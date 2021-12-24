Конец света уже наступил: Ди Каприо и Лоуренс не могут спасти мир в "Не смотрите наверх"

Описание Кадр из фильма "Не смотрите наверх" © NIKO TAVERNISE/NETFLIX

Режиссер Адам Маккей начинал с популярного комедийного шоу Saturday Night Live, затем переключился на дурацкие комедии с Уиллом Ферреллом, а на более зрелом этапе своей карьеры решил образовывать зрителей на тему мирового финансового кризиса ("Игра на понижение") и администрации Джорджа Буша-младшего, в которой заправлял один из самых влиятельных американских политиков Дик Чейни ("Власть"). В последних двух картинах Маккею удавалось держать баланс между серьезной темой и любовью всех постебать. В своем новом фильме "Не смотри наверх" с Дженнифер Лоуренс, Леонардо Ди Каприо и Мерил Стрип о метеорите, который должен уничтожить Землю, режиссер, кажется, явно забывает об этом балансе и ударяется в откровенный фарс. Хотя, может быть, подобный тон — единственно возможный для разговора на избранную тему. Потому что все остальные мы уже использовали, и они не работают. Студентка-астроном Кейт Дибиаски (Дженнифер Лоуренс) неожиданно открывает новый метеорит. Ее преподаватель, доктор Рэндалл Минди (Леонардо Ди Каприо), рассчитывает траекторию метеорита размером с гору Эверест и понимает, что через шесть месяцев он упадет на Землю и полностью ее уничтожит. Все, что происходит дальше, сначала движется в понятном и предсказуемом направлении. С ними связывается ученый из НАСА Тэдди Оглторп (Роб Морган), который приводит Дибиаски и Минди в Белый дом для срочной встречи с президентом.

Описание Кадр из фильма "Не смотрите наверх" © NIKO TAVERNISE/NETFLIX

В итоге встреча оказывается не такой уж срочной, и, когда их все-таки принимает одиозная президентша Джейн Орлин (Мерил Стрип) вместе с главой администрации и по совместительству социопатичным сыном Джейсоном (Джона Хилл), выясняется, что трагедия подобного масштаба не очень согласуется с политическими задачами в данный момент. Да и Дибиаски и Минди — какие-то непонятные ученые из Мичигана, лучше они отдадут метеорит в руки настоящим специалистам из НАСА. В общем, охваченные ужасом астрономы остаются ни с чем, поэтому решают обратиться к уважаемым изданиям, сливают им информацию о предстоящем Армагеддоне и снова остаются ни с чем.

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На пути к убеждению человечества в том, что оно скоро умрет, ученые столкнутся с американским телевидением и пластиковыми ведущими очередного бестолкового ТВ-шоу в исполнении Кейт Бланшетт и Тайлера Перри; буллингом (в случае с Дженнифер Лоуренс) и восхвалением (в случае с Ди Каприо) в соцсетях; настоящей политической кампанией, очень сильно напоминающей борьбу демократов со сторонниками Трампа; американскими спецслужбами и криповатым миллиардером в исполнении Марка Райлэнса, который похож на пародию всех миллиардеров сразу. "Не смотрите наверх" — это настоящая солянка из соцсетей, поп-культуры (большую роль в сюжете будет играть роман между двумя звездами, которых сыграли Ариана Гранде и Kid Cudi) и политики. Удивительно, как проекту удалось собрать такой звездный состав. Ди Каприо — в непривычном амплуа мягкотелого ученого с паническими атаками здесь на удивление не очень убедителен, и даже его эмоциональная речь в конце не оставляет сильного впечатления, хотя хотелось бы наоборот. Лоуренс при этом удается выжать максимум из своей белокожей эмоциональной хипстерши с депрессивным синдромом. Стрип играет очевидную и довольно топорно написанную карикатуру на Трампа, которую иногда разбавляют безапелляционные комментарии Джоны Хилла. Где-то ближе к концу (а фильм длинный) появляется угловатый панк Шаламе, а достойного и харизматичного Моргана забывают на полпути.

Описание Кадр из фильма "Не смотрите наверх" © NIKO TAVERNISE/NETFLIX

Метеорит — очевидная метафора глобального потепления, и Маккей рисует злой портрет современного общества, которое готово говорить о своей смерти только в веселых и милых тонах, да и в целом не верит в нее в принципе. Режиссера обычно справедливо обвиняют в прямолинейности его сатиры, но удивительно то, что именно с темой глобального потепления это работает

Потому что даже это совершенно очевидное сравнение и "толстый" юмор, которым изобилует фильм, не заставят людей провести нужные параллели и опомниться. Маккей делает "Не смотрите наверх" ярким и как будто искусственным, и залакированный фирменным "нетфликовским" ТВ-блеском фильм выглядит совсем уж карикатурным. Кейт Бланшетт здесь похожа на куклу Барби в натуральную величину. Так что все здесь — от яркой картинки до зачастую несмешных шуток — кричит об абсолютной идиотичности современного общества. Кажется, Netflix сам не знает, как подступиться к этому проекту и как его позиционировать, — то ли как драму, то ли как комедию. Фильм застрял в той же ловушке, о которой говорит сам, — ему приходится притворяться милым и развлекательным, хотя к поднимаемой теме стоит отнестись максимально серьезно. Маккей обращается к карикатуре, но, несмотря на эту игривую форму, очень даже драматичен.

Описание Кадр из фильма "Не смотрите наверх" © NIKO TAVERNISE/NETFLIX