобы Италия "ослушалась" Брюсселя и в одностороннем порядке признала "Спутник V" или хотя бы смягчила требования к вакцинированным этим препаратом, речи не идет. Если в истории с антироссийскими санкциями Рим хотя бы проявлял заинтересованность в их отмене и говорил, что "работает с партнерами", то по вакцине из РФ нет никакого ощущения, что Италия хотя бы кулуарно добивается ее одобрения.
С приходом Марио Драги, бывшего главы Европейского центрального банка, на пост премьера ориентиры заметно изменились. В момент очередного политического кризиса в разгар пандемии функционер с безупречной репутацией был призван для осуществления двух главных задач: завершение кампании по вакцинации и освоение €209 млрд, которые Италия получила от Еврокомиссии на восстановление своей экономики. Эта сумма — наиболее крупная из специально созданного соответствующего фонда, и, получив ее, Рим взял на себя некие, в том числе и политические, обязательства. Здесь напрашиваются определенные параллели с послевоенным планом Джорджа К. Маршалла (программа помощи Европе после Второй мировой войны), когда получатель в итоге попал в зависимость от благодетеля.
Видится мне и другая параллель — с самой Россией и импротозамещением: введение продэмбарго в ответ на европейские санкции стало большим толчком для развития собственного сельхозпроизводства. В некотором роде так же сейчас и в Италии: многие поняли, что слишком ориентировали экономику на туризм, и сейчас занялись укреплением и развитием других отраслей.
Но главное, стала очевидна смена общего политического ориентира (которая, вероятно, начала происходить давно, но пандемия значительно ускорила этот процесс). Россия остается, безусловно, важным рынком для итальянского бизнеса, но с политической точки зрения наблюдается явное охлаждение, причем вполне взаимное.
Пропуск во все двери
На развязку без ЕМА или хотя бы Всемирной организации здравоохранения (которая, несмотря на нейтральный статус, тоже с признанием "Спутника V" как-то не торопится) в вопросе туризма надеяться сложно.
При этом в Италии все более широко используют систему "грин-пассов" — ковид-сертификата, который, хоть формально и учитывает факт выздоровления от ковида и отрицательный результат теста на коронавирус (даже по экспресс-технологии), в основном имеет смысл и удобен при наличии вакцинации. А соответствующий QR-код можно получить только с шифром признанных в ЕС и Италии вакцин.
Последнее расширение действия "грин-пассов" касается трудовой сферы. Следующим шагом, как отмечают эксперты, вполне может стать общественный транспорт. Более того, в стране не исключают и введения обязательной вакцинации, даже несмотря на то, что на добровольной основе привилось почти 80% итальянцев старше 12 лет. В средиземноморском государстве самого феномена антипрививочников практически не существуют, их выступления носят эпизодический характер, а акции собирают не более пары тысяч человек в крупнейших городах. "Грин-пасс", который призван подтолкнуть неопределившихся (по приблизительным оценкам, это до 10 млн человек) к вакцинации, вызывает больше нареканий из-за своего принудительного принципа, ограничивающего свободу, ставит вопрос о нарушении неприкосновенности личных данных. Но и против него звучат лишь отдельные голоса.
Сейчас все же Италия, по которой пандемия COVID-19 ударила полтора года назад первой в Европе, считается одним из положительных примеров борьбы с ней.