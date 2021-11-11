Каждому по способностям? Нью-Йорк не знает, как учить своих детей

По примеру ложно приписываемой Отто фон Бисмарку фразе, что Франко-прусскую войну выиграл школьный учитель, споры вокруг образования в США могут принести победу на выборах республиканцам или демократам в 2024 году. По крайней мере, разрешение сложившейся ситуации почти наверняка окажет на них серьезное влияние. Американские СМИ уже в качестве одного из основных факторов поражения кандидата от демократов на выборах губернатора Вирджинии 2 ноября называют недовольство преподаванием в школах критической расовой теории.

Демократический Нью-Йорк за последний год, кажется, с критической расовой теорией смирился — хотя были случаи, когда родители забирали детей из школ и даже переезжали в республиканский штат. Однако осенью система образования столкнулась с новым вопросом — что делать с программой образования для одаренных детей.

Юные таланты Американская система школьного образования — и в Нью-Йорке, и в других частях страны — состоит из двух основных компонентов: муниципальные (public) школы и частные. В первые берут всех, за обучение во вторых надо платить. Вариантом муниципальных школ являются чартерные школы — средние учебные заведения с собственными уставами и дополнительными программами. За обучение в чартерной школе формально потребовать оплату не могут, хотя получение пожертвований от родителей допускается. Качество образования в муниципальных учебных заведениях очень сильно зависит от уровня жизни в районе. Частные школы устанавливают свои правила отбора (расовая дискриминация, конечно, запрещена) и плату — по стране, в зависимости от штата и качества учебного заведения, она может колебаться от $3–4 тыс. до $20–30 тыс. в год. Считается (а в большинстве случаев так и есть), что для успеха в жизни важно попасть в хорошую школу — она даст путевку в колледж, а полученное там образование позволит устроиться на офисную работу с нормальной зарплатой. Именно поэтому американцы придают большое значение подбору школы. Традиционно было два способа решить этот вопрос, и оба требовали значительных денежных вложений — оплата частной школы или переезд на постоянное жительство в более хороший район (приоритет при наборе отдается детям из приписанного к школе округа). Программа для одаренных и талантливых детей является бесплатной альтернативой названным способам. Для зачисления до 2021 года надо было сдать специальный тест. Набравшие необходимое количество баллов дети затем участвовали в лотерее за доступные места. Выигравшие получали возможность обучаться в специальных школах — бесплатных и при этом с высоким уровнем образования — или же в отдельных классах для одаренных детей.

В рамках городской программы Нью-Йорка для таких ребят работают несколько подобных школ. Отдельные боро-районы города также имеют собственные программы со специальными классами для талантливых детей. Например, в 2017 году всего для участия в городских и районных программах было подано почти 35 тыс. заявлений, по результатам теста отобрано 9 997 детей, по итогам последовавшей лотереи места в школах и классах для талантливых детей получили 4 018 детей. Недетские проблемы До 2021 года первый отборочный тест для участия в программе одаренных детей проводился, когда ребенку исполнялось четыре года. Затем эта возможность сохранялась еще на протяжении трех лет. Критики программы указывали, что подобная оценочная система в столь раннем возрасте ломает психику ребенка. Другой повод для дискуссий — более состоятельные родители имели возможность нанять репетиторов для подготовки ребенка. Теперь же тест заменили на собеседование, что, впрочем, также порождает упреки — решение, которое ранее основывалось на объективных результатах, принимается на основе субъективной оценки. Но главный изъян программы, по мнению представителей Демократической партии, — это явное присутствие в ней расового неравенства. Сама программа появилась в Нью-Йорке еще в 1973 году — примерно в то же время, что и во многих других местах в США, — то есть вскоре после окончательной победы движения за гражданские права и ликвидацию сегрегации. По данным департамента образования города, около 75% из 16 тыс. детей — участников программы являются белыми или азиатами; темнокожих или имеющих латиноамериканские корни — всего 25%. При этом в целом в системе муниципальных школ Нью-Йорка последние занимают 70% мест.

Дети и политика Столь значительная диспропорция, безусловно, немыслима в современной "пробудившейся" Америке. Однако проблема гораздо шире, чем политкорректность. Ведь система школ для одаренных детей цементирует фундаментальную проблему неравенства в получении образования в США, сложившуюся благодаря частным школам и системе зонирования школьных районов. Как отмечает победивший на выборах мэра Нью-Йорка Эрик Адамс, 65% темнокожих детей испытывают сложности даже с чтением. Сохранение подобного положения означает усиление геттоизации города и ухудшение ситуации с сфере безопасности. Адамс — второй темнокожий мэр Нью-Йорка за всю историю города — хорошо знаком с этими проблемами. Его семья много поколений жила в США и сталкивалась с расовым неравенством. Родители Адамса перебрались в Нью-Йорк из Алабамы — классического южного штата, долгие годы упорно сохранявшего сегрегацию. Однако хотя семья Адамса сначала поселилась не в очень благополучном районе Бруклина, им удалось вскоре перебраться в Южную Ямайку — район Нью-Йорка, где находится хорошая Бэйсайдская школа. Впрочем, до этого будущему мэру пришлось столкнуться и с преступным миром, и с полицейской жестокостью. Позднее эти обстоятельства привели его самого в полицию, по его словам, чтобы попытаться изменить систему изнутри.

Описание Избранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс © AP Photo/Frank Franklin II

Ответ на проблемы с программой одаренных детей, который дал уходящий мэр Билл де Блазио, заключался в ее уничтожении. Учителям детских садов и начальной школы предлагается обучать детей в одном классе таким образом, чтобы удовлетворять потребности и одаренных, и отстающих, и тех, кто находится между ними. Правда, как это делать обычному учителю в неблагополучном районе, де Блазио не пояснил. Озвученное им в октябре заявление на этот счет, видимо, имело политические задачи — в следующем году он намеревается выдвигаться в губернаторы штата, и ему важно заручиться поддержкой демократов-прогрессистов, давно добивавшихся от него школьной реформы.

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