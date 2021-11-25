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Россия и Узбекистан: развивая связи по всем направлениям

КОТКОВА Евгения
КОТКОВА Евгения 
Обозреватель ТАСС
Евгения Коткова — о новой эре российско-узбекского сотрудничества
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент России Владимир Путин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент России Владимир Путин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на прошлой неделе посетил Москву. Формально это был его второй зарубежный визит, но первый, предполагающий встречу лидеров государств тет-а-тет. Президент России Владимир Путин встретился с узбекским коллегой 19 ноября.

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И до, и во время визита неоднократно говорилось о том, что отношения двух стран находятся на беспрецедентно высоком уровне, на который они вышли в последние годы. По сути, это значит: за время президентства Мирзиёева.

Именно с его приходом к власти и началом кардинальных реформ в стране в диалоге России и Узбекистана наметился серьезный прорыв. В частности, объем взаимного товарооборота за прошлый год вдвое превышает показатель 2016-го, в конце которого Мирзиёев выиграл свои первые президентские выборы, а если странам удастся к концу этого года выйти на заявленный узбекским лидером уровень в $7 млрд, то разница будет уже в два с половиной раза.

Крупные совместные проекты

В 2020 году Россия и Узбекистан нарастили товарооборот на 15,6% по сравнению с годом ранее. Цифра существенная — почти $5,9 млрд. По объему товарооборота с РФ Узбекистан из стран ближнего зарубежья уступает только Белоруссии, Казахстану и Украине. Республика в основном импортирует металлы, нефтепродукты, древесину и отдельные виды продовольствия, а поставляет в Россию хлопок, продукцию текстильной промышленности, фрукты и орехи.

Как отметил во время встречи с узбекским коллегой Владимир Путин, диалог Москвы и Ташкента отличается глубиной и интенсивностью и носит многоплановый характер. По его словам, большая заслуга в этом принадлежит межрегиональному сотрудничеству. В числе регионов РФ, поддерживающих активные хозяйственные связи с узбекскими партнерами, он назвал Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, Челябинскую, Московскую, Ивановскую и Самарскую области.

Беспрецедентный уровень сотрудничества — это не только взаимная торговля. В последние годы Россия и Узбекистан активно сближаются в различных сферах, от вопросов безопасности до образования, и развивают крупные совместные проекты. Их более 150, а общая стоимость превышает $14 млрд. Самый существенный из них — строительство АЭС в Джизакской области при участии Росатома. Ранее с помощью России были построены Ташкентский металлургический и Кандымский газоперерабатывающий заводы, а общее количество предприятий в Узбекистане с участием российского капитала превышает 2 тыс. По словам Мирзиёева, объем накопленных российских инвестиций в Узбекистане сейчас преодолел отметку в $10 млрд.

Стратегические направления

Плюсы от такого сотрудничества для Ташкента очевидны: это и огромный рынок для сбыта своей продукции, и масштабные инвестиции, и импорт современных технологий, и, конечно, трудовая миграция. В России, по официальным данным, насчитывается более миллиона мигрантов из Узбекистана.

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За последние годы доля городского населения республики существенно возросла. Если в 2015 году этот показатель составлял 36,4%, то сейчас — уже около 50%. Население Узбекистана за те же годы увеличилось на 4 млн человек. Стремительное переселение людей в города привело к росту безработицы. Трудовая миграция для Узбекистана — это не только решение данной проблемы, но и существенный приток средств в экономику: объем денежных переводов из России за 2020 год составил $4,81 млрд. Это всего на 1 млрд меньше, чем доходы страны от экспорта золота за тот же год.

Для РФ Узбекистан остается крайне важным и перспективным партнером. Одно из стратегических направлений сотрудничества — нефтегазовая сфера. По добыче газа республика занимает третье место среди государств СНГ после РФ и Туркмении и входит в десятку крупнейших газодобывающих стран мира (63–65 млрд куб. м газа в год). При этом руководство страны заявляет о планах полностью отказаться от экспорта газа и расширить импорт, чтобы использовать его для нужд собственной промышленности. На фоне динамичного развития узбекской промышленности это открывает российским предприятиям нефтегазовой сферы обширный простор для инвестиций.

Параллельно с развитием традиционной энергетики Ташкент запустил амбициозную программу по переходу на возобновляемые источники энергии и уже к 2026 году рассчитывает увеличить "зеленую" генерацию до 8 ГВт. Шаг этот не только полезный (все-таки Узбекистан входит в первую двадцатку стран по выбросам углекислого газа на единицу ВВП), но и логичный: на республику приходится в среднем 320 солнечных дней в году. По мнению экспертов, технический потенциал солнечной энергии в Узбекистане вчетверо превышает потребление первичной энергии, что делает развитие этого сектора весьма привлекательным. Только под уже запланированные проекты Узбекистан привлек $3 млрд внешних заимствований, и для России было бы выгодно принять участие в развитии этого сектора.

Помимо инвестиционного и технологического сотрудничества, это расширяет потенциал взаимодействия в других сферах, например в образовательной. Новые  высокотехнологичные производства требуют квалифицированных кадров, и РФ традиционно участвует в подготовке специалистов. В российских вузах уже обучается около 43 тыс. узбекских студентов, а в самом Узбекистане открываются филиалы российских высших школ — сейчас их 14. Например, на фоне разработки проекта совместного строительства АЭС в Ташкенте открыли филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, чтобы готовить специалистов для работы на станции. Аналогичные проекты могут быть реализованы и в сфере "зеленой" энергетики.

Географический фактор

Сейчас Россия остается самым крупным инвестиционным партнером Узбекистана после Китая, который год за годом наращивает свое участие в производственных, транспортных и других проектах в Центральной Азии. Если упустить момент, догнать Поднебесную будет очень сложно.

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Существенный аспект тут — возможность вступления в ЕАЭС. Власти РФ неоднократно выражали надежду на полноценное участие Узбекистана в союзе, что откроет возможности для сокращения барьеров во взаимной торговле. Однако пока Ташкент согласился лишь на статус государства-наблюдателя и вступать в объединение не спешит, предпочитая брать на себя только те обязательства в рамках организации, которые соответствуют его национальным интересам.

Еще один важный фактор — географический. Страны Центральной Азии представляют собой своего рода буфер между Россией и Афганистаном, который долгое время остается очагом нестабильности в регионе. Но если в прежние годы основным источником проблем был наркотрафик, то после прихода к власти в Кабуле радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на первый план вышли вопросы безопасности и военного сотрудничества.

Узбекско-афганская граница имеет протяженность всего 143 км и проходит по реке Амударье. Значение этого участка нельзя недооценивать: там находится крупный пункт пропуска, расположенный у моста Дружбы (еще советской постройки). По этому мосту, по которому в 1979 году советские войска входили в Афганистан и спустя почти десять лет выходили, проходит не только автомобильная, но и железная дорога в один из крупнейших афганских городов Мазари-Шариф. Это делает узбекский участок границы стратегически важным для безопасности не только самой страны, но и всего региона в целом.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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