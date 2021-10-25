С вакциной и масками: Япония снимает коронавирусные ограничения

С 25 октября в зоне Большого Токио и во втором по значению центре страны, городе Осака на юго-западе главного острова Хонсю, отменены практически все карантинные ограничения на работу тех заведений общепита, которые выполнили требования властей: обеспечили вакцинацию работников, регулярную обработку крепкими спиртовыми растворами всех поверхностей, разнесли столики на положенное расстояние. При выполнении таких условий можно самим определять время закрытия заведения, хотя еще недавно они работали лишь до восьми вечера.

Радостным возбуждением охвачены сегодня увеселительные кварталы Токио и прилегающих к нему районов, где проживает в общей сложности более 36 млн человек. "Ограничения отменяются! Мы работаем до полуночи и позже!" — объявления подобного рода появились на многих питейных заведениях всех размеров. Рестораны объявляют о скидках, а производители горячительных напитков, потирая руки, предрекают, что поставки пива на рынок в ноябре подскочат в 2,5 раза по сравнению с объемами в сентябре.

К настоящему времени из всех ограничений в Японии осталось лишь одно — желающие "завалиться" в ресторан или в бар компанией численностью более четырех человек должны иметь при себе сертификаты о полной вакцинации от COVID-19. При этом по состоянию на 25 октября в Японии две дозы вакцины от заражения коронавирусом получили уже почти 70% 126-миллионного населения страны. Соответственно, это требование нельзя назвать, например, чрезмерно дискриминационным.

Люди старше 65 лет привиты практически полностью — по меньшей мере одну дозу получили более 77%. Это почти наверняка свидетельствует о том, что в ноябре вакцинировано будет до 80% жителей страны, включая иностранцев с документами на постоянное или многолетнее проживание.

Маски носят почти все

Япония, кстати, еще летом серьезно отставала от США или ведущих стран Евросоюза по масштабам проведения прививок. Не хватало препаратов, высшие чины правительства лично умоляли руководство американского фармацевтического концерна Pfizer расширить поставки. В конце концов проблема была решена, и темпы стали резко нарастать.

Сейчас Япония обогнала по числу полностью привитых Великобританию, Германию, Францию и США. К концу ноября страна имеет все шансы войти в круг абсолютных мировых лидеров по этому показателю.

Высоким темпам способствует то, что в Японии практически отсутствуют массовые настроения против вакцинации. Более того, жители страны на протяжении многих поколений привыкли к ношению масок, большинство японцев с детства считают это обычным средством гигиены и соблюдения социального этикета. Могу лично подтвердить: в Токио даже после отмены режима чрезвычайной ситуации и большинства карантинных мер прохожие по-прежнему ходят в масках, нарушителей этого теперь уже неписаного правила ничтожно мало.

Ждем новую волну?

Впрочем, антиваксеры в Японии тоже имеются: в начале октября их активисты даже подали в столичный окружной суд иск с требованием запретить использование вакцин от коронавируса, поскольку, мол, их безопасность не имеет убедительных подтверждений. К началу рассмотрения дела к зданию суда пришли несколько сотен человек — все как один без масок. Судя по всему, такими скромными масштабами и ограничивается в Японии антипрививочное движение.