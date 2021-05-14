Большая победа маленького государства: как в Сан-Марино смогли справиться с пандемией

В Сан-Марино, древнейшей в мире республике, отсчитывающей свою историю с IV века н. э. и занимающей 61 кв. км на территории Апеннин у Адриатического побережья, коронавируса больше нет. Или почти нет. С начала мая среди населения — чуть более 30 тыс. человек — регистрируется практически нулевой уровень новых заражений. Залог успеха, как многие отмечают, — в вакцинации российским препаратом "Спутник V". Результаты настолько обнадеживающие, что в Сан-Марино предложили прививать иностранных туристов, включая вакцину от коронавируса как "дополнительную услугу" (платную) в предложение для путешественников.
Масштабы, конечно, на фоне мировых показателей, незначительные, но тем не менее опыт Сан-Марино может служить важным стратегическим примером. Все ранее госпитализированные граждане с COVID-19 уже выписаны, в местном госпитале даже закрывают специальное ковидное отделение. Но пандемия и в этом небольшом государстве успела оставить болезненный след. Ковидом переболели более 5 тыс. санмаринцев, из которых 90 человек скончалось.
Вакцинация стала решающим оружием в борьбе с вирусом, что публично признают местные власти. Они констатируют, что на данном этапе — сделаны инъекции более 22 тыс. человек (из них почти 14 тыс. завершили цикл вакцинации) — хождение COVID-19 практически прекратилось, даже несмотря на постоянное сообщение республики с итальянскими территориями, где вакцинация активного населения только начинается. И это при том, что кампания прививания в Сан-Марино началась гораздо позже. "Спутник V " используется в 90% случаев вакцинации, второй применяемый препарат — это Pfizer-BioNTech, который вводится сейчас молодым людям республики 17–18 лет.
По достигнутым договоренностям с Италией, дозы препаратов от коронавируса в страну должен был передавать Рим в процентом соотношении от получаемых им из ЕС ампул. Как известно, европейская кампания по вакцинации в своем начале испытывала немалые проблемы, и к февралю в Сан-Марино не увидели ни одной дозы. Тем временем коронавирус грозил в буквальном смысле выкосить местное население и окончательно убить экономику небольшой страны — из-за непрекращающегося локдауна.
"Иммунитет" к политизации
Как рассказал посол России в Италии и республике Сан-Марино по совместительству Сергей Разов, переговоры о поставках "Спутника V" прошли в кратчайшие сроки. "В феврале правительство республики направило официальное обращение руководству России, которое с учетом дружественного характера отношений между нашими странами было незамедлительно рассмотрено, и буквально через несколько недель первая партия доз российской вакцины по каналам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) была доставлена в Сан-Марино", — уточнил Разов.
Выбор в пользу российского препарата, как отмечают специалисты, показавшего высокую эффективность, безопасность и отсутствие особых требований к транспортировке и хранению, был абсолютно оправдан. Уточняется, что руководство страны-анклава на территории Апеннин приняло решение после публикаций результатов клинических исследований вакцины "Спутник V" в научном журнале The Lancet, а также доклада о российской вакцине авторитетного итальянского института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.
Это же авторитетное научно-медицинское учреждение, где лечение проходили первые заразившиеся коронавирусом в Италии и где был выделен его штамм, на основании исследований образцов крови прививаемых санмаринцев выявило, что антитела образуются в 99% случаев. Специалисты другого не менее авторитетного научного учреждения — Болонского университета — также проводят исследования и мониторинг вакцинированных "Спутником V" в Сан-Марино. Они не зарегистрировали ни одного серьезного побочного эффекта.
В 2019 году Сан-Марино и Россия отметили 25-летие установления дипломатических отношений. К этой дате был приурочен первый визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в республику, главами которой являются избираемые Большим генеральным советом (однопалатный парламент) и сменяемые каждые полгода капитаны-регенты. Республика Сан-Марино, на протяжении всей своей истории сохранявшая независимость, не является членом ЕС и не стала присоединяться к общеевропейским санкциям, введенным в отношении РФ.
В вопросах применения лекарственных средств в республике ориентируются на европейского и американского регуляторов, но их решения носят для санмаринцев рекомендательный характер. Как считает посол Разов, власти Сан-Марино укрепили "иммунитет" и другого порядка, а именно "неподверженность политизации вопросов защиты жизни и здоровья собственных граждан".
Безымянные сертификаты
Собственно, к идее "делиться" вакцинами с путешественниками подтолкнуло то, что в республике на данный момент существует избыток доз. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), с которым у Сан-Марино прямые соглашения о поставках, также заявили, что готовы осуществить дополнительные поставки вакцины "Спутник V" "для организации в стране вакцинного туризма с учетом успешных результатов вакцинации в стране, продемонстрировавшей резкое снижение заболеваемости коронавирусом до нуля".
Уже с середины мая в республике готовы принимать иностранных туристов, желающих прибегнуть к платной вакцинации за €50 — две дозы. При этом предполагается, что турист должен будет вернуться через 21–28 дней для получения второй дозы.
Однако данное предложение пока не распространяется на итальянцев, хотя наибольший спрос, разумеется, наблюдается на соседних с Сан-Марино территориях, с которыми действует свободное передвижение. Как пояснили представители республики, вакцинация итальянцев может осуществляться только после достижения соответствующей договоренности с компетентными властями Италии. На коммерческой основе будет делаться только прививка "Спутником V", так как соглашение о ее поставках достигнуто напрямую с производителем. А поступающие в соответствии с договором с Римом дозы Pfizer продаваться не могут, уточнили в Сан-Марино.
Кого же тогда ожидают в республике? Уточняется, что уже получено множество обращений из Швейцарии и ряда европейских государств. Термина "вакционный туризм" предпочитают все же избегать, хотя республика Сан-Марино стала первой страной, где соответствующее предложение было озвучено публично. Центр Сан-Марино и гора Титано, на склонах которой раскинулась республика, с 2008 года входит в список Всемирного наследия человечества. Туризм — основной сектор экономики государства, в котором занята значительная часть населения. В золотые годы турпотока в Сан-Марино приезжали до 3 млн человек в год. В доковидный период республика принимала по 1,5–2 млн путешественников.
Однако возможность приезда в Сан-Марино вызывает много вопросов. Попасть в страну можно через Италию, но Италия хоть и обещает открыть прием туристов и даже призывает иностранцев уже заказывать все для отдыха в этом государстве, до сих пор не открывает свои границы. Даже для тех, кто прибывает по уважительным причинам (работа, лечение), сохраняет ограничения в виде карантина — от пяти дней до двух недель. Гражданам, например, из Бразилии и Индии вовсе запрещен въезд. Итальянские власти хоть и объявили о введении "зеленого паспорта" на основе свидетельства о вакцинации, справке о перенесенном ковиде или результате ПЦР-теста, но реально такого документа пока не существует.
Еще один вопрос — признание санмаринской вакцинации. "Спутник V" пока не одобрен Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а Евросоюз рекомендует принимать сертификат о вакцинации только одним из одобренных ЕМА препаратов. В республике, в свою очередь, уточнили, что пока привитым выдается справка, свидетельствующая о вакцинации, но без указания названия прививки. Возможно, это выход из ситуации.
Дискриминация по вакционному признаку
В таком контексте вопрос о признании российской (и не только) вакцины приобретает новую остроту. И, вероятно, то, что "Спутник V" используется в 65 странах мира, где проживает более 1,5 млрд человек, может придать дополнительный импульс для ускорения процесса его одобрения и подтолкнет к отказу от политизированных подходов в вопросах оценки препаратов от коронавируса.
В республике Сан-Марино указывают, что дискриминация недопустима. Об этом же говорила канцлер Германии Ангела Меркель. Она недавно отметила, что ЕС должен прояснить при разработке системы электронных сертификатов момент о признании прививок от ковида не допущенными в ЕС препаратами. Сам принцип сертификации некоторые специалисты считают и вовсе спорным инструментом ввиду некоторого ущемления прав людей. Во-первых, его введение называют несправедливым до полного окончания кампании вакцинации. Во-вторых, такой документ, точнее его отсутствие не должно стать "волчьим билетом" для тех, кто вакцинироваться отказывается.
К пятому месяцу прививочной кампании в Евросоюзе, кажется, процесс наладился — дефицит препаратов не ощущается, очевидных перебоев с поставкой не наблюдается. Но это не значит, что спрос на российскую вакцину не увеличится с отказом ЕС от продления контракта с AstraZeneca. Шведско-британская компаниия поплатилась не столько за негативную политику в международных СМИ после случаев тромбоза, сколько за срыв сроков и объемов оговоренных поставок. К слову, в отношении российской стороны заранее высказывается та же претензия: мол, в случае заключения контракта он может быть сорван из-за недостаточных производственных мощностей РФ. Но это выглядит больше отговоркой, чем реальной причиной. И опыт Сан-Марино во многом превращает вопросы к "Спутнику V" в риторические.