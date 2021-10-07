Гуманисты против гурманов. В Южной Корее собрались запретить есть собачатину

Корея известна в мире как страна, где очень любят собак… Любят их есть. Однако президент Мун Чжэ Ин, похоже, собрался положить конец жестокой кулинарной традиции.

На прошлой неделе южнокорейский лидер, человек активный и прогрессивный, наконец откликнулся на давние призывы защитников животных и экоактивистов. Как сообщило агентство Yonhap, в ходе заседания кабинета министров он обратился к премьер-министру Ким Бу Гёму с риторическим вопросом о том, не пришло ли время всерьез подумать о запрете на торговлю собачатиной в масштабах страны.

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Движение по защите собак возникло в Южной Корее относительно недавно, а организованные формы приняло и того позже. Одним из первых политиков, предпринявших реальные шаги в этом направлении, стал бывший мэр Сеула Пак Вон Сун. Как он сам рассказывал, подобное решение он принял после того, как вместе с детьми посмотрел мультфильм, главным героем которого была собака. В результате предпринятых градоначальником шагов в 2019 году в столице закрылась последняя бойня, где разводили собак в качестве еды. Примеру Сеула затем последовало несколько других крупных городов, однако в сельской местности эти заведения продолжают спокойно функционировать. Национальная традиция Практика употребления в пищу собачьего мяса, согласно южнокорейским историкам, насчитывает в стране минимум две тысячи лет. Собачатина благодаря обилию бродячих псов издревле являлась пищей бедняков, а после монгольского нашествия стала популярна среди всех слоев общества и подавалась даже к столу короля. Ей стали приписывать лекарственные свойства. До сих пор многие верят, что собачье мясо укрепляет мужскую силу, а острая похлебка из собаки помогает переносить жару в самые знойные летние дни. Впрочем, ученые подтверждения этим мифам не нашли. В 2015 году в стране работало около 3 тыс. ферм по разведению мясных пород собак. В основном в пищу используют беспородных псов желтого окраса. Однако, по данным правозащитников, на стол нередко попадают и породистые домашние животные, в том числе лабрадоры, пуделя, таксы. Совершенно не укладывается в голове, что некоторые хозяева сами сдают на живодерню надоевших или состарившихся питомцев, чтобы не платить приюту или ветеринарам.

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Впрочем, это скорее исключение: большинство владельцев животных любят их и остаются с ними до конца. Примечательно, что рост популярности домашних собак в Южной Корее совпал с крупнейшим в истории спадом рождаемости. Иными словами, молодые пары предпочитают заводить собак или кошек, поскольку не могут себе позволить содержать ребенка. Балуют таких питомцев, как детей: возят на прогулку в колясочках, кормят лучшими деликатесами, водят на спа-процедуры и в специализированные рестораны. Однако люди старшего поколения, выросшие в голодные военные и послевоенные годы, считают это блажью. "Не понимаю, почему можно резать баранов и свиней, но нельзя собак. Они все — скот, который можно и нужно есть. После войны любая блохастая собака была для нас лучшим деликатесом, а сейчас все словно помешались на их защите. Городские власти не имеют права нападать на частный бизнес", — сказал мне в приватной беседе 70-летний южнокорейский журналист, просивший не упоминать его имя в публикации. Поэтому назовем его распространенной корейской фамилией Пак. Так вот, господин Пак утверждает (и с ним солидарны многие люди его возраста), что поедание собачатины дарит бодрость и энергию, придает силы. Но чтобы добиться такого эффекта, необходимо правильно забить животное. Впрочем, говорит Пак, в последнее время он ест собачатину намного реже, чем раньше. "В Сеуле стало сложно найти хорошие специализированные рестораны, они почти все позакрывались. И собак теперь убивают электричеством, из-за этого мясо остается жестким и не имеет целебных свойств", — утверждает он. Лишь раз в год, во время традиционной поездки в родную деревню в горной глуши, господин Пак может насладиться любимым блюдом, приготовленным по всем канонам. Сохранить лицо В общем, усилия властей в деле борьбы с поеданием собачатины заметны. Хотя у меня есть подозрение, что процесс этот был запущен вовсе не из соображений гуманизма. Просто в последнее время в Южной Корее озаботились своим имиджем. Власти из кожи вон лезут, чтобы страна стала полноценным игроком на мировой арене, принимала престижные международные политические, экономические и спортивные мероприятия. И каждый раз при обсуждении стран-кандидатов кто-нибудь да припоминал, что в Корее же едят собак, поэтому следует отдать предпочтение кому-то другому. Однако, какие бы ни были у южнокорейского руководства мотивы, результаты его действий радуют и защитников прав животных, и самих животных. Если еще несколько лет назад на крупных мясных рынках Сеула на прилавках было полно разделанных собачьих тушек, то сейчас их уже практически невозможно найти. Поговаривают, что купить собачатину все еще можно из-под полы и намного дороже, чем раньше, но в любом случае масштабы этого бизнеса очень сильно сократились.

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