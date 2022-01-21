Недооцененная: как развивалась истребительная авиация ПВО

Описание Истребители Миг-3, 1942 год © SDASM Archives/Public domain/Wikimedia Commons

80 лет назад, 22 января 1942 года, истребительная авиация противовоздушной обороны (ПВО) стала самостоятельной силой. Несмотря на понимание у руководства страны, что в случае каких-либо военных действий роль авиации будет существенной, в довоенное время частям ПВО в целом не уделялось должного внимания. Первый горький опыт В 1930-х годах советское руководство исходило из того, что основными объектами нападения могут стать не только войска с их органами управления и снабжения, но также тыловые объекты. Поэтому главная задача ПВО страны на тот момент заключалась в обеспечении нормального функционирования производственных объектов Советского Союза.

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При создании системы противовоздушной обороны акцент делали на использовании разнородных сил и средств при их взаимодействии друг с другом по единому плану и под общим руководством — истребительной авиации, зенитной артиллерии и прожекторов, зенитных пулеметов, аэростатов заграждения, систем воздушного наблюдения, оповещения и связи. Среди этого именно истребительная авиация, обладающая наибольшей подвижностью, считалась более эффективным инструментом воспрепятствования намерениям врага. Однако первые дни Великой Отечественной войны наглядно показали, что противовоздушная оборона в стране развита все-таки слабо. Впрочем, недооценена ПВО была и другими странами — стоит вспомнить потери таких столиц, как, например, Лондон и Варшава, после агрессии со стороны нацистской Германии. 22 июня 1941 года последовали массированные налеты на советские приграничные военные аэродромы. Вслед за этим в соответствии с отработанной уже в Европе тактикой люфтваффе ударам подверглись железнодорожные узлы, мосты, города Белоруссии, Украины и Прибалтики. В первые сутки глубина действий немецких бомбардировщиков достигала 300–400 км, в последующие сутки им удавалось залететь на 500–600 км. Противник действовал как мелкими подразделениями, так и группами по 15–20 самолетов, бомбя практически безнаказанно, снижаясь до высот 500–800 м над землей.

В начале войны к наркому обороны Семену Тимошенко и начальнику Генштаба Георгию Жукову посыпались ходатайства о защите объектов. Так, нарком черной металлургии Иван Тевосян ходатайствовал о прикрытии 28 предприятий отрасли, нарком цветной металлургии Петр Ломако — девяти заводов, заместитель наркома авиационной промышленности Михаил Хруничев — восьми авиазаводов. Моссовет просил прикрыть центр города, Центральный телеграф, Главпочтамт, радиостанции… Все почему-то вспомнили об этом лишь в первые дни войны. Забыли, что Варшава была разбита ударами с воздуха, как серьезно от этого пострадал Лондон, за один день была уничтожена авиация Франции. Руководители самого высокого ранга не понимали, что отражение ударов с воздуха в первые минуты и часы бомбежек обеспечивает успешное развертывание вооруженных сил, бесперебойную работу всех отраслей народного хозяйства, а также поддерживает моральный дух народа и армии Юрий Горьков Генерал-полковник, начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Московского округа ПВО (1983–1988 гг.)

В небе Москвы Впрочем, имелись все-таки примеры эффективной работы ПВО крупного административного и промышленного центра — Москвы. В ее состав входили 1-й корпус ПВО (под командованием генерал-майора артиллерии Даниила Журавлева) и оперативно подчиненный ему 6-й авиационный корпус (под руководством полковника Ивана Климова). Система ПВО Москвы была построена по принципу круговой обороны с глубиной 200–250 км.

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К началу массированных воздушных налетов на столицу наша группировка имела в своем составе более 600 самолетов-истребителей и 1 тыс. зенитных орудий, около 350 зенитных пулеметов, свыше 600 зенитных прожекторов, 124 поста аэростатов заграждения, 612 постов воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС). Кроме того, Государственный комитет обороны (ГКО) в специальном постановлении от 9 июля 1941 года потребовал за две недели довести численность истребителей до 1 тыс. (реально на 17 июля числилось 719, среди которых 60% составляли машины новых типов: МиГ-3, Як-1 и ЛаГГ-3). Неоднократные попытки гитлеровских асов разрушить столицу не удались — разрушения и пожары в Москве оказались значительно слабее, чем в Варшаве, Роттердаме, Лондоне или другой столице, которую бомбили люфтваффе. Необходимость в перестройке Тем не менее опыт первых месяцев войны высветил крупные недочеты в общей организации управления войсками ПВО, которые негативно влияли на всю их боевую деятельность. Созданные в довоенное время зоны ПВО подчинялись непосредственно командованию войсками военных округов; отсутствие у ГУ ПВО РККА оперативных функций затрудняло маневренность войск и формирование новых частей. В результате 9 ноября 1941 года Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин подписал постановление ГКО СССР №874сс "Об усилении и укреплении противовоздушной обороны территории Советского Союза", где была изложена принципиально новая организация ПВО страны, актуализированная под условия военного времени. Так из подчинения командующих войсками фронтов и военных округов были изъяты все формирования наземных сил и средств ПВО. Из ВВС передавались корпуса, дивизии и полки истребительной авиации, выполнявшие задачи противовоздушной обороны пунктов и объектов, в оперативное подчинение руководителям ПВО. Был создан новый род войск Красной армии — войска ПВО территории страны, подчиненный непосредственно наркому обороны СССР Иосифу Сталину через заместителя наркома обороны по ПВО — командующего войсками ПВО ТС генерал-лейтенанта Михаила Громадина.

Описание Сборка истребителей Як-7 на авиационном заводе в Тушино, 1942 год © Николай Ситников/ТАСС

Тем не менее основная и наиболее мощная сила — истребители — по-прежнему входила в структуры военного округа, фронта или армии. Лишь 22 января 1942 года был издан приказ наркома обороны СССР №056 "Об изменениях в подчинении и обеспечении корпусов, дивизий и отдельных полков истребительной авиации ПВО территории страны". В соответствии с документом структуры (а также 56 батальонов аэродромного обслуживания) передали в полное подчинение командующему войсками противовоздушной обороны территории страны. В тот же день был сформирован первый истребительный корпус авиации ПВО. За ГУ ВВС КА и военными советами военных округов оставались вопросы обеспечения указанных частей всеми видами довольствия и технического снабжения. В состав Управления истребительной авиации ПВО ТС дополнительно были введены должность начальника штаба, а также отделы тыла и кадров; ему подчинили транспортный авиационный отряд.

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Все это позволяло организовать более эффективное взаимодействие и создать возможности для совершенствования тактики истребительной авиации в борьбе с бомбардировщиками и разведчиками врага в нашем тылу. Теперь наряду с обороной отдельных объектов войска ПВО ТС могли решать задачи прикрытия целых районов страны, и построение новой системы не привязывалось к границам фронтов или военных округов, а определялось географическим расположением прикрываемых объектов. Весной 1942 года началось создание первых оперативных объединений противовоздушной обороны — Московского фронта ПВО и Ленинградской армии ПВО. Это определялось увеличением количества войск, в том числе истребителей. Дальнейшая реорганизация Тем не менее первое время командующие ВВС округов нередко оставляли полки ПВО без всякого материально-технического обеспечения ввиду недооценки роли и важности боевой деятельности новой структуры. Общая численность личного состава войск ПВО в конце января 1942 года насчитывала 375 тыс. человек. Слабое внимание к защите городов, особенно в районах, где авиация противника давно не появлялась, сказывалось крайне негативно. Показательным примером стали массированные ночные налеты на населенные пункты Поволжья в июне 1943 года. Как следует из документов, Горьковский корпусной район ПВО оказался не готов к отражению неприятельских налетов (всего их было порядка девяти). После проведения расследования ГКО принял решение о разукрупнении управления войсками ПВО страны — управление теперь предполагалось вести от Западного и Восточного фронтов. Первый отныне обеспечивал безопасность прифронтовой зоны, второй — тыловой (примерно до меридиана Архангельска — Горького — Сталинграда — Сочи). Тогда же на базе 6-го авиакорпуса развернули 1-ю воздушную истребительную армию ПВО с дивизионной структурой. Ведь временами в подчинении командира корпуса находилось до 30 полков — одновременно управлять всеми было крайне непросто. Тем не менее именно авиаполк оставался основной тактической единицей в истребительной авиации ПВО.

Описание Истребители Як-9, 1944 год © Евений Халдей/ТАСС

Изменения происходили и в 1944–1945 годах. Ставка ВГК широко маневрировала силами и средствами, значительно усилила противовоздушную оборону Дальнего Востока, Забайкалья и Приморья. К концу войны личный состав войск ПВО страны насчитывал около 637 тыс. человек, из которых 24% были женщины. В структуру входили четыре фронта, пять армий, 15 корпусов, 18 отдельных и 24 истребительных дивизии. На вооружении имелось 358 станций орудийной наводки; четыре радиолокационных взвода и отдельный радиополк ВНОС; множество ремонтно-восстановительных, специальных технических и других команд. Такие силы и средства, накопив значительный опыт, уже были готовы отразить нападение любого воздушного противника того времени.

Отлично понимаю, насколько труднее приходилось им: в январе 1942 года, когда 80 лет назад была создана истребительная авиация ПВО, многие самолеты не имели даже приемников, чтобы принимать команды с земли и от командиров в воздухе. Наиболее опытные кадры передали в части фронтовой авиации для восполнения потерь, а их место заняла "зеленая молодежь". Встречи с опытным врагом нередко сулили гибель, но еще больше жертв принесли катастрофы, поскольку оборудование аэродромов было недостаточным, полеты выполнялись и при неблагоприятной погоде. Словом, мы должны всегда помнить тех, кто в нелегкой борьбе достойно защищал небо наших городов в Великой Отечественной войне в составе истребительной авиации ПВО Виталий Ефремов Генерал-лейтенант авиации в отставке, заместитель командующего войсками Московского округа ПВО (1990–1997 гг.)

За 38 лет службы он прошел путь от курсанта до генерал-лейтенанта авиации, окончил Кременчугское и Черниговское высшее военные училища, Академию ПВО им. маршала Г.К. Жукова в Калинине. Защищал небо нашего Дальнего Востока, среднеазиатских советских республик, Сибири, Подмосковья и близлежащих центральных областей. Освоил за это время 16 типов боевых самолетов с общим налетом 3 700 часов.