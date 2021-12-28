С тыквой, бананом и каркаде: рецепты горячих напитков для новогодних праздников

К новогодним праздникам я продумываю не только меню из блюд, но и что-то из напитков. Зима — моя любимая пора: в ней есть место и для "тяжеловатых" для жаркого сезона пряностей, и для безалкогольных вариантов коктейлей с градусом, которыми традиционно согреваемся в морозы, и для нового тренда — горячих смузи. Зимний латте — и кофе, и чай Утром, когда за окном холодно и совсем не хочется выходить на улицу, я поднимаю себе настроение тыквенным латте со специями. Он же пользуется особой популярностью, когда мы собираемся на новогодних праздниках дружеской компанией. Можно использовать консервированное тыквенное пюре (подойдет даже детское питание), но я люблю готовить его самостоятельно. Для этого порежьте очищенную от семян и кожуры тыкву на средние кусочки, положите их на противень, застеленный коричневой бумагой для выпечки, и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке до мягкости — у меня на это уходит 40–50 минут. А затем измельчите тыкву в блендере или кухонном комбайне до консистенции пюре.

Теперь приступаем к латте. Удобно, что его можно готовить на любом молоке — и привычном коровьем, и растительном: идеально подходят миндальное, овсяное и кокосовое. Сначала сделайте смесь из молотых пряностей: смешайте 1,5 ст. л. корицы, 2 ч. л. имбиря, 0,5 ч. л. мускатного ореха и щепотку гвоздики. Затем приготовьте в зависимости от количества порций довольно крепкий кофе любым способом — в кофемашине, турке или френч-прессе. Дальше на одну порцию тыквенного латте влейте в сотейник стакан молока, добавьте 1–1,5 ст. л. тыквенного пюре, 0,25 ч. л. бленда специй, кленовый или сироп топинамбура по вкусу для сладости (можно заменить на обычный или нерафинированный тростниковый сахар) и 0,3 ст. л. натурального ванильного экстракта. Перемешайте все ингредиенты венчиком и доведите на медленном огне до кипения. Добавьте в чашку кофе, а затем ароматное молоко с тыквой. Можно подавать латте как есть; взбить молоко капучинатором для пышной аппетитной пенки или сделать топпинг из взбитых сливок и посыпать щепоткой микса из пряностей. Если вы не любите кофе, то рекомендую попробовать чай-латте. Доведите стакан любого молока до кипения, выключите огонь, добавьте пакетик черного чая и достаньте его через три-пять минут. Затем добавьте две щепотки корицы, маленькую щепотку молотого имбиря и совсем чуть-чуть молотой гвоздики. Подсластители я использую такие же, как и в тыквенном латте. Еще раз доведите напиток до кипения и сразу же подавайте. Кстати, готовить его можно и без чая — получится ароматное пряное молоко. Классика без алкоголя Вино со специями, или глинтвейн, — один из самых популярных зимних напитков в мире. Считается, что первое письменное упоминание о нем принадлежит известному древнеримскому драматургу Титу Макцию Плавту и датируется II веком до нашей эры. Я предпочитаю не менее согревающую безалкогольную версию, которую можно и подать к новогоднему столу, и растянуть на все праздники.

Готовить ее очень быстро и просто. Нужно взять 1,4 л натурального сока из красного винограда или смешать по 0,5 л гранатового и клюквенного сока, а также фильтрованной воды, чтобы разбавить сильную концентрацию. Налейте жидкость в сотейник, положите три звездочки бадьяна, палочку корицы, три гвоздики, апельсин, порезанный круглыми ломтиками, и опционально — горсть голубики и одну-две горошины черного перца. Доведите до кипения и готовьте на очень слабом огне в течение 20–30 минут. Подсластитель добавьте по вкусу. Перед подачей процедите через мелкое сито. Еще один известный согревающий напиток — грог. Изначально это разбавленный водой ром, а безалкогольная версия готовится на основе черного чая. Налейте в сотейник воду и насыпьте заварку или положите пакетик чая. Добавьте несколько ломтиков лимона, маленький кубик имбиря, немного нерафинированного тростникового сахара (он дает приятный карамельный вкус), небольшую горсть темного изюма, палочку корицы и одну-две звездочки бадьяна. Доведите до кипения и готовьте 10–15 минут на очень слабом огне, затем процедите.

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Если же нужен напиток, который нравится и взрослым, и детям без исключения, то рекомендую сделать пунш. Способ приготовления такой же, как и у грога. Для базы на шесть порций вам понадобится по 500 мл фильтрованной воды, яблочного и апельсинового сока, а также 100 мл вишневого, вместо черного чая — пять пакетиков или чайных ложек каркаде. Из специй я кладу две палочки корицы, две звездочки бадьяна, пять гвоздик и мед по вкусу. Цитрусовый спритц с розмарином В последние несколько лет вместо шампанского я подаю на праздничный стол этот безалкогольный коктейль. Мне нравится его легкий и действительно новогодний вкус — за счет сочетания ароматных цитрусовых и хвойного розмарина. Рекомендую использовать именно нерафинированный тростниковый сахар, так как он придает напитку легкий карамельный вкус.

Что нужно (на восемь порций): Лимон — 2 шт.

Апельсин — 2 шт.

Мандарин (понадобится только цедра) — 2 шт.

Свежий розмарин — 4 веточки

Нерафинированный тростниковый сахар — 100 г

Сироп топинамбура — 80 г (можно добавить по вкусу)

Содовая — 1 л

Лед, ломтики лимона и веточки розмарина для сервировки Что делать: Выжать сок из лимонов и апельсинов в сотейник.

Снять цедру с мандаринов — следить, чтобы не попала белая часть, которая может горчить.

Добавить цедру в сотейник вместе с тростниковым сахаром, сиропом топинамбура и розмарином. Поставить на средний огонь, довести до кипения и, постоянно помешивая, готовить в течение одной минуты, чтобы смешались все вкусы и растворился сахар.

Снять жидкость с огня, дать постоять 10 минут, процедить и затем полностью остудить.

В каждый стакан или бокал добавить по 2 ст. л. сиропа, залить содовой, перемешать и положить несколько кубиков льда. Украсить ломтиком лимона и веточкой розмарина. Горячие банан и меджул для сладости В этом сезоне появился новый тренд на горячие смузи в качестве полезных напитков без добавления сахаров и сиропов. По консистенции они получаются такими же, как густые летние. Единственное, что важно иметь в виду при их приготовлении, — не использовать слишком горячие ингредиенты, чтобы не лопнула чаша блендера.