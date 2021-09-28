Франция рассчитывает на Индию в споре с США

Описание Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди © EPA-EFE/PASCAL ROSSIGNOL/POOL

Разрыв Канберрой под нажимом Вашингтона и Лондона "контракта века" на поставку французских субмарин для австралийских ВМС вызвал напряженность в стане западных союзников. На фоне роста стратегических ставок в Индо-Тихоокеанском регионе взоры Парижа, рассерженного шагами партнеров, все больше обращаются теперь в сторону Индии. Франции импонирует ее независимый курс по отношению к США и Китаю. Развод по-австралийски Заключив в 2016 году контракт с Австралией на строительство 12 подлодок типа Barracuda, Франсуа Олланд, в то время президент Французской Республики и верховный главнокомандующий ее вооруженными силами, рассчитывал, что марьяж с Пятым континентом будет длиться не менее полувека. Но надежды на франко-австралийскую "золотую свадьбу" были бесповоротно разрушены этой осенью. Австралия расторгла партнерство с Францией всего спустя пять лет после его заключения, объявив в ночь (по парижскому времени) на 16 сентября об аннулировании контракта на французские подлодки общей стоимостью €56 млрд. Вместо французских субмарин Соединенные Штаты и Великобритания обещали Канберре поставить подлодки с ядерной силовой установкой в рамках трехстороннего проекта AUKUS, призванного утвердить американо-британо-австралийское партнерство в Индо-Тихоокеанском регионе. В Париже возмущены коварством союзников и в знак протеста пошли на беспрецедентный для Франции шаг, отозвав для консультаций своих послов из Вашингтона и Канберры. Но, как заверили во французских коридорах власти, свет не сошелся клином на Австралии. В поисках более лояльных партнеров в ИТР французские политические, деловые и военные круги обратили свои взоры в сторону Индии, отдав дань ее приверженности независимому курсу по отношению к США и Китаю.

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В свою очередь, в Нью-Дели видят в Париже перспективного стратегического союзника в регионе. Согласно французским источникам, индийская сторона в рамках программы модернизации флота хотела бы обзавестись шестью субмаринами с ядерной силовой установкой. В связи с неготовностью США делиться с Индией передовыми технологиями последняя склоняется к партнерству с Францией. Новую парадигму отношениям задает политический диалог. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели в последнюю сентябрьскую декаду продолжительный телефонный разговор, чтобы условиться о "более тесном сотрудничестве в ИТР". Как сообщили в Елисейском дворце, лидеры намерены "работать вместе в Индо-Тихоокеанском регионе". Французский президент при этом подтвердил обещание Парижа содействовать укреплению стратегической автономии Индии, включая ее промышленную и технологическую базу. В Twitter индийский премьер, в свою очередь, сообщил, что обсуждал с Макроном укрепление стратегического партнерства. Как считают в окружении Моди, взаимоотношения руководителей двух стран отмечены "хорошей алхимией". Индийская осень Шаги по активизации диалога стороны предпринимали и ранее. В хронике партнерства совместные операции в Индийском океане, открытие для ВМС Индии французских баз в Джибути, Объединенных Арабских Эмиратах и на Реюньоне. Пять лет назад, в 2016 году, Индия закупила у Франции 36 многоцелевых истребителей четвертого поколения Rafale на сумму €8 млрд. Теперь стороны договорились о гораздо более скромном, но, как считают они, полезном контракте. Франция поставит индийским ВВС 24 подержанных истребителя Mirage 2000 — предшественника Rafale. Сумма контракта составила всего €27 млн (из расчета по €1,2 млн в среднем за один подержанный самолет). Тринадцать истребителей из этой партии Франция обещала поставить в хорошем состоянии, и они будут пригодны для выполнения боевых задач. Остальные 11 пойдут главным образом на запасные части для 50 "Миражей", уже находящихся на вооружении ВВС Индии. Это позволит Нью-Дели поддерживать в оперативном режиме французские самолеты этого класса, закупленные в своем большинстве еще в середине 1980-х годов. В Париже говорят об общих геостратегических целях и ценностях, в том числе в сфере борьбы с терроризмом. Францию и Индию объединяет также приверженность концепции многосторонности в международных отношениях.

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Благосклонности Индии между тем добивается и Вашингтон. При этом США делают ставку на предполагаемое расширение соперничества между Нью-Дели и Пекином. Но в отношениях с соседями по региону у Индии, констатируют французские эксперты, присутствуют как расходящиеся, так и совпадающие интересы. Поэтому стратегия Вашингтона, направленная на постепенное окружение Китая, рискует столкнуться с прагматизмом Нью-Дели. Индия стремится к созданию в регионе равновесия и эшелонированной безопасности, тогда как соглашения об "эксклюзивной безопасности", включая проект AUKUS, направлены против этого, отмечают эксперты. В их глазах Франция поэтому более предпочтительный союзник на Западе для Нью-Дели. Но Индия, поясняют они, стремится не нарушать равновесия и играет на нескольких досках. На западном направлении Нью-Дели намерен продолжать индустриальное партнерство с Францией в сфере вооружений, но готов продвигаться в этой области и с другими партнерами. "Прагматизм Моди может сыграть позитивную роль в диалоге, смягчив пережитое Парижем унижение", — заявил во французской прессе директор колледжа безопасности в Национальном университете Австралии Рори Медкалф. В то же время он утверждает, что Индия отдает себе отчет в необходимости для Канберры потенциала военного устрашения в противовес Китаю и сохраняет планы партнерства с США. То, что Нью-Дели оказался сейчас в центре трудных бесед между США, Великобританией, Францией, Евросоюзом и Австралией, "подчеркивает все большую глубину и разнообразие связей между Индией и различными частями Запада", полагает известный специалист по проблемам Южной Азии, глава сингапурского Института азиатских исследований Раджа Моухен. Париж стремится действовать на опережение Согласно оценкам французских аналитиков, Вашингтон стремится оживить в противовес Китаю "четырехсторонний диалог по безопасности" (США, Индия, Япония, Австралия), известный под аббревиатурой QUAD. После виртуального саммита в марте президент США Джон Байден собрал в сентябре уже очную встречу на высшем уровне. В Париже обратили внимание на заявления, с которыми выступили в Белом доме австралийский и японский премьеры Скотт Моррисон и Ёсихидэ Суга. Саммит "четверки" для них стал шагом на пути к "свободному и открытому" Индо-Тихоокеанскому региону. Очевидно, эту формулу они использовали, чтобы, не называя прямо, критиковать политику Китая в ИТР.

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Первые отчетливые чертежи QUAD появились еще семнадцать лет назад, вскоре после цунами 2004 года. Формализован же механизм "четверки" был в 2007 году как "четырехсторонний диалог по безопасности", но затем, как констатируют французские эксперты, долго пребывал в спящем состоянии. Оживив его сейчас, Байден, считают они, продолжил крен в сторону Азии, который был уже заложен во внешней политике США в годы президентства Барака Обамы. После создания Соединенными Штатами партнерства AUKUS (при участии Великобритании и Австралии) и перехвата французского контракта на подводные лодки Вашингтон пытается представить QUAD как некий "консенсусный" проект. На официальном уровне американские представители утверждают, что у него "нет военных целей" и что он будет "дополнять" другие региональные инициативы. Однако в кулуарах американские дипломаты признают, что видят главную задачу "четверки" в сдерживании Китая. Они также дают понять, что Вашингтон хотел бы расширить этот диалог за пределы проблемы безопасности и укрепить экономические позиции Америки в Юго-Восточной Азии. Сохранив жесткую линию своего предшественника Дональда Трампа в отношениях с Китаем, Байден, считают они, хотел бы избежать прямого противостояния двух держав, но надеется развернуть "игру альянсов". В кругах стран ИТР, однако, все больше опасаются, что дипломатическое наступление Вашингтона приведет к эскалации напряженности с Китаем. Планы Макрона Предстоящие недели должны будут добавить новые штрихи в картину расстановки сил. По следам отмены военно-морского контракта Австралией французская Naval Group подписала во вторник протокол с Грецией о поставке трех фрегатов для греческих ВМС. В перспективе может быть поставлен и четвертый корабль. Сумма сделки составляет €3 млрд. Это гораздо скромнее масштабов франко-австралийского соглашения, расторгнутого Канберрой. Принимая в этот же день в Елисейском дворце в связи с подписанием протокола греческого премьера Кириакоса Мицотакиса, Макрон был собран и сосредоточен. "Европейцам необходимо расстаться с наивностью", — считает французский президент. Он заявил о необходимости "извлечь выводы" из новых стратегических ставок Соединенных Штатов, избравших своим приоритетом соперничество с Китаем. Когда давление на них усиливается, европейцы должны реагировать и "не уступать эскалации". "Мы должны добиваться уважения к нам", — заметил французский лидер.

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