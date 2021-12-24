От удушающей любви до истории Китая через женщин: что почитать на новогодних выходных

Чем заняться на длинных новогодних и рождественских каникулах, если проводить их дома? Например, можно затеять большую уборку, приготовить печенье, позвонить по Zoom всем далеким друзьям или уйти на лыжах в лес. А можно дополнить это драгоценное время погружением в чужие миры — семейные саги, драмы, рассказы, действие в которых происходит за пределами нашего времени и пространства, в других странах, других эпохах; с деталями, которые кажутся физически ощутимыми.

Большие романы выходят регулярно, но лишь раз в году у нас действительно достаточно времени, чтобы что-то прочитать не на бегу. Предлагаю на этот раз посвятить праздничные выходные душевным путешествиям с поучительными финалами.

Арнон Грюнберг, "Тирза"

Перевод с нидерландского Ирины Лейк

СПб.: "Поляндрия NoAge"

История об удушающей отцовской любви в декорациях умирающей Европы. Тирза — младшая и любимая дочь Йоргена Хофмейстера, которому минуло 59 лет. Жена от него ушла, а на работу в издательстве, где он вычитывал рукописи авторов бывшего соцблока, его попросили больше не приходить. Не ладятся у него и отношения со старшей дочерью. Только прекрасная Тирза — одаренный ребенок — остается главной надеждой его жизни.

Когда Тирза пропадает во время путешествия с бойфрендом по Африке, Хофмейстер отправляется на ее поиски. Так он оказывается в Намибии за руку с маленькой девочкой-проституткой Кайсой и ищет уже не пропавшую дочь, а самого себя, потерянного в пустыне.

Книга Арнона Грюнберга, пожалуй, самый важный нидерландский роман последних 15 лет. Это некое исследование потери, непрочности связей — то, через что проходит все европейское общество. Герой шаг за шагом теряет накопления в банке, жену, работу. Дочь для него гораздо больше, чем главный и любимый человек. Она стала единственным смыслом его существования. Аналогично состарилось и общество, которому остается только надежда на будущее.

Это непростая (в том числе и из-за нежелания автора объяснять сюжет), очень грустная и невероятно точная книга о том, как искать смысл, когда все, что составляло значение нашей жизни, утеряно.

Алис Зенитер, "Искусство терять"

Перевод с французского Нины Хотинской

М.: Livebook

Большой роман о трех поколениях одной алжирской семьи в 2017 году получил Гонкуровскую премию лицеистов. Несмотря на название — "Искусство терять", на самом деле это книга о чуде обретения собственных корней.

Бабушка и дедушка главной героини Наимы бежали из Алжира, потеряв все; они научились жить в новой стране. Пожилые родственники молчат о том, что им пришлось пережить на родине, где их считают одновременно и героями, и предателями. А их внучка Наима особо и не задумывается о том, откуда она родом, ведь у нее есть выпивка и работа в парижской галерее. Но однажды все меняется, и приходится отправиться в большое путешествие, встретиться с родней и осознать, что Парижем мир не ограничивается.

Это, собственно, главная задача постколониального романа — раздвигать привычные границы. Если для рядового француза Алжир — это поставщик террористов и беженцев, то изменить такое восприятие способна разве что история страны, написанная с пониманием и сочувствием, показанная через людей. "Никто не знает, что другие сделают с нашим молчанием", — говорит Наима. Но если начать говорить, то напряжение исчезнет.

Каваи Стронг Уошберн, "Акулы во дни спасателей"

Перевод с английского Юлии Полещук

М.: Phantom Press