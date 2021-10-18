Дамоклов меч и "Прометей": какие угрозы должен парировать С-500

Гиперзвуковые ракеты и ядерные боеголовки, а также низкоорбитальные спутники-шпионы — вот набор основных мишеней для новой зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 "Прометей". Как сообщил ТАСС источник, близкий к военному ведомству, первый бригадный комплект комплекса поступил на вооружение 1-й армии особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России, прикрывающей Москву и Центральный экономический район. Для понимания: это территория 13 субъектов Российской Федерации площадью 486 тыс. кв. км и численностью населения более чем 32 млн человек.

Раньше от воздушно-космического нападения ее охраняли комплексы С-400 "Триумф" и стратегическая противоракетная система А-135. Теперь к ним добавился и "Прометей", по некоторым данным, объединяющий не только ударные, но и информационные средства систем ПВО-ПРО страны. 20 июля Минобороны сообщило, что ЗРС выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр. Отмечалось, что испытания подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность военной техники ПВО России. Страйк обороны РФ — единственная страна, в которой система противовоздушной обороны построена по эшелонированному принципу. Если совсем просто, то эшелон представляет собой конкретного солдата с переносным зенитно-ракетным комплексом на плече "Игла" или "Верба", расчеты гусеничных "Торов", "Буков", С-300 и С-400 на позициях. Прорваться через их ракетный частокол сложно, но можно. В Америке уже существует концепция "молниеносного глобального удара" (Prompt Global Strike) — проведение массированного ракетного нападения неядерными средствами. Как это выглядит, американцы демонстрировали на практике неоднократно: в Ираке, в Югославии и наконец в Сирии.

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В 2017 году удар 59 крылатыми ракетами BGM-109 Tomahawk был нанесен по аэродрому Шайрат в САР. До цели долетело всего 23 машины, и урон оказался незначительным, но важно другое. Это сделали всего два корабля ВМС США: эсминцы USS Ross и USS Porter из района боевого патрулирования в восточной части Средиземного моря. Бывший замглавкома ВМФ России, советник министра обороны России адмирал Игорь Касатонов в разговоре со мной тогда отметил, что, судя по всему, это было сделано без предварительной подготовки, то есть внезапно. В целом же американцы способны только в одном залпе отправить к цели до 6 тыс. "Томагавков". И это могут быть машины не только с обычными, но и ядерными боевыми частями. Отразить подобное нападение пока не видится реальным. Эсминцев типа "Росс" и "Портер" у США уже около 70 штук. Они бороздят моря и океаны, постоянно находятся вблизи российских границ, в том числе и в Черном море. Это делает Prompt Global Strike нашей непроходящей головной болью — ударить могут в любой момент. Но есть нюансы. В той же операции по обстрелу сирийского аэродрома Шайрат США запрограммировали свои ракеты так, чтобы они старательно обходили зону ответственности российских С-400 "Триумф" на авиабазе Хмеймим. Если посмотреть на схему полета "Томагавков", размещенную сервисом по отслеживанию полетов авиации Flightradar24, то видно, что они заходили на цель, что называется, с тыла, облетая российские зенитно-ракетные комплексы. В противном случае до цели смогли бы добраться разве что единицы, а не 23 машины. Сфера "Прометея" О комплексе С-500 сейчас известно очень немногое. Так, его появление на вооружении Воздушно-космических сил анонсировал вице-премьер Юрий Борисов — в свое время, будучи замминистра обороны по вооружениям, он сообщил, что в стране создается глобальная система ПВО-ПРО. Облик "Прометея" слил календарь концерна "Алмаз-Антей". А в текущем году появился видеоролик Минобороны, снятый на испытаниях системы — показано, как "классическая" в случае с продукцией "Алмаз-Антея" пусковая стреляет ракетой.

Впрочем, пытливый наблюдатель сразу отметил, что база, на которой была размещена система, существенно отличается от той, что ранее показывал в своем календаре оборонный концерн. На картинке в календаре был МЗКТ-792911 производства Минского автозавода: шестиосный тягач с характерной кабиной и двумя огромными трубами пусковых контейнеров с ракетами. Долгое время именно этот облик воспринимался экспертами как эталон. Но недавнее видео Минобороны показало пятиосный тягач уже Брянского автомобильного завода (БАЗ). Это предприятие несколько лет назад стало частью пэвэошного концерна. Собственно, этот пример может быть не чем иным, как примером импортозамещения или независимости от ближайших союзников. В середине нулевых в составе пресс-пула министра обороны Сергея Иванова я не раз бывал в штаб-квартире концерна "Алмаз-Антей" на Ленинградском шоссе. Дожидаясь завершения закрытого совещания главы военного ведомства и представителей компании, журналисты бродили по огромному цеху с расставленной техникой и ее элементами. Тогда, кроме белорусских тягачей, на базе которых построены все наши С-300/400, в глаза вроде бы ничего не бросилось. Оно и понятно: мы присутствуем для создания резонанса, а министру рассказывают и показывают совсем другие вещи. Впрочем, на одном из стендов лежал макет радара с активной фазированной решеткой (АФАР). И что очень важно — сферической формы. Поясню, АФАР — вещь уникальная. В отличие от антенн предыдущих поколений, которые надо поворачивать для сканирования пространства, это монолитное изделие, объединяющее в себе несколько сотен приемо-передающих модулей. Перемещая между ними электронный сигнал, система способна мгновенно отобразить окружающую обстановку. Сегодня такие РЛС стоят на самолетах пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II и нашем Су-57. В последнем случае поле антенны расположено не только в носовой части машины, но и на ее "щеках" и даже в передних кромках крыла. В свое время главный конструктор ОАО "Научно-исследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова" (НИИПТ — входит в концерн "Алмаз-Антей") Анатолий Синани рассказал мне, что благодаря этой технологии сектор обзора радара Су-57 превышает 200 градусов. Новый локатор может сканировать пространство, селектировать цели, наводить на них оружие, работать как средство радиоэлектронного противодействия, то есть пилот, как в фантастических фильмах, находится внутри информационной сферы. Он видит, что находится перед ним, сверху, снизу и сзади. То же самое, как я предполагаю, происходит и с комплексом С-500 "Прометей" — у него глобальное сферическое видение обстановки. Правда, все это пока мои домыслы, так как локатор комплекса военные до сих пор так и не показали.

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В разговоре со мной Синани тогда отметил, что одна из главных проблем создания АФАР до последнего времени заключалась в переходе на новый технологический уровень производства — на монолитные СВЧ-модули на основе арсенида галлия. Разработка структуры для них была выполнена под руководством академика Жореса Алферова, а в производство этих "чудо-устройств" было вложено 6 млрд рублей. Нетрудно догадаться, во сколько может обойтись стране создание и "Прометея". Заглянули в горизонт В настоящее время в России создано единое информационное поле предупреждения о ракетном нападении. Его основа — радиолокационные станции дальнего загоризонтного обнаружения целей типа "Воронеж". Они представляют из себя ажурные конструкции, способные отследить траекторию полета крылатых ракет и ядерных боеголовок в сторону нашей страны. Расчеты РЛС несут боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. Несколько лет назад военные впервые одновременно ввели в строй сразу три станции "Воронеж" — в Орске, Барнауле и Енисейске, — тем самым обеспечив сплошной радиолокационный контроль воздушного и космического пространства от юго-запада России до Тихого океана. К примеру, одна только станция в Енисейске отслеживает все запуски баллистических ракет и траекторию полета космических объектов размером с теннисный мяч на территории между Гренландией и Японией. Дежурная смена РЛС способна обнаружить и сопроводить до 500 подобных целей с расстояния до 6 тыс. км. Но вот нюанс. Сбивать все это в случае чего придется, что называется, у порога. Вот тут-то и должен вступить в дело "Прометей". Обозреватель журнала The National Interest, военный аналитик Себастьен Роблин пишет, что С-500 будет особенно эффективен против "самолетов-невидимок" F-22, F-35 и B-2. Однако, судя по доступным описаниям характеристик системы, противостояние подобной авиации не станет для нее основной задачей, также отмечает Роблин. Не согласиться с ним было бы неправильно. Судя по имеющейся информации, "Прометей" куда более глобальная система чем его предшественники С-300 и С-400. "Очень большая дальность С-500 делает комплекс идеальным оружием против наиболее крупных и максимально незаметных целей. Определить и поразить бомбардировщик с дальнего расстояния будет трудно, однако самолеты системы AWACS дальнего радиолокационного обнаружения и управления или самолеты радиоэлектронной борьбы и управления наземным боем E8 J-Star будут в куда большей опасности и, скорее всего, будут вынуждены оперировать вне радиуса действия С-500", — считает военный аналитик.

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