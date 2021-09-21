Турист туристу рознь: почему россиян не пускают в Италию

Вера Щербакова — о ситуации с вакцинацией и коронавирусом в средиземноморском государстве, а также о политических препонах для российских путешественников

Возобновление регулярного авиасообщения, приостановленного в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году, еще не означает открытого пути в страны ЕС для российских туристов. Полеты в Италию были восстановлены еще в июне текущего года — число рейсов "Аэрофлота" (который, впрочем, летать в Рим не переставал, осуществляя грузопассажирские перевозки) на летний период было увеличено почти до допандемийного уровня. Однако путешественники из РФ пользоваться ими так и не могли. При этом недавний переход на зимнее расписание с сокращением рейсов по маршруту Москва — Рим — Москва до одного в день (правда, семь дней в неделю) говорит скорее о том, что никаких туристических поездок в Италию как минимум до будущей весны так и не предвидится.

Несмотря на то что сейчас также летают чартерные рейсы в некоторые малые города страны, в самолет просто не пускают еще в самой России без "уважительной" причины (по рабочей необходимости, для лечения, ухода за родственниками, учебы). Въезд по туристической визе не предусмотрен — их просто не выдают в итальянских консульствах. Не играет роли даже то, что прибывающие россияне обязаны соблюдать 10-дневный карантин. РФ продолжает оставаться в списке стран, из которых туристов не принимают по условиям режима чрезвычайной ситуации. Его действие было продлено в средиземноморском государстве до конца 2021 года. При этом Италия открылась для европейцев (это хотя бы понятно — одна экономическая зона), а также американцев, канадцев и японцев. Туристозамещение Возвращение, пока очень осторожное, американских туристов стало своего рода подачкой итальянскому турбизнесу, который оказался на грани банкротства, грозящего обвалом экономики (на туризм приходится до 15% ВВП). Ведь сами американцы не пошли на зеркальные меры и уже 18 месяцев остаются недоступны для европейских туристов. Хотя координатор по борьбе с пандемией в Белом доме Джефф Зиентс 20 сентября и заявил об открытии границ для путешественников со всего мира в первых числах ноября, этого еще нужно дождаться.

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Для Италии иностранные туристы необходимы главным образом в городах искусств — Риме, Флоренции, Венеции... Так почему же не дают приезжать россиянам, несмотря на настоятельные требования представителей сектора? До пандемии Италию посещали более миллиона россиян ежегодно — например, в 2019 году количество туристов из РФ составляло 1,3 млн. Россияне традиционно находились в первом десятке заграничных гостей по объемам расходов. Но нынешние итальянские власти, видимо, решили, что могут обойтись без их финансовых вливаний. Официальная причина, которую неоднократно можно было услышать с высоких трибун, — непризнание российских вакцин в ЕС. Министр здравоохранения Роберто Сперанца не скрывает, что "Рим подчиняется выбранной ЕС линии" и что "признание Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) "Спутника V" в значительной степени облегчило бы доступ туристов". Италия при этом не собирается идти по примеру некоторых других европейских стран, которые открыли границы для россиян, привитых "Спутником V". При этом в самой Еврокомиссии неоднократно уточняли, что у каждой отдельной страны есть право на собственный выбор, правда, который они могут сделать на свой страх и риск. Тем временем "Спутник V" уже используется почти в 60 странах мира, в том числе в Сан-Марино — государстве, которое со всех сторон окружено Италией. Но все привитые этой вакциной автоматически оказываются дискриминированными в Европе. Так, российские дипломаты в Италии, вакцинированные "Спутником V", вынуждены на постоянной основе делать тесты на наличие вируса у них в организме. Известно, что российский препарат проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА с 4 марта 2021 года. Почему одобрение вакцин от американских Pfizer и Moderna или весьма спорной AstraZeneca (от шведско-британской компании) заняло считаные недели, а "Спутник V" простаивает месяцами — вопрос уже риторический. Даже итальянский премьер Марио Драги на пресс-конференции по завершении саммита ЕС в июне предположил, что российская вакцина, возможно, никогда не будет одобрена.

Описание Премьер-министр Италии Марио Драги © AP Photo/Riccardo De Luca

Стоит, конечно, отметить, что сегодня страна обеспечена "угодными" единой Европе вакцинами, что также объясняет потерю интереса к российской вакцине. Как это произошло в тех регионах средиземного государства (например, Кампании), главы которых еще весной заключили предварительные контракты на закупку "Спутника V". Таким образом, о том, чтобы Италия "ослушалась" Брюсселя и в одностороннем порядке признала "Спутник V" или хотя бы смягчила требования к вакцинированным этим препаратом, речи не идет. Если в истории с антироссийскими санкциями Рим хотя бы проявлял заинтересованность в их отмене и говорил, что "работает с партнерами", то по вакцине из РФ нет никакого ощущения, что Италия хотя бы кулуарно добивается ее одобрения.