Каждому по способностям? Нью-Йорк не знает, как учить своих детей

По примеру ложно приписываемой Отто фон Бисмарку фразе, что Франко-прусскую войну выиграл школьный учитель, споры вокруг образования в США могут принести победу на выборах республиканцам или демократам в 2024 году. По крайней мере, разрешение сложившейся ситуации почти наверняка окажет на них серьезное влияние. Американские СМИ уже в качестве одного из основных факторов поражения кандидата от демократов на выборах губернатора Вирджинии 2 ноября называют недовольство преподаванием в школах критической расовой теории.
Демократический Нью-Йорк за последний год, кажется, с критической расовой теорией смирился — хотя были случаи, когда родители забирали детей из школ и даже переезжали в республиканский штат. Однако осенью система образования столкнулась с новым вопросом — что делать с программой образования для одаренных детей.
Юные таланты
Американская система школьного образования — и в Нью-Йорке, и в других частях страны — состоит из двух основных компонентов: муниципальные (public) школы и частные. В первые берут всех, за обучение во вторых надо платить. Вариантом муниципальных школ являются чартерные школы — средние учебные заведения с собственными уставами и дополнительными программами. За обучение в чартерной школе формально потребовать оплату не могут, хотя получение пожертвований от родителей допускается. Качество образования в муниципальных учебных заведениях очень сильно зависит от уровня жизни в районе.
Частные школы устанавливают свои правила отбора (расовая дискриминация, конечно, запрещена) и плату — по стране, в зависимости от штата и качества учебного заведения, она может колебаться от $3–4 тыс. до $20–30 тыс. в год.
Считается (а в большинстве случаев так и есть), что для успеха в жизни важно попасть в хорошую школу — она даст путевку в колледж, а полученное там образование позволит устроиться на офисную работу с нормальной зарплатой. Именно поэтому американцы придают большое значение подбору школы. Традиционно было два способа решить этот вопрос, и оба требовали значительных денежных вложений — оплата частной школы или переезд на постоянное жительство в более хороший район (приоритет при наборе отдается детям из приписанного к школе округа).
Программа для одаренных и талантливых детей является бесплатной альтернативой названным способам. Для зачисления до 2021 года надо было сдать специальный тест. Набравшие необходимое количество баллов дети затем участвовали в лотерее за доступные места. Выигравшие получали возможность обучаться в специальных школах — бесплатных и при этом с высоким уровнем образования — или же в отдельных классах для одаренных детей.
В рамках городской программы Нью-Йорка для таких ребят работают несколько подобных школ. Отдельные боро-районы города также имеют собственные программы со специальными классами для талантливых детей. Например, в 2017 году всего для участия в городских и районных программах было подано почти 35 тыс. заявлений, по результатам теста отобрано 9 997 детей, по итогам последовавшей лотереи места в школах и классах для талантливых детей получили 4 018 детей.
Недетские проблемы
До 2021 года первый отборочный тест для участия в программе одаренных детей проводился, когда ребенку исполнялось четыре года. Затем эта возможность сохранялась еще на протяжении трех лет. Критики программы указывали, что подобная оценочная система в столь раннем возрасте ломает психику ребенка. Другой повод для дискуссий — более состоятельные родители имели возможность нанять репетиторов для подготовки ребенка. Теперь же тест заменили на собеседование, что, впрочем, также порождает упреки — решение, которое ранее основывалось на объективных результатах, принимается на основе субъективной оценки.
Но главный изъян программы, по мнению представителей Демократической партии, — это явное присутствие в ней расового неравенства.
Сама программа появилась в Нью-Йорке еще в 1973 году — примерно в то же время, что и во многих других местах в США, — то есть вскоре после окончательной победы движения за гражданские права и ликвидацию сегрегации. По данным департамента образования города, около 75% из 16 тыс. детей — участников программы являются белыми или азиатами; темнокожих или имеющих латиноамериканские корни — всего 25%. При этом в целом в системе муниципальных школ Нью-Йорка последние занимают 70% мест.
Дети и политика
Столь значительная диспропорция, безусловно, немыслима в современной "пробудившейся" Америке. Однако проблема гораздо шире, чем политкорректность. Ведь система школ для одаренных детей цементирует фундаментальную проблему неравенства в получении образования в США, сложившуюся благодаря частным школам и системе зонирования школьных районов. Как отмечает победивший на выборах мэра Нью-Йорка Эрик Адамс, 65% темнокожих детей испытывают сложности даже с чтением. Сохранение подобного положения означает усиление геттоизации города и ухудшение ситуации с сфере безопасности.
Адамс — второй темнокожий мэр Нью-Йорка за всю историю города — хорошо знаком с этими проблемами. Его семья много поколений жила в США и сталкивалась с расовым неравенством. Родители Адамса перебрались в Нью-Йорк из Алабамы — классического южного штата, долгие годы упорно сохранявшего сегрегацию. Однако хотя семья Адамса сначала поселилась не в очень благополучном районе Бруклина, им удалось вскоре перебраться в Южную Ямайку — район Нью-Йорка, где находится хорошая Бэйсайдская школа. Впрочем, до этого будущему мэру пришлось столкнуться и с преступным миром, и с полицейской жестокостью. Позднее эти обстоятельства привели его самого в полицию, по его словам, чтобы попытаться изменить систему изнутри.
Ответ на проблемы с программой одаренных детей, который дал уходящий мэр Билл де Блазио, заключался в ее уничтожении. Учителям детских садов и начальной школы предлагается обучать детей в одном классе таким образом, чтобы удовлетворять потребности и одаренных, и отстающих, и тех, кто находится между ними. Правда, как это делать обычному учителю в неблагополучном районе, де Блазио не пояснил. Озвученное им в октябре заявление на этот счет, видимо, имело политические задачи — в следующем году он намеревается выдвигаться в губернаторы штата, и ему важно заручиться поддержкой демократов-прогрессистов, давно добивавшихся от него школьной реформы.
Заявление де Блазио об уничтожении программы вызвало недовольство Адамса — с будущим мэром, который вступит в должность только 1 января 2022 года, никто советоваться не стал. Адамс настаивает, что уходящий де Блазио уже не может принимать подобные решения. Новый мэр намерен сохранить программу для одаренных детей, хотя поддерживает решение своего предшественника об отказе от тестов. Адамс также заявил о необходимости расширить участие в программе темнокожих и латиноамериканцев.
Будущее страны
Америка, на первый взгляд, приняла результаты очередного этапа борьбы с расизмом и дискриминацией, захлестнувшего страну после убийства Джорджа Флойда. В разных штатах сносят последние памятники рабовладельцам, убирают имена генералов Конфедерации из названий военных баз, изымают из библиотек детские книги, которые якобы закрепляют расовые стереотипы. Но прошедший недавно день выборов демонстрирует несколько иную картину. О недовольстве преподаванием критической расовой теории в школах жителей Вирджинии, где победу одержал республиканец, я уже говорил. В Миннеаполисе, где был убит Флойд, местные граждане на референдуме проголосовали против расформирования полиции — идея была выдвинута прогрессистами. Впрочем, примеры расхождения революционных идей с буржуазной практикой имеют более глубокую историю.
Одна из главных звезд демократов-прогрессистов в Конгрессе США — Александрия Окасио-Кортес, латиноамериканка из Бронкса. Она сама рассказывала, как в свое время ее семья, чтобы обеспечить ей учебу в хорошей школе, переехала из неблагополучной части Бронкса в Уэстчестер (пригород Нью-Йорка, который считается одним из самых богатых округов не только в штате, но и в стране). Деньги для этого, говорила Кортес, собирали все ее многочисленные родственники, а полученное в Уэстчестере образование в итоге привело ее в Конгресс, в то время как ее прежние соседи по Бронксу значительных успехов в жизни не добились.
Когда заходит речь о будущем детей, даже прогрессисты-демократы могут оказаться весьма консервативны. Между тем решать вопрос об образовании придется, вероятно, охватывая всю страну — о планах пересмотреть программы для одаренных детей уже заявили Бостон и Сиэтл, которые теперь внимательно следят за шагами Нью-Йорка в этом направлении.
Какие бы решения ни были приняты в итоге, к следующим президентским выборам они, вероятно, дадут уже свои первые плоды.