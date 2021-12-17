Кейтеринг домашнего формата: о тренде на заказ готовой ресторанной еды

Мария Курсакова — о том, как, не затрачивая много времени и сил, обеспечить питание для праздника или домашних посиделок

Тренд на экономию времени, проведенного на кухне, продолжает набирать обороты. После моды на сложные, почти ресторанные блюда рецепты максимально упростились — теперь готовка должна занимать максимум 30 минут. Шеф-повара не остаются в стороне и делятся с хозяйками приемами, как "растянуть" долго приготовляемые продукты — крупу или бобовые — на неделю, используя их в разных блюдах. В связи с таким веянием началось активное развитие доступных современных кулинарий на каждый день с помощью доставки через мобильные приложения. Совсем недавно также стал входить в обиход семей и третий способ сокращения времени на готовку — блюда для праздничного стола теперь просто заказываются посредством кейтеринга. Чаще всего такая доставка готовой ресторанной еды ассоциируется с довольно крупными мероприятиями в локациях, где нет кухни, — например, со свадьбой или вечеринкой на природе, кофе-брейком во время конференции или премьерой в кинотеатре. Изначально кейтеринг действительно создавался как кулинарный бизнес для удаленных точек — отелей, аэропортов, круизных лайнеров и съемочных площадок. Но с модой на повседневный заказ готовой еды "переобулся" и для домашнего применения. Бизнес афроамериканцев

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Первое письменное упоминание о кейтеринге относится к 1778 году, когда освобожденный афроамериканец Цезарь Краншелл организовал выездное ресторанное обслуживание на балу по случаю отъезда британского генерала Уильяма Хау в Филадельфии. Бизнес начал формироваться чуть позже — в 20-е годы XIX века — и сразу же стал прибыльным и востребованным. Причем около 100 лет он принадлежал исключительно афроамериканцам. В России кейтеринг появился во времена СССР, только совсем в другом формате — государственные предприятия общественного питания с простым меню в рамках политики коллективизации. Именно тогда начался тренд на экономию времени на кухне — в 1931 году даже вышел плакат: "Долой кухонное рабство! Даешь новый быт!" На появление и развитие современного кейтеринга повлияло несколько трендов. Во-первых, частое проведение развлекательных и бизнес-мероприятий. Во-вторых, "переезд" семейных праздников в удаленные локации. Наконец, если раньше поход в кафе и ресторан считался событием, то сейчас в мире выработалась привычка к ресторанной еде. Также уже третий год не выходит из моды фуршетный формат с большим количеством порционных закусок — чтобы успеть все попробовать. С пробой или готовый сет Кейтеринг бывает нескольких форматов. Классический — это кулинарное обслуживание под ключ. Он включает в себя не только подбор меню и приготовление еды, но и сервировку столов и блюд, обслуживание официантами, а также уборку после мероприятия. Главное преимущество такого формата — дегустация: если какая-то позиция не понравится, ее можно оперативно заменить. Пожалуй, единственный минус такого кейтеринга — довольно высокая стоимость.

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Но, так как домашние или внутриофисные праздники зачастую не столь масштабны, появилась упрощенная версия — готовые сеты. У них есть два основных преимущества: первое — доставка день в день. Если внезапно нагрянут гости — вы спасены: не нужно тратить время на разработку меню, поездку на производство и дегустацию. А также недавно стало возможным купить наборы на небольшое количество человек — например, для домашних посиделок вчетвером. Причем кейтеринг соблюдает и мощный современный тренд на разнообразие: есть возможность каждый раз менять тематику — бургеры, сеты традиционных кухонь мира, с морепродуктами или, наоборот, исключительно из овощей и зелени. Расчет и на что обратить внимание Несмотря на то что я люблю готовить и принимать гостей за столом, иногда я все-таки прибегаю к заказу готовых сетов. При этом стоимость самостоятельно приготовленного меню будет иметь небольшое отличие от кейтеринга. Конечно, каждое отдельно взятое блюдо действительно выйдет дешевле, но нужно учитывать и другие факторы. Во-первых, время не только на приготовление, но и на поход по магазинам. Во-вторых, в большинстве случаев невозможно купить четко то количество продуктов, которое необходимо для рецепта. И получается, что либо нужно придумывать, куда пристроить остатки, либо они просто летят в мусорную корзину.

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