Избегая локдауна и удаленки: в США "легкий" "омикрон" побил рекорд госпитализаций

Омикрон-штамм коронавируса, считавшийся более легким, чем его предшественники, уже привел в США к рекордному уровню госпитализаций. Уровень смертности еще намного ниже, чем на пике зимой прошлого года, однако только за прошлую неделю вырос на 14,4%. При этом, по оценкам американских медиков, до выхода на плато омикрон-волны в США остается еще несколько недель. Сухие цифры В конце ноября 2021 года США были уверены, что победили пандемию COVID-19. Количество выявленных новых случаев заражения стабильно снижалось. Даже когда в декабре начал распространяться омикрон-штамм, это не вызывало особого беспокойства, потому что цифры госпитализаций и смертности оставались на прежних уровнях. Однако с конца декабря они начали расти.

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По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, за первую неделю нового года среднее количество выявляемых ежедневно случаев коронавируса в США выросло на 85,7% по сравнению с последней неделей 2021 года, до 586 391 случая, новых госпитализаций — на 60,2%, до среднего уровня за неделю в 16 458 поступивших в больницы, смертей — на 14,4%, до среднего уровня 1 246 человек в день. А к 11 января, по подсчетам газеты New York Times, этот показатель уже вырос до 1 653 случаев, то есть на 36%. Абсолютные цифры последних дней впечатляют еще сильнее. Установлены рекорды за всю пандемию по количеству выявленных за сутки новых случаев (более 1,13 млн) и общему количеству находящихся в больницах зараженных коронавирусом (145,9 тыс. человек). Еще более резкий рост демонстрирует штат Нью-Йорк, ставший в последние недели главным очагом распространения омикрон-штамма. 31 декабря общее количество госпитализированных здесь составляло 7 919 человек, смертей за сутки — 80. По данным на 11 января, число госпитализированных — 12 540, смертей — 160, то есть в два раза больше, чем за 11 дней до этого. При этом большинство жителей Нью-Йорка полностью вакцинированы — 72,6%, считая с детьми от пяти лет. Как сообщила во вторник губернатор штата Кэти Хокул, доля больных коронавирусом достигла 43% от общего числа госпитализированных, что означает снижение возможностей для стационарного лечения людей с другими заболеваниями. Ряд больниц штата уже отказались от планового приема пациентов. Вакцины и иммунитет Основной упор в борьбе с новой волной делается на вакцинацию и ревакцинацию. Предъявлять подтверждение прививки требуется для посещения любых общественных заведений и мероприятий в закрытых помещениях, как и носить маску (в ряде штатов Юга и Среднего Запада эти требования мягче). Подделка сертификатов о вакцинации оценивается как уголовное преступление, хотя покупатели такого товара все равно находятся. Данные о перенесенном коронавирусе не учитываются.

Власти и на уровне штата Нью-Йорк, и на федеральном уровне неоднократно заявляли, что прививки обеспечивают более легкое или даже бессимптомное протекание заболевания, хотя и не предотвращают заражения. Наиболее известные примеры — представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик и председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид. Каждый из них не только полностью вакцинировался, но и сделал "бустерную" прививку. Так даже у полностью вакцинированных нередко наблюдается температура, вялость, высокая утомляемость. "Кажется, прилег на минутку, открываешь глаза, а прошло уже полчаса", — рассказывает один из жителей Нью-Йорка, перенесший болезнь в декабре.

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В больницах, по информации врачей, ситуация отличается от той, что наблюдалась во время предыдущих пиков пандемии весной 2020 и в начале 2021 года. Как пишет врач отделения скорой помощи в одном из медучреждений Нью-Йорка Крейг Спенсер в открытом письме в New York Times, значительно меньшее количество пациентов нуждаются в кислороде и аппаратах искусственной вентиляции легких. По его словам, те, кто все же нуждается в такой помощи организму, — не прививавшиеся от коронавируса. Однако количество пациентов, у кого болезнь проходит не столь тяжело, то есть не требует искусственной вентиляции легких, так велико, что грозит захлестнуть систему здравоохранения. Проблемы в этой сфере стали заметны уже в конце декабря. Сделать тест на коронавирус стало заметно сложнее, чем раньше, — для этого приходилось отстоять несколько часов в очереди. Доставка экспресс-тестов для домашнего применения занимала около двух недель. Тем, у кого анализ оказывался положительным, предлагали принимать витамин C и жаропонижающее и вызывать врача, если самочувствие ухудшится. Стадия принятия В связи с этим Нью-Йорк, крупнейший мегаполис США, начал замирать в конце декабря, хотя власти города и штата категорически не хотят введения нового локдауна и жестких ограничений — экономика за два последних года и так понесла серьезные потери. Один из наиболее острых вопросов — работа школ. Вирус особенно быстро распространяется среди детей, ведь лишь в последние месяцы американский медрегулятор разрешил их вакцинацию. В результате для учителя риск столкнуться с потенциальным носителем вируса гораздо выше. Однако закрытие школ — крайне непопулярная мера. Родители готовы работать из дома сами, но без детей. Властям штата пока удается убеждать педагогов оставаться на рабочих местах благодаря масштабному наращиванию тестирования в школах. Согласны с этим не все. Во вторник учащиеся Бруклинской технической школы — одной из крупнейших в стране старших школ — покинули занятия, протестуя против продолжения очного обучения. В Чикаго — третьем по величине школьном округе страны — договориться не удалось и учителя прекратили работу на неделю.

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Вводить удаленку для муниципальных служащих местные власти в Нью-Йорке не хотят, однако значительная часть частного бизнеса фактически вернулась к ней. Если летом финансовые гиганты Уолл-стрит выводили в офисы до 60% от общего числа сотрудников, то теперь район вновь опустел, снова стало меньше людей на улицах и в метро. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, вступивший в должность 1 января, уже несколько раз призывал бизнес не уходить полностью на дистанционный формат. В конце декабря ЦПКЗ разрешили ограничить самоизоляцию при положительном тесте на коронавирус пятью днями и после этого выходить на работу, не сдавая повторный тест. Подобное решение вызвало неоднозначную реакцию. Неоднозначным оказалось и решение городских властей Нью-Йорка организовать встречу Нового года на Таймс-сквер. Подготовка к празднику началась еще до появления омикрон-штамма. По мере роста заболеваемости мэрия вводила все новые ограничительные меры, однако отменить праздник так и не решилась. В результате в мероприятии, собиравшем до пандемии в центре города сотни тысяч человек, в этом году участвовали около 15 тыс. зрителей. Что делать? Ситуация, когда медрегулятор, год назад выступавший за строгую самоизоляцию, теперь буквально гонит людей на рабочие места, вызывает у американцев непонимание и смятение. Вакцинированные в соцсетях и в частных беседах возлагают вину за новую волну пандемии на невакцинированных. Кто-то придерживается мнения о том, что "легкий" "омикрон" будет способствовать быстрому формированию коллективного иммунитета, но в ответ указывается на рост числа смертей. К тому же сохраняются вопросы о долгосрочных последствиях коронавируса. Основатель и директор фармацевтической компании Roivant Sciences (рыночная капитализация $5,5 млрд) Вивек Рамасвами предложил в Wall Street Journal даже ускорить распространение омикрон-штамма, чтобы у вируса не было времени снова мутировать, чем сразу навлек на себя обвинения в том, что готов пожертвовать здоровьем и жизнями людей ради собственной выгоды.

Описание Проверка сертификата о вакцинации при входе на Таймс-сквер в Нью-Йорке © AP Photo/Ted Shaffrey

По информации американских СМИ, директор ЦПКЗ даже наняла специалиста по работе со СМИ, чтобы он помог сформировать единую и последовательную политику информационного сопровождения пандемии. Ситуация вокруг новой волны коронавируса все больше угрожает политическими последствиями на самом высоком уровне. Джо Байден пришел на пост президента, резко критикуя своего предшественника за неготовность принимать серьезные меры по борьбе с коронавирусом, а именно за задержки при введении запретов на въезд из-за рубежа и других ограничений. Байден обещал победить пандемию к концу 2021 года за счет всеобщей вакцинации. Однако заболеваемость бьет рекорды, а нынешний президент США, как и Трамп два года назад, всеми средствами старается избежать введения локдауна. Свет в конце тоннеля

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