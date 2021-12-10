Омлет, смузи и ризотто: зимние рецепты с тыквой

За последние несколько лет тыква превратилась из недооцененного овоща (хотя по ботанике это все-таки ягода) в трендовый продукт. И особенно хорош он — яркий и сытный —зимой: в теплых и горячих блюдах или с согревающими специями.

Баттернат с зеленым хвостиком Тыква появилась на юге США и на северо-востоке Мексики — именно там впервые обнаружили фрагменты овоща, которым насчитывалось от 7,5 до 9 тыс. лет. В Россию продукт завезли в XVI веке, но до сих пор неизвестно, были ли это персидские купцы, прибывшие с Востока, или московские, которые возвращались с Запада, где тыква к тому времени уже была популярной. Правда, такой славы у овоща, как за границей, в нашей стране не было — потребовалось более 100 лет, чтобы тыкву распробовали и начали выращивать на угодьях помещиков.

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Главный критерий при выборе овоща — его размер. Я всегда покупаю среднюю тыкву — около 2–4 кг, так как крупные плоды либо сухие, либо, наоборот, водянистые. Обязательно постучите по овощу: глухой звук свидетельствует о том, что он созрел. Также я всегда обращаю внимание на то, чтобы на поверхности плода не было мягких пятен и плесени, а хвостик оставался нетронутым. Цвет плодоножки — еще один индикатор свежести: если он темно-зеленый, то продукт можно брать, а вот тыкву с коричневым хвостиком рекомендую обойти стороной. Чаще всего у нас встречается сорт "баттернат" — внешне он чем-то напоминает грушу: с округлым основанием и более узким, длинным горлышком. Это тыква универсальная — в меру сладкая, с приятным ореховым привкусом, поэтому подойдет абсолютно для всех блюд. Но я больше всего люблю мускатную — с более насыщенным и сладким вкусом, а также выигрышным ярко-рыжим цветом. Самодостаточный овощ Тыква действительно один из уникальных продуктов: полезные вещества в ней поддерживают и усиливают действие друг друга. Например, овощ богат витамином А и бета-каротином. Причем они остаются в большом количестве даже после долгой кулинарной обработки. Витамин А жизненно важен для зрения и является сильным антиоксидантом. Но он имеет привычку окисляться и становиться токсичной перекисью. В тыкве этому процессу мешают витамины Е и С — также мощные антиоксиданты. Витамин Е — один из главных микроэлементов для нашей красоты, а витамин С обязателен для поддержания высокого иммунитета.

Также в овоще содержатся сразу все необходимые для здоровья сердца и кровеносной системы минералы — калий, натрий и магний. Последний помогает нам легче переживать стрессовые ситуации вместе с витаминами группы B — в овоще есть абсолютно все. Их действие усиливается железом, которое также содержится в тыкве. Тыквенный омлет и пряный смузи Зимним холодным утром, когда только-только светает и с неба опускаются пушистые хлопья снега, я люблю готовить омлет с тыквой. Нарежьте мякоть тонкой длинной соломкой, точно так же — перья зеленого лука, мелко нарубите очищенный зубчик чеснока и покрошите руками или вилкой кусочек сыра фета. Взбейте в миске яйца с солью и перцем. Разогрейте сковороду, добавьте немного нерафинированного оливкового масла и обжаривайте тыкву в течение пяти минут. Затем положите чеснок и тушите, периодически помешивая, еще одну минуту. После добавьте зеленый лук и фету, равномерно распределите начинку по сковороде, полейте ее небольшим количеством бальзамического уксуса и влейте яйца. Готовьте в течение пяти минут под крышкой, затем переверните омлет и жарьте столько же без нее. Подавайте, посыпав кунжутом.

Еще один необычный, но уже сладкий завтрак и даже полезный десерт — пряный смузи с сырой тыквой. Для этого рецепта я рекомендую взять мускатную. Необходимо добавить в чашу блендера кусочки овоща, ломтики очень спелого банана, щепотку льняных семян или чиа — для омега-3 жирных кислот, немного овсяных хлопьев для большей сытности, натуральный ванильный экстракт, а также специи: корицу, мускатный орех и молотый сушеный имбирь. Затем я добавляю миндальное молоко (можно заменить на любое другое растительное, включая кокосовое, или греческий йогурт и фильтрованную воду) и измельчаю все ингредиенты до однородной массы густой консистенции. Дольки, фри и суп с лемонграссом Самый быстрый способ приготовить тыкву на гарнир или перекус — пожарить дольки. Они должны быть не слишком толстыми, чтобы успеть приготовиться полностью. Смешайте муку с солью и перцем, обваляйте в ней кусочки тыквы и выложите на разогретую на среднем огне сковороду. Я люблю жарить на нерафинированном оливковом или кокосовом масле. Через пять минут переверните тыкву, готовьте столько же, а затем выложите на бумажное полотенце, чтобы задержать излишки масла.

Еще мне нравится запеченная тыква — ее вкус легко можно варьировать, а впоследствии использовать в супах и теплых салатах. Попробуйте приготовить овощ со свежим розмарином. Если добавить к нему мед или кленовый сироп, у которого приятный карамельный привкус, то получится ЗОЖ-десерт, а в сочетании с чесноком и пармезаном я подаю его в качестве гарнира. Еще одна быстрая идея — тыква-фри. Порежьте овощ как знаменитую картошку и запеките в оливковом масле с паприкой и сушеным чесноком.

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Для теплого салата с тыквой я обычно беру рукколу, шпинат или микс салатных листьев, фету, козий или любой голубой сыр, а в качестве топпинга использую поджаренный миндаль или грецкие орехи, иногда тыквенные семечки и обязательно зерна граната — для цвета и уникальной нотки вкуса. Заправку готовлю из нерафинированного оливкового масла, свежевыжатого апельсинового сока, красного винного уксуса и сиропа топинамбура. А вот формулу идеального растительного тыквенного супа я выводила очень долго — даже на ароматном кокосовом молоке как будто чего-то не хватало. В следующий раз, когда будете готовить это блюдо, попробуйте добавить немного вяленых томатов и свежевыжатого сока лимона или лайма. Если же подвернется возможность — купите свежий лемонграсс и опустите один стебель во время варки супа (только предварительно нанесите на него несколько разрезов, чтобы вышли эфирные масла). Итальянское растительное ризотто из запеченной тыквы с беби-шпинатом и "сырной" крошкой Ризотто — традиционное зимнее блюдо родом из итальянского региона Пьемонт. Оно появилось чуть больше двух веков назад и почти сразу попало в королевское меню. До сих пор я сталкиваюсь с убеждением, что приготовить его без продуктов животного происхождения невозможно: овощной бульон не такой наваристый и насыщенный, как куриный, а без сливочного масла и пармезана, которые сами по себе добавляют неповторимый вкус, блюдо просто-напросто не затянется — не станет густым.