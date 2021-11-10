Внук российской "Иглы-1". Так ли хорош польский зенитный комплекс Piorun, как о нем пишут?

Информационный портал Defence24 опубликовал небезынтересную статью о превосходстве польского переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Piorun над российским ПЗРК "Верба" (создан в АО "НПК "КБМ" из Коломны — входит в состав холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"). Сравнив "бумажные" характеристики двух систем, журналист издания безапелляционно заявил о превосходстве национальных технологий. Польша действительно одна из немногих стран мира, способных произвести подобную машину, но насколько можно верить столь громким заявлениям о преимуществе?

Описание Подписание контракта на закупку ПЗРК Piorun для вооруженных сил Республики Польша, 2016 год © Министерство национальной обороны Польши/CC BY 3.0 PL

Defence24 отмечает, что максимальная дальность действия "Вербы" составляет 5 км, а максимальная высота полета — 3,5 км. При этом Piorun стреляет более чем на 6 км и имеет максимальную высоту перехвата цели 4 км. Словно лишь на этом основании, собственно, и сделан вывод о превосходстве польского оружия над российским.

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От плеча Американский Stinger, британский Blowpipe, китайский QW-2, российские "Стрелы", "Иглы" и, наконец, "Верба" — настоящий бич современности: компактное и очень опасное оружие. Оно представляет собой зенитную ракету, спрятанную в тубус-контейнер, которым военнослужащий может воспользоваться для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет, беспилотников, что называется, с плеча. То есть в отличие от зенитных ракетных комплексов на гусеничном или колесном шасси типа "Тор", "Бук", С-300/400 или "Прометей" это фактически личное оружие солдата. Гарант того, что в экстренной ситуации, когда перед человеком зависнет ударный вертолет или беспилотник, ему будет чем сразить машину. Сведения по первому применению этого принципиально нового оружия расходятся. В официальных заявлениях 1969 года арабская сторона утверждала, что ПЗРК наносят тяжелый ущерб ВВС Израиля. В частности, сообщалось, что в одном бою было сбито три самолета Skyhawk. При этом некоторые эксперты высказывают уверенность, что первые летательные аппараты были поражены переносными ракетными зенитными комплексами в 1973 году во время войны Судного дня, а не в ходе "войны на истощение". Согласно обеим версиям, это были советские "Стрелы-2". Из-за американских Stinger, английских Blowpipe, китайских и египетских копий комплекса "Стрела-2М" в Афганистане уже страдала наша авиация. Потери самолетов и вертолетов от этих комплексов в первые два года составили около 50 сбитых и поврежденных машин. Но затем совместными усилиями промышленности, в том числе при участии КБМ, были разработаны эффективные мероприятия по защите летательных аппаратов, и эффективность ПЗРК резко упала. Тем не менее переносные зенитные ракетные комплексы продолжили свое триумфальное шествие по войнам и конфликтам. На волне потепления политической обстановки американцы даже предложили включить ПЗРК в Вассенаарские договоренности — международное соглашение в области контроля над экспортом обычных вооружений. Оно гарантировало уверенность в том, что все комплексы будут посчитаны и каталогизированы. А в случае попадания таких изделий в руки террористов и применения их по летательным аппаратам можно было бы выяснить, откуда или, точнее, от кого они к ним попали. "Игла" в глазу Польские специалисты не скрывают, что Piorun — внук российской "Иглы-1". В конце 1980-х на волне военно-технического сотрудничества СССР передал союзнику по Варшавскому договору комплект документации на производство комплекса. Тогда Польша была одним из крупнейших производителей вооружений и военной техники, в том числе и в интересах Москвы.

Описание ПЗРК "Игла-1" © Министерство обороны РФ

Мы как-то подзабыли, что "Сирийский транзит" — поставка военного имущества и прочих грузов — осуществляется не только самолетами военно-транспортной авиации, но и Военно-морским флотом (ВМФ). В его составе есть 16 больших десантных кораблей 775-го проекта типа Ropucha (в переводе с польского — "Жаба"), построенных в Польше на верфи Stocznia Polnocna в Гданьске по заказу советского ВМФ. Начиная с 1950-х Польша строила по лицензии реактивные истребители Lim-1/2 (копия МиГ-15), Lim-5 (копия МиГ-17). Причем последний даже модернизировался в сторону увеличения ударных возможностей, в результате получились Lim-5M и Lim-6. Они поставлялись на экспорт в Болгарию, ГДР, Гвинею-Бисау, Мали, Нигерию, Индонезию и стояли на вооружении в СССР.

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Все это детали, показывающие степень доверия и кооперации советского и польского военпромов. То же самое случилось и с ПЗРК "Игла-1" — в конце 1980-х документацию на него передали польской стороне. Поляки не смогли самостоятельно освоить этот комплекс и в 1990-х запросили помощи у российской стороны. Такая помощь была оказана. В польской интерпретации изделие получило название Grom или Grom-1. При этом практически все комплектующие для него поставлялись из России, в том числе и такие критически важные детали, как головки самонаведения (производило питерское ЛОМО). Одновременно поляки потихоньку занялись "импортозамещением". Так появился ПЗРК Grom-2. Впрочем, как отмечали российские разработчики "Иглы", кроме замены в электронном блоке управления головки самонаведения элементной базы и создания "своей" боевой части никаких изменений не произошло. Лучший из худших В этом контексте Piorun хотя бы условно национальный продукт. Главные заявленные характеристики установки — это последствия применения нового двигателя. Он позволяет ракете поражать цели на дистанции, превышающей 6 км, и на высотах до 4 км. Также ракета получила новую голову самонаведения с цифровой обработкой сигналов и неконтактный взрыватель, как считают некоторые эксперты в России, скорее всего, построенный на лазерных технологиях. Боевая часть ракеты была увеличена до 2 кг и содержит новую взрывчатку CL-20, что, соответственно, увеличило ее мощность. В пусковое устройство введен инфракрасный прицел, то есть стрелок теперь видит и тепловой портрет цели (очень важно для стрельб ночью, в условиях плохой видимости).

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По сравнению с комплексом "Игла" все выглядит весьма достойно. Но есть нюансы. Например, Piorun очень сложно сдавал экзамен на состоятельность — примерно 15% ракет имели дефекты, приводящие к взрыву машины либо сразу после запуска маршевого двигателя, либо через несколько секунд после него. Не стоит забывать, что ракета стартует с плеча солдата. Также, как я уже писал, поляки заявляют, что ракета летает на 6,5 км. Однако его двигатель по внешнему виду и размерам не сильно отличается от двигателя ПЗРК Grom-2, имеющего дальность 5,2 км. Вряд ли этого можно достичь только за счет повышения энергетики топлива. А вот снизить конечную скорость, для которой идет расчет дальности полета, можно, правда, при этом пропадают возможности поражения маневрирующих целей, но зато дальность становится выше. Помимо этого, как вариант, чтобы показать более высокие показатели дальности, можно подать данные на предельной температуре. Например, в РФ считают дальность при +20 °C, а поляки могли — при +50 °C. Вот такие маленькие хитрости возможны, а при проведении сравнения в одних и тех же условиях, глядишь, и пропадет заявленная дальность. Совокупность преимуществ Впрочем, возможно, что польским разработчикам удалось сотворить маленькое чудо со своим двигателем. Однако такие вещи, как дальность, высота перехвата, не являются для ПЗРК какими-то совсем уж сверхважными характеристиками. Например, Пентагон использует Stinger, который стреляет всего на 4,5 км, а российское Минобороны — "Вербу" с дальностью удара на 6 км. Здесь самое важное — насколько они эффективны: оба изделия решают поставленные перед ними задачи. По Piorun достаточно сказать, что у этого ПЗРК головка двухдиапазонная — по словам источника в отрасли, поляки не смогли импортозаместить фотоприемные устройства, и поэтому она, скорее всего, мало отличается от той, что стоит в Grom-1/Grom-2, то есть еще на "советском" комплексе. По некоторым данным, сейчас только три страны в мире научились делать новые устройства: Россия, США и Китай. Тем временем у "Вербы" принципиально новая ГСН — оптическая трехдиапазонная (или трехспектральная): работает в ультрафиолетовом, ближнем инфракрасном и среднем инфракрасном диапазонах, да еще и многоплощадочная. Такую головку самонаведения кроме нас никто в мире не делает. Сигналы, получаемые в трех спектрах, дают значительно больше информации о цели, что делает "Вербу" более интеллектуальным и избирательным оружием, чем ее предшественники и существующие аналоги, — чувствительность головки наведения по сравнению с ними повысилась в восемь раз.

За счет этого зона захвата и поражения типовых воздушных целей увеличена в два с половиной раза, а также у "Вербы" как минимум в десять раз повышена защищенность комплекса от пиротехнических помех. Обмануть ракеты запуском тепловых ловушек теперь невозможно — головка самонаведения автоматически выполняет их "селекцию" и сосредоточивается на нужном объекте.

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