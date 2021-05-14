Большая победа маленького государства: как в Сан-Марино смогли справиться с пандемией

В Сан-Марино, древнейшей в мире республике, отсчитывающей свою историю с IV века н. э. и занимающей 61 кв. км на территории Апеннин у Адриатического побережья, коронавируса больше нет. Или почти нет. С начала мая среди населения — чуть более 30 тыс. человек — регистрируется практически нулевой уровень новых заражений. Залог успеха, как многие отмечают, — в вакцинации российским препаратом "Спутник V". Результаты настолько обнадеживающие, что в Сан-Марино предложили прививать иностранных туристов, включая вакцину от коронавируса как "дополнительную услугу" (платную) в предложение для путешественников.

Описание Вакцинация российским препаратом "Спутник V" в Сан-Марино © REUTERS/Jennifer Lorenzini

Масштабы, конечно, на фоне мировых показателей, незначительные, но тем не менее опыт Сан-Марино может служить важным стратегическим примером. Все ранее госпитализированные граждане с COVID-19 уже выписаны, в местном госпитале даже закрывают специальное ковидное отделение. Но пандемия и в этом небольшом государстве успела оставить болезненный след. Ковидом переболели более 5 тыс. санмаринцев, из которых 90 человек скончалось.

Вакцинация стала решающим оружием в борьбе с вирусом, что публично признают местные власти. Они констатируют, что на данном этапе — сделаны инъекции более 22 тыс. человек (из них почти 14 тыс. завершили цикл вакцинации) — хождение COVID-19 практически прекратилось, даже несмотря на постоянное сообщение республики с итальянскими территориями, где вакцинация активного населения только начинается. И это при том, что кампания прививания в Сан-Марино началась гораздо позже. "Спутник V " используется в 90% случаев вакцинации, второй применяемый препарат — это Pfizer-BioNTech, который вводится сейчас молодым людям республики 17–18 лет. По достигнутым договоренностям с Италией, дозы препаратов от коронавируса в страну должен был передавать Рим в процентом соотношении от получаемых им из ЕС ампул. Как известно, европейская кампания по вакцинации в своем начале испытывала немалые проблемы, и к февралю в Сан-Марино не увидели ни одной дозы. Тем временем коронавирус грозил в буквальном смысле выкосить местное население и окончательно убить экономику небольшой страны — из-за непрекращающегося локдауна. "Иммунитет" к политизации Как рассказал посол России в Италии и республике Сан-Марино по совместительству Сергей Разов, переговоры о поставках "Спутника V" прошли в кратчайшие сроки. "В феврале правительство республики направило официальное обращение руководству России, которое с учетом дружественного характера отношений между нашими странами было незамедлительно рассмотрено, и буквально через несколько недель первая партия доз российской вакцины по каналам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) была доставлена в Сан-Марино", — уточнил Разов. Выбор в пользу российского препарата, как отмечают специалисты, показавшего высокую эффективность, безопасность и отсутствие особых требований к транспортировке и хранению, был абсолютно оправдан. Уточняется, что руководство страны-анклава на территории Апеннин приняло решение после публикаций результатов клинических исследований вакцины "Спутник V" в научном журнале The Lancet, а также доклада о российской вакцине авторитетного итальянского института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

На эту тему Университет Болоньи не зарегистрировал ни одного серьезного побочного эффекта "Спутника V"

Это же авторитетное научно-медицинское учреждение, где лечение проходили первые заразившиеся коронавирусом в Италии и где был выделен его штамм, на основании исследований образцов крови прививаемых санмаринцев выявило, что антитела образуются в 99% случаев. Специалисты другого не менее авторитетного научного учреждения — Болонского университета — также проводят исследования и мониторинг вакцинированных "Спутником V" в Сан-Марино. Они не зарегистрировали ни одного серьезного побочного эффекта. В 2019 году Сан-Марино и Россия отметили 25-летие установления дипломатических отношений. К этой дате был приурочен первый визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в республику, главами которой являются избираемые Большим генеральным советом (однопалатный парламент) и сменяемые каждые полгода капитаны-регенты. Республика Сан-Марино, на протяжении всей своей истории сохранявшая независимость, не является членом ЕС и не стала присоединяться к общеевропейским санкциям, введенным в отношении РФ. В вопросах применения лекарственных средств в республике ориентируются на европейского и американского регуляторов, но их решения носят для санмаринцев рекомендательный характер. Как считает посол Разов, власти Сан-Марино укрепили "иммунитет" и другого порядка, а именно "неподверженность политизации вопросов защиты жизни и здоровья собственных граждан". Безымянные сертификаты Собственно, к идее "делиться" вакцинами с путешественниками подтолкнуло то, что в республике на данный момент существует избыток доз. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), с которым у Сан-Марино прямые соглашения о поставках, также заявили, что готовы осуществить дополнительные поставки вакцины "Спутник V" "для организации в стране вакцинного туризма с учетом успешных результатов вакцинации в стране, продемонстрировавшей резкое снижение заболеваемости коронавирусом до нуля".

Описание Люди в очереди на вакцинацию в государственной больнице Сан-Марино © AP Photo/Antonio Calanni

Уже с середины мая в республике готовы принимать иностранных туристов, желающих прибегнуть к платной вакцинации за €50 — две дозы. При этом предполагается, что турист должен будет вернуться через 21–28 дней для получения второй дозы.

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Однако данное предложение пока не распространяется на итальянцев, хотя наибольший спрос, разумеется, наблюдается на соседних с Сан-Марино территориях, с которыми действует свободное передвижение. Как пояснили представители республики, вакцинация итальянцев может осуществляться только после достижения соответствующей договоренности с компетентными властями Италии. На коммерческой основе будет делаться только прививка "Спутником V", так как соглашение о ее поставках достигнуто напрямую с производителем. А поступающие в соответствии с договором с Римом дозы Pfizer продаваться не могут, уточнили в Сан-Марино. Кого же тогда ожидают в республике? Уточняется, что уже получено множество обращений из Швейцарии и ряда европейских государств. Термина "вакционный туризм" предпочитают все же избегать, хотя республика Сан-Марино стала первой страной, где соответствующее предложение было озвучено публично. Центр Сан-Марино и гора Титано, на склонах которой раскинулась республика, с 2008 года входит в список Всемирного наследия человечества. Туризм — основной сектор экономики государства, в котором занята значительная часть населения. В золотые годы турпотока в Сан-Марино приезжали до 3 млн человек в год. В доковидный период республика принимала по 1,5–2 млн путешественников.

Однако возможность приезда в Сан-Марино вызывает много вопросов. Попасть в страну можно через Италию, но Италия хоть и обещает открыть прием туристов и даже призывает иностранцев уже заказывать все для отдыха в этом государстве, до сих пор не открывает свои границы. Даже для тех, кто прибывает по уважительным причинам (работа, лечение), сохраняет ограничения в виде карантина — от пяти дней до двух недель. Гражданам, например, из Бразилии и Индии вовсе запрещен въезд. Итальянские власти хоть и объявили о введении "зеленого паспорта" на основе свидетельства о вакцинации, справке о перенесенном ковиде или результате ПЦР-теста, но реально такого документа пока не существует. Еще один вопрос — признание санмаринской вакцинации. "Спутник V" пока не одобрен Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а Евросоюз рекомендует принимать сертификат о вакцинации только одним из одобренных ЕМА препаратов. В республике, в свою очередь, уточнили, что пока привитым выдается справка, свидетельствующая о вакцинации, но без указания названия прививки. Возможно, это выход из ситуации. Дискриминация по вакционному признаку В таком контексте вопрос о признании российской (и не только) вакцины приобретает новую остроту. И, вероятно, то, что "Спутник V" используется в 65 странах мира, где проживает более 1,5 млрд человек, может придать дополнительный импульс для ускорения процесса его одобрения и подтолкнет к отказу от политизированных подходов в вопросах оценки препаратов от коронавируса.