Вяземский десант: почему провалилась одна из крупнейших операций ВДВ времен Второй мировой

80 лет назад, с 5 до 9 часов утра 18 января 1942 года, в районе деревни Знаменка высадились на парашютах 462 советских десантника. Этот спуск впоследствии получил наименование "Знаменский десант", и с него началась одна из крупнейших операций воздушно-десантных войск в истории Второй мировой войны — Вяземский десант, проводившийся Красной армией в первую военную зиму.

Операция была спланирована еще в конце декабря 1941 года, но в окончательном виде ее план сформировали к середине января 1942 года. Деревня Знаменка находилась в 44 км от линии фронта и в 40 км от Вязьмы. В тот момент Вязьма приобрела исключительное значение как узел дорог для немецкой группы армий "Центр". Советские десантники должны были перерезать шоссе Юхнов — Вязьма и перехватить железнодорожную магистраль Вязьма — Брянск.

СССР стал одной из первых стран, которая озаботилась идеей "вертикального охвата" — высадки десанта в тыл противника с целью поколебать устойчивость его фронта. Еще в 1935 году сброс большого парашютного десанта на Киевских маневрах произвел сильное впечатление на иностранных наблюдателей, но главным препятствием на пути развития воздушно-десантных войск Красной армии в предвоенные годы был недостаток транспортных самолетов. В качестве таковых чаще всего выступали бомбардировщики ТБ-3, но удобство размещения людей в бомбовозах оставляло желать лучшего. Незадолго до войны СССР была куплена лицензия на производство американского транспортного самолета "Дуглас" DC-3, получившего у нас обозначение ПС-84 (пассажирский самолет 84-го завода). Именно такие самолеты высаживали первую волну десанта 18 января 1942 года. Однако производство этой машины трудно было назвать массовым, что существенно ограничивало возможности воздушно-десантных корпусов. Также советские воздушно-десантные войска зимой 1941/1942 года не располагали еще десантными и транспортными планерами, создание которых впоследствии выводило высадку на новый технический уровень.

Все перечисленные факторы проявили себя уже в первые дни Вяземской десантной операции. Для высадки десанта был выделен лишь 21 самолет ПС-84 и три ТБ-3. Для сравнения: немецкий десант в районе Роттердама в мае 1940 года осуществлялся 450 транспортными Ю-52. Парашютно-десантная группа из двух батальонов 201-й воздушно-десантной бригады спустилась у Знаменки всего с 16 ПС-84. Потеряв момент внезапности, полностью 1-й батальон высадить не удалось, и спуск советских солдат продолжился 19 января — всего 642 человека. Причем десантники были рассеяны на большом пространстве, что являлось почти неизбежным при парашютной высадке. Этого недостатка была лишена посадочная доставка солдат на захваченном аэродроме, поэтому через несколько часов после спуска на парашютах десантники предприняли попытки атак на аэродром в Знаменке. Также с помощью партизан удалось найти еще одну площадку, на которую вечером 18 января сели четыре самолета с аэродромной командой. Но противник отреагировал почти молниеносно — территория была захвачена, а один оставшийся на ней самолет сожжен. Таким образом все попытки десантников по занятию площадки для посадки самолетов с новыми силами оказывались безуспешными.

Десанту пришлось готовить посадочную площадку в другом месте — у деревни Плеснево. На ее расчистку спешно мобилизовали 400 человек местного населения, и уже вечером 19 января командир десантного батальона Иван Суржик радировал в штаб фронта: "Посадка на колесах возможна". В течение ночей на 20, 21 и 23 января на нее был принят 250-й воздушно-десантный полк составом около тысячи человек. Хотя полк назвался воздушно-десантным, он был сформирован из обычной стрелковой части. Командовал полком майор Николай Солдатов, который имел самое высокое звание среди командного состава высаженных подразделений. Поэтому собравшийся в немецком тылу отряд получил наименование "группа Солдатова".

Иные факторы

Несмотря на относительный успех высадки, решить задачу блокирования коммуникаций в тылу противника "группе Солдатова" не удалось. Немецкие части, располагавшие артиллерией и пулеметами, прочно удерживали Знаменку и населенные пункты вдоль железной дороги Вязьма — Брянск. Например, атака десанта на станцию Угра, обороняемую немецким 365-м резервным пехотным полком, успеха не имела. Десантники громили обозы на шоссе и подрывали железнодорожное полотно, но реализовать первоначальный замысел командования с блокировкой важных магистралей силами сравнительно небольшой группы преимущественно со стрелковым оружием не удалось. 30 января 1942 года десант соединился с частями 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерала Павла Белова, прорвавшимися через Варшавское шоссе.